Euronews: Magyar Péter ellenáll az EU nyugdíj- és adóreformjának

A lap arra is kitért, hogy a kormányon belül is elismerik: nem biztos, hogy elegendő idő áll rendelkezésre az átfogó ágazati reformok végrehajtására az augusztus végi határidőig, amely a COVID utáni Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak felszabadításához szükséges.

Az Euronews emlékeztetett arra is, hogy a kérdés politikailag különösen érzékeny Magyar Péter számára, mivel a nyugdíjreform a kampány egyik központi ígérete volt, a Tisza Párt pedig azt vállalta, hogy emeli a minimálnyugdíjakat és az átlag alatti ellátásokat.

Magyarország jóváhagyott helyreállítási terve olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek fenntarthatóbbá és igazságosabbá tennék a nyugdíjrendszert, valamint egyszerűsítenék az adórendszert. A lap szerint a miniszterelnök és csapata ugyanakkor azt jelezte Brüsszelnek, hogy Magyarország elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, ám a gyenge költségvetési helyzet és a szűk időkeret miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.