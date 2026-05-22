Nemes Jeles László: „Az antiszemitizmus szégyentelen orgiája söpör végig a Nyugaton”

„Azt sem hiszem, hogy ma felkerülne az Oscar rövidlistájára” – így beszélt a Saul fia című filmje kapcsán a nyugati antiszemitizmusról az Oscar-, Golden Globe- és Kossuth-díjas rendező, Nemes Jeles László a brit The Guardiannek adott interjúban. A zsidóság helyzetét és a filmipar ideológiai légkörét boncolgató beszélgetés során az április magyarországi politikai változások is szóba kerültek.

Az elismert rendező úgy véli, hogy a nyugati kultúra és gondolkodás nem tudott mit kezdeni a XX. század egyik nagy tragédiájával, és ezért túl könnyedén át is lendült rajta: