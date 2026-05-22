Majdnem minden gólját el akarták venni a magyar válogatottnak, de csak az egyiket sikerült

A legszebb ajándék: a szövetségi kapitány születésnapján nyerte meg legfontosabb vb-meccsét a válogatott
Méghozzá micsoda nem mindennapi kiütéssel!
Németország 6–2-re győzött Magyarország ellen a svájci jégkorong elit-világbajnokságon. A magyar válogatott három góljából kettőt szeretett volna elvenni az ellenfél, az egyiket sikerült is.
Két egész napot pihenhetett a magyar válogatott, miután 5–0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a svájci jégkorong elit-világbajnokságon, és ezzel hatalmas lépést tett afelé, hogy története során először egymás után kétszer is ott maradhasson a legjobbak között. Negyedik mérkőzésén azzal a német válogatotttal találkozott Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata, amelyik konkrétan még egyetlen mérkőzést sem nyert a tornán, és mindössze egyetlen pontot szerzett.
Az előjelek tehát nem voltak rosszak, ugyanakkor azt lehetett sejteni, hogy a németek előbb-utóbb összekapják magukat, és benne volt a pakliban, hogy éppen ellenünk teszik ezt meg – pontosan így is történt.
Teljesen felborult a pálya már az első harmadban is, úgyhogy Erik Mik már a 8. percben megkezdte a gólgyártást, miután lövésénél csapattársa remekül zavarta Bálizs Bencét. Kár, hogy a második német találatra a játékvezető is rásegített egy ajándék kiállítással, amivel Leon Gawanke élt is 25 másodperccel az első szünet előtt (2–0).
A második felvonásban is hatalmas volt a német nyomás, alig tudta elhagyni a magyar csapat saját harmadát, Bálizs azonban egy darabig meccsben tartotta a mieinket. Az utolsó percben azonban már ő is tehetetlen volt, úgyhogy előbb Lukas Reichel, majd Samuel Dove-McFalls is betalált – utóbbi 11 másodperccel a dudaszó előtt (4–0).
A záró játékrész Gawanke második góljával kezdődött, majd megszületett végre az első magyar gól: Sárpátki Tamás palánk mellől leadott lövését szerencsétlenkedte be Philipp Grubauer a saját kapujába. Sőt, nem sokkal később Erdélyi Csanád lövése után Szongoth Domán vágta be a kipattanót – ugyanakkor videózás után visszavonták a találatot, maradt az 5–1.
Éltek is a lélektani előnnyel a németek, a meg nem adott találat után szinte azonnal triplázott Gawanke.
Volt azonban még egy magyar gól is a meccsben: Hári János lőtte be a kipattanót üres kapura, és bár a németek ezúttal is bedobták a challenget lesre hivatkozva, a találat érvényben maradt, és emberfórban folytathatták a magyarok.
Újabb gól azonban nem esett, a magyar válogatott 6–2-es vereséget szenvedett Németországtól, de a bennmaradás szempontjából továbbra is jó helyzetben van. Folytatás szombaton a németeket 6–1-re kiütő, házigazda Svájc ellen.
