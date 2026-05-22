Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
jégkorong vb magyar válogatott jégkorong

Majdnem minden gólját el akarták venni a magyar válogatottnak, de csak az egyiket sikerült

2026. május 22. 18:55

Németország 6–2-re győzött Magyarország ellen a svájci jégkorong elit-világbajnokságon. A magyar válogatott három góljából kettőt szeretett volna elvenni az ellenfél, az egyiket sikerült is.

2026. május 22. 18:55
null

Két egész napot pihenhetett a magyar válogatott, miután 5–0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a svájci jégkorong elit-világbajnokságon, és ezzel hatalmas lépést tett afelé, hogy története során először egymás után kétszer is ott maradhasson a legjobbak között. Negyedik mérkőzésén azzal a német válogatotttal találkozott Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata, amelyik konkrétan még egyetlen mérkőzést sem nyert a tornán, és mindössze egyetlen pontot szerzett.

magyar válogatott
A magyar válogatott kapusára, Bálizs Bencére nem lehetett panasz. Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Ezt is ajánljuk a témában

Az előjelek tehát nem voltak rosszak, ugyanakkor azt lehetett sejteni, hogy a németek előbb-utóbb összekapják magukat, és benne volt a pakliban, hogy éppen ellenünk teszik ezt meg – pontosan így is történt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Teljesen felborult a pálya már az első harmadban is, úgyhogy Erik Mik már a 8. percben megkezdte a gólgyártást, miután lövésénél csapattársa remekül zavarta Bálizs Bencét. Kár, hogy a második német találatra a játékvezető is rásegített egy ajándék kiállítással, amivel Leon Gawanke élt is 25 másodperccel az első szünet előtt (2–0).

A második felvonásban is hatalmas volt a német nyomás, alig tudta elhagyni a magyar csapat saját harmadát, Bálizs azonban egy darabig meccsben tartotta a mieinket. Az utolsó percben azonban már ő is tehetetlen volt, úgyhogy előbb Lukas Reichel, majd Samuel Dove-McFalls is betalált – utóbbi 11 másodperccel a dudaszó előtt (4–0).

A magyar válogatott két gólját megadták, egyet nem

A záró játékrész Gawanke második góljával kezdődött, majd megszületett végre az első magyar gól: Sárpátki Tamás palánk mellől leadott lövését szerencsétlenkedte be Philipp Grubauer a saját kapujába. Sőt, nem sokkal később Erdélyi Csanád lövése után Szongoth Domán vágta be a kipattanót – ugyanakkor videózás után visszavonták a találatot, maradt az 5–1.

Éltek is a lélektani előnnyel a németek, a meg nem adott találat után szinte azonnal triplázott Gawanke. 

Volt azonban még egy magyar gól is a meccsben: Hári János lőtte be a kipattanót üres kapura, és bár a németek ezúttal is bedobták a challenget lesre hivatkozva, a találat érvényben maradt, és emberfórban folytathatták a magyarok.

Újabb gól azonban nem esett, a magyar válogatott 6–2-es vereséget szenvedett Németországtól, de a bennmaradás szempontjából továbbra is jó helyzetben van. Folytatás szombaton a németeket 6–1-re kiütő, házigazda Svájc ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!