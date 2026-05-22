Euronews: Magyar Péter ellenáll az EU nyugdíj- és adóreformjának

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter mindkét reformnak ellenáll, arra hivatkozva, hogy azok további terhet jelentenének az államháztartás számára.
A nyugdíj- és adóreform vált a fő vitaponttá Budapest és Brüsszel között azokon a technikai tárgyalásokon, amelyek célja a Magyarországnak járó több milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása – írja az Euronews. A lap úgy tudja, hogy az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter mindkét reformnak ellenáll, arra hivatkozva, hogy azok további terheket rónának az államháztartásra.
Az új kormány az Európai Bizottsággal tárgyal arról, miként lehetne feloldani összesen 17 milliárd eurónyi uniós forrás befagyasztását, amelyeket még Orbán Viktor kormányzása idején függesztettek fel „jogállamisági és korrupciós aggályok” miatt.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország elveszítheti a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási támogatást, ha nem teljesíti az augusztus 31-i határidőt, amely a források lehívásának feltétele. A bizottsági illetékesek szerint bizonyos mérföldköveket egyszerűsíteni lehetne, a határidő meghosszabbítását azonban kizártnak tartják – írja a cikk.
A lap arra is kitért, hogy a kormányon belül is elismerik: nem biztos, hogy elegendő idő áll rendelkezésre az átfogó ágazati reformok végrehajtására az augusztus végi határidőig, amely a COVID utáni Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak felszabadításához szükséges.
Az Euronews emlékeztetett arra is, hogy a kérdés politikailag különösen érzékeny Magyar Péter számára, mivel a nyugdíjreform a kampány egyik központi ígérete volt, a Tisza Párt pedig azt vállalta, hogy emeli a minimálnyugdíjakat és az átlag alatti ellátásokat.
Magyarország jóváhagyott helyreállítási terve olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek fenntarthatóbbá és igazságosabbá tennék a nyugdíjrendszert, valamint egyszerűsítenék az adórendszert. A lap szerint a miniszterelnök és csapata ugyanakkor azt jelezte Brüsszelnek, hogy Magyarország elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, ám a gyenge költségvetési helyzet és a szűk időkeret miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.
A múlt hétvégén Magyar levelet írt Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, amelyben rögzítette tárgyalási vörös vonalait. A levél tartalmát nem hozták nyilvánosságra. Az adópolitikával kapcsolatban Magyar nyilvánosan kizárta az energia- és pénzügyi szektorra kivetett extraprofitadók eltörlését.
„Az Európai Bizottság elvárása például az, hogy a kormány fokozatosan vezessen ki bizonyos különadókat. Ez nyilvánvalóan a magyar gazdaság érdeke is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a magyar kormány ezt biztosan nem tudja vállalni” – mondta múlt héten Magyar Péter.
Továbbra sem világos, hogyan reagál majd a Bizottság. Elvben Magyarország a vitatott reformok helyett alternatív vállalásokat is felajánlhatna – jegyezték meg a cikkben.
Várhatóan jövő héten Brüsszelbe utazik Magyar Péter, ahol Ursula von der Leyennel írhat alá megállapodást az uniós források felszabadításához vezető menetrendről. A találkozó pontos időpontja egyelőre nem ismert, ugyanakkor bizottsági források szerint a megállapodás inkább szimbolikus jelentőségű lesz.
A források feloldásához Magyarországnak továbbra is teljesítenie kell az Európai Unió által meghatározott feltételeket, köztük 27 úgynevezett „szupermérföldkövet” és több száz egyéb vállalást.
A felek várhatóan egy új politikai korszak kezdetét hangsúlyozzák majd az EU és Magyarország kapcsolatában, emellett szó eshet az Európai Ügyészséghez és az euróövezethez való csatlakozásról is.
Az Euronews szerint az egyik legfontosabb eredmény egy közös nyilatkozat lehet az Erasmus+ ügyének rendezéséről, amely évek óta érinti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó magyar egyetemeket.
Az Európai Unió 2022-ben 21 intézményt zárt ki a támogatásokból a kuratóriumok összetétele miatt felmerült korrupciós aggályokra hivatkozva, ami jelentősen szűkítette a magyar diákok nemzetközi csereprogramokban való részvételi lehetőségeit. A Bizottság szerint az ügy rendezéséhez elegendő lenne a kekva-alapítványok irányításával kapcsolatos problémák kezelése, teljes felszámolásukat ugyanakkor nem várják el.
További vitapontot jelent Magyarország menekültügyi kötelezettségeinek teljesítése is, mivel az ország továbbra sem hajtotta végre az Európai Unió Bíróságának korábbi ítéletét, ami miatt napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala