Normalizálódik az antiszemitizmus a brit főrabbi szerint

A BBC Radio 4 Today című műsorában elmondta, hogy régóta zéró toleranciát szorgalmaz az antiszemitizmussal és a hétről hétre utcákon tartott tüntetésekkel szemben. A tüntetésekkel kapcsolatban a főrabbi azt mondja, hogy „a harag tapintható” a „globalizáljuk az intifádát” skandálás miatt.

„Az antiszemitizmus normalizálódásának vagyunk tanúi, és ezt nem vették elég komolyan.”

Az intifáda kifejezés az 1987-es, Ciszjordánia és a Gázai övezet izraeli megszállása elleni palesztin felkelés során vált közhasználatúvá. Zsidó csoportok a „globalizáljuk az intifádát” kifejezést a zsidók elleni erőszakra való felhívásként írták le. Palesztinbarát csoportok szerint ez egy felhívás a békés ellenállásra Izrael ciszjordániai megszállása és a Gázai övezetben végrehajtott akciói ellen.