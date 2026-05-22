nemes jeles lászló filmipar Magyarország antiszemitizmus holokauszt Orbán Viktor

Nemes Jeles László: „Az antiszemitizmus szégyentelen orgiája söpör végig a Nyugaton”

2026. május 22. 17:54

A Saul fia Oscar-díjas rendezője szerint filmje ma már nem kaphatná meg a kritikai elismerés legfelsőbb kitüntetését.

„Azt sem hiszem, hogy ma felkerülne az Oscar rövidlistájára” – így beszélt a Saul fia című filmje kapcsán a nyugati antiszemitizmusról az Oscar-, Golden Globe- és Kossuth-díjas rendező, Nemes Jeles László a brit The Guardiannek adott interjúban. A zsidóság helyzetét és a filmipar ideológiai légkörét boncolgató beszélgetés során az április magyarországi politikai változások is szóba kerültek.

Az elismert rendező úgy véli, hogy a nyugati kultúra és gondolkodás nem tudott mit kezdeni a XX. század egyik nagy tragédiájával, és ezért túl könnyedén át is lendült rajta:

Nem gondolom, hogy a holokauszt élménye integrálódott volna Európa szövetébe. Van szégyenérzet, de nincs valódi megértés.”

A rendező szerint ez a jelenben is érezhető. Arra a kérdésre, hogy milyen fogadtatásban részesülne ma a Saul fia a filmvilágtól, így válaszolt:

Azt sem hiszem, hogy ma felkerülne az Oscar rövidlistájára.”

Szerinte ennek oka a filmipar átpolitizálódása, illetve az, hogy a zsidó témák sok helyen kifejezetten kényelmetlenné váltak.

Egy tízméteres bottal sem piszkálná meg senki.”

Tort ül a zsidógyűlölet

A rendező szerint ma olyan folyamatok zajlanak az általunk ismert kulturális térbe, amelyek riasztó történelmi párhuzamokat idéznek:

Az antiszemitizmus abszolút, szégyentelen orgiája söpör végig a Nyugaton.”

Nemes Jeles szerint egy olyan identitáspolitikai szemlélet terjed, amely már nem egyéneket, hanem kizárólag csoportokat lát. Szerinte a „faji megszállottság” és „puritán, moralizáló, önigazoló hozzáállás” uralja a kulturális és online világ jelentős részét. Hozzátette:

A zsidó mindig is egyfajta belső ellenségként jelent meg, és szerintem ma az a kép, hogy a zsidó a Nyugat belső ellensége, olyan méreteket ölt, amely az európai antiszemitizmusnak a nemzetiszocialisták hatalomra jutása előtti korszakát idézi.”

Arra a kérdésre, valóban ennyire súlyosnak látja-e a helyzetet, így felelt:

Azt gondolom, hogy efelé tartunk.”

Hollywood képmutatása

A rendező élesen bírálta az Izrael elleni kulturális bojkottot követelő művészeket és filmeseket is. A Guardiannek azt mondta, hogy azok az alkotók, akik ma hangosan tiltakoznak a gázai háború miatt, korábban feltűnően hallgattak más közel-keleti tragédiák idején:

Hol voltak, amikor Bassár el-Aszad legalább hatszázezer embert ölt meg Szíriában? Hol voltak ezek a gyönyörű eszméket hirdető emberek, amikor Jemenben milliók szorultak ENSZ-élelmezésre?”

A Hamásszal kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ez egy globalista dzsihadista ideológia, amely nagyon is a zsidók megölésére irányul.”

Szerinte a nyugati világ problémája mélyebb annál, mint amilyennek látszik:

Van egy megszállottság a zsidókkal kapcsolatban.”

Nemes Jeles különösen visszatetszőnek nevezte, amikor hollywoodi hírességek erkölcsi kioktatásokat tartanak:

„Fárasztó hallgatni, ahogy Hollywood felső osztálya erkölcsileg kioktat bennünket a medencéik mellől és a luxusvilláikból. Valóban milliomosoktól kellene leckéket kapnunk erkölcsből? Szerintem erre senki sem kíváncsi.”

Orbán Viktor bukása: „Gyönyörű pillanat”

Az interjú végén a magyarországi politikai változásokról is szó esett. Nemes Jeles László a Guardiannek úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor választási veresége után új korszak kezdődhet Magyarországon.

A rendező a változást

„gyönyörű pillanatnak”

nevezte, amely szerinte az 1848-as forradalmakhoz hasonló népi megmozdulásként értelmezhető.

Bár a világot továbbra is veszélyes és bizonytalan helynek látja, úgy véli, a jelenlegi átalakulások komoly lehetőségeket is rejtenek.

Nagy, nagyon nagy lehetőségeket”

– jelentette ki a rendező.

***

Fotó: FERENC ISZA / AFP

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. május 22. 18:47
a valóságérzékelés rohadt nagy problémája van ennél a fasznál, vagy csak egyszerűen mérhetetlenül alja a csapból is a holokauszt ömlik, a huszadik század történelme kapcsán írók kb 99%-ban ezzel foglalkozik
Mátyás01
2026. május 22. 18:43
Hát igen, a sátánistákból egy idő után mindenkinek elege lesz, még az ateistáknak is. :)
Haifisch
2026. május 22. 18:40
Te is egy libsi fasz vagy, jeleske. Túléled.
SyncBaer
2026. május 22. 18:35
Vajon miért létezik a holokausztipar elnevezés. Mikor lesz vége? Szinte minden díj, elismerés a művészetekben kapcsolódik ehhez. Gyakran elgondolkodom, hogy 80 évvel egy-egy népirtást követően hány filmet forgattak. Pl.: Az 1890-ig kiirtott kb. 20 millió Észak-Amerikai indián sorsáról hány film készült 1970-ig? Az örmény genocídium (1915) 2,5 millió áldozatáról ki, hány mozifilmmel emlékezett 1995-ig ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!