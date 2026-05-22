Ismét bejelentkezett az ukrán sztáredző Magyarországra

Zelenszkij környékezte meg a Fradi korábbi kulcsemberét, aki Magyarországra pályázik
„Az senkit sem érdekel, hogy mi, ukránok immár negyedik éve így éljük az életünket.”
Szerhij Rebrov szívesen visszatérne hazánkba.
Mint ismert, az M4 Sport értesülései szerint lemondott vezetőedzői posztjáról a Ferencvárosi TC ír trénere, Robbie Keane.
Az FTC egyelőre nem erősítette meg a hírt, amely váratlanul érte a közvéleményt, hiszen a ZTE elleni utolsó bajnokit követő sajtótájékoztatón a korábbi kiváló csatár még felháborodottan reagált, amikor lehetséges távozásáról kérdezték.
Az ír szakembert ugyanakkor már konkrét jelöltként emlegetik a ŠK Slovan Bratislava kispadjára. A Nemzeti Sport szúrta ki, hogy a pozsonyi klub hivatalos podcastjában, a Na Tehelnom poli című műsorban ifjabb Ivan Kmotrík vezérigazgató beszélt azokról a szakemberekről, akik szóba kerülhetnek vezetőedzőként. A jelöltek között Robbie Keane mellett a zöld-fehérek korábbi ukrán trénere, Szerhij Rebrov neve is felmerült.
A lap megkereste az ukrán szakembert, aki elárulta: már ajánlatot is kapott a Slovantól, ugyanakkor más tervei vannak.
Mióta nem vagyok szövetségi kapitány, számtalan ajánlatot kaptam”
– mondta az 51 éves tréner, aki az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnöki tisztségét továbbra is betölti. Hozzátette: korábban dolgozott a Közel-Keleten, több klub is megkereste, de egyelőre nem szeretne visszatérni a térségbe.
Rebrov arról is beszélt, hogy családjával jelenleg nem tervez költözést, mivel nemrég született meg újabb kisfia. Mint fogalmazott, nem szeretnének nekivágni a világnak egy néhány hónapos kisbabával, még akkor sem, ha jelentős ajánlatok érkeznek az Egyesült Arab Emírségekből, ahol korábban az Al Ain FC vezetőedzője volt.
A Nemzeti Sport már márciusban is megszólaltatta a szakembert, amiről a Mandiner is beszámolt. Rebrov akkor arról beszélt, hogy egyszer szívesen lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya, ugyanakkor hangsúlyozta: tisztában van azzal, hogy Marco Rossi kiváló munkát végez a nemzeti csapat élén.
Hozzátette, ha egyszer úgy alakulna, szívesen visszatérne Magyarországra.
Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP