Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ferencváros nemzeti sport robbie keane szerhij rebrov szakember

Ismét bejelentkezett az ukrán sztáredző Magyarországra

2026. május 22. 19:41

Szerhij Rebrov szívesen visszatérne hazánkba.

2026. május 22. 19:41
null

Mint ismert, az M4 Sport értesülései szerint lemondott vezetőedzői posztjáról a Ferencvárosi TC ír trénere, Robbie Keane.

Az FTC egyelőre nem erősítette meg a hírt, amely váratlanul érte a közvéleményt, hiszen a ZTE elleni utolsó bajnokit követő sajtótájékoztatón a korábbi kiváló csatár még felháborodottan reagált, amikor lehetséges távozásáról kérdezték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az ír szakembert ugyanakkor már konkrét jelöltként emlegetik a ŠK Slovan Bratislava kispadjára. A Nemzeti Sport szúrta ki, hogy a pozsonyi klub hivatalos podcastjában, a Na Tehelnom poli című műsorban ifjabb Ivan Kmotrík vezérigazgató beszélt azokról a szakemberekről, akik szóba kerülhetnek vezetőedzőként. A jelöltek között Robbie Keane mellett a zöld-fehérek korábbi ukrán trénere, Szerhij Rebrov neve is felmerült.

A lap megkereste az ukrán szakembert, aki elárulta: már ajánlatot is kapott a Slovantól, ugyanakkor más tervei vannak. 

Mióta nem vagyok szövetségi kapitány, számtalan ajánlatot kaptam”

– mondta az 51 éves tréner, aki az Ukrán Labdarúgó-szövetség alelnöki tisztségét továbbra is betölti. Hozzátette: korábban dolgozott a Közel-Keleten, több klub is megkereste, de egyelőre nem szeretne visszatérni a térségbe.

Rebrov arról is beszélt, hogy családjával jelenleg nem tervez költözést, mivel nemrég született meg újabb kisfia. Mint fogalmazott, nem szeretnének nekivágni a világnak egy néhány hónapos kisbabával, még akkor sem, ha jelentős ajánlatok érkeznek az Egyesült Arab Emírségekből, ahol korábban az Al Ain FC vezetőedzője volt.

A Nemzeti Sport már márciusban is megszólaltatta a szakembert, amiről a Mandiner is beszámolt. Rebrov akkor arról beszélt, hogy egyszer szívesen lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya, ugyanakkor hangsúlyozta: tisztában van azzal, hogy Marco Rossi kiváló munkát végez a nemzeti csapat élén. 

Hozzátette, ha egyszer úgy alakulna, szívesen visszatérne Magyarországra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. május 22. 20:11
Maradjon Ukrajnában. Ha valaki az ukrán maffiafőnök óvadékához hozzájárul, és az ukránok hozzánk való viszonya olyan amilyen, a magam részéről nem akarok ukránt magyar földön látni. Elég volt a háború végén való tombolásuk, és amit a külhoni honfitársaink ellen tesznek. Tett-e bármit is ez utóbbi megakadályozása érdekében. Ha nem, akkor maradjon ukrán.
Válasz erre
1
0
Monte Carlo
2026. május 22. 20:10
Ő volt a fradi legjobb edzője a közelmúltban szerintem.
Válasz erre
0
0
massivement6
2026. május 22. 19:57
Ettől nem lesznek jobbak a grünweiszerek afrikai labdakergetői nemzetközi szinten.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!