Figyelmeztet a szakszervezet: pótolhatatlan tudást dobnának ki, ha a tervek szerint valósulna meg az új vonatok beszerzése

Vitézy Dávid is megjelent a kormányszóvivői tájékoztatón: azt állítja, lecserélik a teljes HÉV-flottát, és több tucat emeletes vonatot vásárolnak (VIDEÓ)
A tájékoztatón kiderült, hogy a tárcavezető koordinálja az uniós források hazahozatalát.
Zlati Róbert a Mércének elárulta, semmilyen megkeresést nem kaptak még a jelenlegi kormányzattól, és Vitézy Dávid miniszterrel sincs semmilyen közvetlen kapcsolatuk.
Mint ismert, Vitézy Dávid miniszter június 5-én, pénteken nagyszabású, uniós forrásokból finanszírozott vonatbeszerzést jelentett be. Bár abban mindenki egyetért, hogy a fejlesztés elengedhetetlenül szükséges már rövidtávon is, kivitelezésének módjától függ, hogy hosszabb távon hasznos lenne a magyarországi járműgyártásra – és nem utolsó sorban a szektorban dolgozó munkásokra nézve – írta a Mérce.
A cikkben emlékeztettek, hogy Magyarországon csaknem két évtizedig nem volt vasúti járműgyártás. A kocka a 2010-es évek elején fordult, mikor a MÁV a Magyarországon gyártott InterCity+ vagonokkal kezdte el frissíteni reménytelenül elaggott távolsági flottáját; a modellnek pedig idén már a második generációs NEO változatát is bemutatták. Kétséges azonban, hogy a már megrendelt 10 vagonos előszéria után lesz-e folytatás, ez pedig a gyártó Magyar Vagon nagyjából 1600 dolgozóját is nehéz helyzetbe hozhatja – hívták fel a figyelmet.
Zlati Róberttel, a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) alelnöke – aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is – a lapnak többek között arról beszélt, a járműpark korszerűsítését nagyon is támogatják, de nem mindegy, miként. Hangsúlyozta, hogy biztosítani kellene ugyanis, hogy hogy a karbantartási és javítási feladatok jelentős részét magyar munkavállalók végezhessék.
Fontosnak tartjuk, hogy a beszerzések ne csak az utasok számára jelentsenek előrelépést, hanem a hazai vasúti szakemberek foglalkoztatását és a magyar vasúti szaktudás megőrzését is szolgálják”
– hangsúlyozta Zlati.
A portál rámutatott, hogy VSZ alelnökének idézett mondata azért különösen fontos, mert amennyiben ismét megszűnik a vasúti járműgyártás Magyarországon, úgy stratégiai jelentőségű iparágat veszíthetünk el.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke emlékeztetett, hogy EU stratégiai célként jelölte meg a vasútfejlesztést, kivált a távolsági utazások vasútra terelését. Ehhez pedig értelemszerűen járművekre is szükség van. S bár Zlati Róbert és a Tisza programja szerint is szükség, illetve lehetőség van a magyarországi ipar célzott fejlesztésére, a vasúti szegmensben egyelőre nem láttak konkrét erre utaló jeleket.
A kormány dolgozói véleményekkel, meglátásokkal kapcsolatos hozzáállása ugyanakkor aggodalomra ad okot. Mint fogalmazott,
semmilyen megkeresést nem kaptunk a jelenlegi kormányzattól, és a miniszterrel sincs semmilyen közvetlen kapcsolatuk egyelőre.
„Várjuk hogy megkeressenek, illetve válaszoljanak, hiszen mi már kerestük a minisztert (Vitézy Dávidot – szerk.), hívtuk a kongresszusunkra is, de sajnos semmilyen válasz nem érkezett ezekre a megkeresésekre” – ismertette a VSZ-alelnök.
Pedig a dolgozók véleményeire, meglátásaira érdemes volna figyelmet fordítani, főleg egy ilyen nagy horderejű döntésnél, amivel egyrészt meghatározzák, hogyan nézzen ki a vasút az elkövetkezendő 30-40 évben, másrészt a magyarországi járműipar, és ezzel az abban dolgozók jövőjére is jelentős hatással van – hangsúlyozták a cikkben.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook
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A tájékoztatón kiderült, hogy a tárcavezető koordinálja az uniós források hazahozatalát.