Normalizálódik az antiszemitizmus a brit főrabbi szerint

Egy terrorista tartotta rettegésben Londont: késsel a kezében rohangált az ámokfutó (VIDEÓ)
A támadásban ketten megsérültek, állapotuk a Scotland Yard szerint stabil.
Sir Ephraim Mirvis brit főrabbi szerint mély aggodalom uralkodik a zsidó közösségben a Golders Green-i támadást követően, de büszke a közösség „ellenálló képességére, erejére és kitartására”.
A BBC Radio 4 Today című műsorában elmondta, hogy régóta zéró toleranciát szorgalmaz az antiszemitizmussal és a hétről hétre utcákon tartott tüntetésekkel szemben. A tüntetésekkel kapcsolatban a főrabbi azt mondja, hogy „a harag tapintható” a „globalizáljuk az intifádát” skandálás miatt.
„Az antiszemitizmus normalizálódásának vagyunk tanúi, és ezt nem vették elég komolyan.”
Az intifáda kifejezés az 1987-es, Ciszjordánia és a Gázai övezet izraeli megszállása elleni palesztin felkelés során vált közhasználatúvá. Zsidó csoportok a „globalizáljuk az intifádát” kifejezést a zsidók elleni erőszakra való felhívásként írták le. Palesztinbarát csoportok szerint ez egy felhívás a békés ellenállásra Izrael ciszjordániai megszállása és a Gázai övezetben végrehajtott akciói ellen.
Amikor arról kérdezték, hogy egyáltalán engedélyezni kellene-e a hétvégére tervezett tüntetéseket, Mirvis azt mondta, hogy „a szólásszabadság értékes fogalom és társadalmunk szerves része”. Hozzátette azonban, hogy „a szabadságot mindig felelősséggel kell kísérni, amikor a szabadság felelőtlen tevékenységre ad lehetőséget, valahol meg kell húzni a határt”.
A főrabbi azt mondja, nagyra értékeli az Egyesült Királyság kormánya által tanúsított pénzügyi támogatást és szolidaritást, de többet szeretne látni. Csütörtökön a brit kormány bejelentette, hogy további 25 millió fontot különít el a zsidó közösségek fokozott biztonságára. Sir Ephraim Mirvis azt mondta, hogy „nem csak a tüneteket kezelhetjük – a kiváltó okokat kell kezelnünk”.
Arra a kérdésre, hogy a londoni kormány eleget tesz-e az Egyesült Királyság zsidó közösségének biztonságáért, azt mondta: a kormány „felismerte, hogy nem tették meg, és hogy a feladat hatalmas”.
„A csendes többség velünk van”
– mondta a BBC Radio 4 Today című műsorában, hozzátéve: „itt az ideje, hogy felemeljék a hangjukat”. Arra kéri az Egyesült Királyság lakosságát, hogy „jöjjenek ki és mondják ki, hogy ezt többé nem tűrjük el”.
Nyitókép: palesztinpárti tüntetés, London (JUSTIN TALLIS / AFP)