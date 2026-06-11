Figyelmeztet a szakszervezet: pótolhatatlan tudást dobnának ki, ha a tervek szerint valósulna meg az új vonatok beszerzése

Mint ismert, Vitézy Dávid miniszter június 5-én, pénteken nagyszabású, uniós forrásokból finanszírozott vonatbeszerzést jelentett be. Bár abban mindenki egyetért, hogy a fejlesztés elengedhetetlenül szükséges már rövidtávon is, kivitelezésének módjától függ, hogy hosszabb távon hasznos lenne a magyarországi járműgyártásra – és nem utolsó sorban a szektorban dolgozó munkásokra nézve – írta a Mérce.

A cikkben emlékeztettek, hogy Magyarországon csaknem két évtizedig nem volt vasúti járműgyártás. A kocka a 2010-es évek elején fordult, mikor a MÁV a Magyarországon gyártott InterCity+ vagonokkal kezdte el frissíteni reménytelenül elaggott távolsági flottáját; a modellnek pedig idén már a második generációs NEO változatát is bemutatták. Kétséges azonban, hogy a már megrendelt 10 vagonos előszéria után lesz-e folytatás, ez pedig a gyártó Magyar Vagon nagyjából 1600 dolgozóját is nehéz helyzetbe hozhatja – hívták fel a figyelmet.