05. 22.
péntek
Ferencváros kézilabda FTC

A Fradi-szurkolók csak kapkodják a fejüket: Keane lehetséges távozása után a kézilabdacsapatról érkeztek aggasztó hírek

2026. május 22. 18:32

Rosszabbnál rosszabb hírek jönnek a Ferencváros háza tájáról. A lavina Robbie Keane lehetséges távozásával indult, nem sokkal később pedig kiderült: az FTC férfi kézilabdacsapatánál nagyon kemény megszorítások jönnek – a tét az életben maradás.

Mint beszámoltunk róla, sajtóhírek szerint Robbie Keane távozik az FTC labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról, ráadásul maga adta be a felmondását. Az Index információi szerint azonban úgy tűnik, az ír távozása csak a jéghegy csúcsa, ugyanis pénteken válságértekezletet tartottak a Ferencváros férfi kézilabda-csapatának tagjai számára – utánajártunk, és a Mandiner is meg tudja erősíteni, hogy sor került a megbeszélésre.

Komoly gondok az FTC férfi kézilabda-szakosztályánál. Fotó: fradi.hu

Az értekezleten jelentős megszorításokról volt szó a férfi kéziszakosztály játékosai és munkatársai számára is. Az Index szerint jelentős bércsökkentést vezettek elő annak érdekében, hogy a szakosztálynak egyáltalán legyen reális esélye kigazdálkodni a 2026/27-es évadot. 

Ennyi lehet majd keresni az FTC férfi kézilabdacsapatában

Információnk szerint konkrétan kijelentették: 

jelen állás szerint a következő idénytől mindenkinek 300 ezer forintos fizetést tudnak biztosítani, függetlenül attól, hogy topjátékos vagy 17 éves ifi – azaz például a 198-szoros válogatott, négyszeres magyar bajnok legendának, Lékai Máténak is.

Úgy tudjuk, az is elhangzott: ha plusz források érkeznek be a szakosztályhoz, akkor ez a szám változni fog.

Ugyanakkor információnk szerint arról nem volt szó, amit az Index írt, hogy „a klubvezetés egyértelműen a férfi labdarúgó-csapatot és a női kézilabda-együttest priorizálja az anyagi átcsoportosításoknál”.

Arról már korábban is lehetett olvasni, hogy a Fradinál komoly átalakulások jöhetnek, és a klub több szakosztálya is költségcsökkentésbe kényszerülhet, ennek láthatjuk most már az első jeleit. És ez akár Robbie Keane döntésére is hatással lehetett, ugyanis egyes források szerint azután mondott fel, hogy Kubatov Gábor vázolta neki a lehetőségeket a következő idényre.

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Poldi bácsi
2026. május 22. 18:44
Bazd meg Kubatov. A focira már nem járok miattad. Eddig legalább ide járhattam. Lassan ennek is vége miattad. Köszi te fasz!
yalaelnok
2026. május 22. 18:38
Kubatov majd megoldja.
