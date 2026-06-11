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szakszervezeti szövetség vitézy dávid zlati róbert magyarország máv miniszter

Figyelmeztet a szakszervezet: pótolhatatlan tudást dobnának ki, ha a tervek szerint valósulna meg az új vonatok beszerzése

2026. június 11. 10:40

Zlati Róbert a Mércének elárulta, semmilyen megkeresést nem kaptak még a jelenlegi kormányzattól, és Vitézy Dávid miniszterrel sincs semmilyen közvetlen kapcsolatuk.

2026. június 11. 10:40
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Mint ismert, Vitézy Dávid miniszter június 5-én, pénteken nagyszabású, uniós forrásokból finanszírozott vonatbeszerzést jelentett be. Bár abban mindenki egyetért, hogy a fejlesztés elengedhetetlenül szükséges már rövidtávon is, kivitelezésének módjától függ, hogy hosszabb távon hasznos lenne a magyarországi járműgyártásra – és nem utolsó sorban a szektorban dolgozó munkásokra nézve – írta a Mérce.

A cikkben emlékeztettek, hogy Magyarországon csaknem két évtizedig nem volt vasúti járműgyártás. A kocka a 2010-es évek elején fordult, mikor a MÁV a Magyarországon gyártott InterCity+ vagonokkal kezdte el frissíteni reménytelenül elaggott távolsági flottáját; a modellnek pedig idén már a második generációs NEO változatát is bemutatták. Kétséges azonban, hogy a már megrendelt 10 vagonos előszéria után lesz-e folytatás, ez pedig a gyártó Magyar Vagon nagyjából 1600 dolgozóját is nehéz helyzetbe hozhatja – hívták fel a figyelmet.

Zlati Róberttel, a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) alelnöke – aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is – a lapnak többek között arról beszélt, a járműpark korszerűsítését nagyon is támogatják, de nem mindegy, miként. Hangsúlyozta, hogy biztosítani kellene ugyanis, hogy hogy a karbantartási és javítási feladatok jelentős részét magyar munkavállalók végezhessék.

Fontosnak tartjuk, hogy a beszerzések ne csak az utasok számára jelentsenek előrelépést, hanem a hazai vasúti szakemberek foglalkoztatását és a magyar vasúti szaktudás megőrzését is szolgálják”

– hangsúlyozta Zlati.

A portál rámutatott, hogy VSZ alelnökének idézett mondata azért különösen fontos, mert amennyiben ismét megszűnik a vasúti járműgyártás Magyarországon, úgy stratégiai jelentőségű iparágat veszíthetünk el.

Még nincs közvetlen kapcsolatuk a miniszterrel

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke emlékeztetett, hogy EU stratégiai célként jelölte meg a vasútfejlesztést, kivált a távolsági utazások vasútra terelését. Ehhez pedig értelemszerűen járművekre is szükség van. S bár Zlati Róbert és a Tisza programja szerint is szükség, illetve lehetőség van a magyarországi ipar célzott fejlesztésére, a vasúti szegmensben egyelőre nem láttak konkrét erre utaló jeleket.

A kormány dolgozói véleményekkel, meglátásokkal kapcsolatos hozzáállása ugyanakkor aggodalomra ad okot. Mint fogalmazott, 

semmilyen megkeresést nem kaptunk a jelenlegi kormányzattól, és a miniszterrel sincs semmilyen közvetlen kapcsolatuk egyelőre.

„Várjuk hogy megkeressenek, illetve válaszoljanak, hiszen mi már kerestük a minisztert (Vitézy Dávidot – szerk.), hívtuk a kongresszusunkra is, de sajnos semmilyen válasz nem érkezett ezekre a megkeresésekre” – ismertette a VSZ-alelnök.

Pedig a dolgozók véleményeire, meglátásaira érdemes volna figyelmet fordítani, főleg egy ilyen nagy horderejű döntésnél, amivel egyrészt meghatározzák, hogyan nézzen ki a vasút az elkövetkezendő 30-40 évben, másrészt a magyarországi járműipar, és ezzel az abban dolgozók jövőjére is jelentős hatással van – hangsúlyozták a cikkben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

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Összesen 18 komment

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Reszelő Aladár
2026. június 11. 12:41
Kicsit higgadjunk le. Az EU források megszerzésének sok politikai feltétele mellett vannak gazdaságiak is: az egyik legfontosabb, hogy az összeg java részét NEM lehet a hazai ipar fejlesztésére költeni, hanem nyugati országok nyugati cégeinél kell elkölteni, amivel az ottani gazdaságot támoagatjuk. Magyarul kaphatunk vonatot, de csak ha ők gyártják. Mehet az egészségügybe, de leginkább műszerekre, mert azok is ott készülnek. Felújításra csak akkor, ha biztosított a kellő import építőanyag mennyisége. Esetleg ők adják a fővállalkozót, aki szedi majd a sápot (csak nehogy a NER-hez jusson). Ez lesz.
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véna
2026. június 11. 12:30
zlatika várja hogy megkeressék, féléve meg még bődültek a legkisebb szarér is de nyilván nem másra számítottunk, pont az ilyen férgek lesznek a legboldogabbak ha megszűnik a hamvaiból feltámasztott hazai vagongyártás
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hoci74
2026. június 11. 12:26
Tisztelt vasúti dolgozók, mérnökök tervezők, teccettek volna a Fideszre szavazni, akkor most magyar gyártású vasúti kocsik özönlenének le a gyártósorról.. Sajnos önök fognak özönleni szanaszét, munka nélkül...
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Dixtroy
2026. június 11. 12:00
Vitéz a hozzáértésének utolsó nimbuszát porlasztja el éppen. Utolsó jó ötlete a fonódó villamosok voltak, azóta lejtmenet a faszi.
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