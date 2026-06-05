Vitézy Dávid is megjelent a kormányszóvivői tájékoztatón: azt állítja, lecserélik a teljes HÉV-flottát, és több tucat emeletes vonatot vásárolnak (VIDEÓ)

A VEKE is megszólalt a tervezett járműbeszerzésekről

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) közösségi oldalán korábban igyekezett kibogozni, mi történhet az uniós forrásokkal, melyeket járművásárlásra is lehet fordítani.

Mint fogalmaztak, alapvetően két különböző finanszírozási keretről beszélünk. Az egyik az RRF (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz), a másik pedig az IKOP Plusz, amely az operatív programok részeként főként a Kohéziós Alap és a Regionális Fejlesztési Alap forrásait foglalja magában. A két konstrukció szabályrendszere jelentősen eltér, és egyikből sem egyszerű támogatáshoz jutni.

A szervezet megjegyezte azt is, hogy a források bizonyos esetekben mozgathatók a két keret között. Erre volt is már példa, mikor a budapesti 60 darabos CAF-villamosbeszerzés először az IKOP Pluszban szerepelt, majd átkerült az RRF-be, később visszakerült az IKOP Pluszhoz, ahol megindult a finanszírozás, most pedig ismét felmerült, hogy végül mégis az RRF terhére számolják el – idézték fel.

Megjegyezték, hogy általánosságban az IKOP Plusz szigorúbb keretet jelent: innen elővárosi és regionális motorvonatok, valamint városi kötöttpályás és elektromos közlekedési eszközök – metrók, villamosok, trolibuszok – finanszírozhatók. Az RRF ennél rugalmasabb, akár intercity-szerelvények vagy bizonyos esetekben mozdonyok beszerzése is szóba jöhet. Egy dolog azonban egyik programból sem támogatható: dízelüzemű járművek vásárlása, így ezen a ponton nincs mozgástér – mutattak rá.

A VEKE bejegyzéséből az is kiderült, hogy az IKOP Plusz forrásait legkésőbb 2029. december 31-ig kell felhasználni, ezért ezen a területen még van idő a tárgyalásokra. Az RRF esetében viszont sokkal szorosabbak a határidők: a forrásokat 2026. december 31-ig el kell költeni, ráadásul a szükséges kötelezettségvállalásokat már 2026 augusztusának végéig meg kell tenni.

„A pénzek lehívásának előfeltétele egy módosított Helyreállítási Terv elfogadása, előbb az Európai Bizottság, majd az Európai Unió Tanácsa részéről. Ami egyszer bekerül ebbe a dokumentumba, azt később teljesíteni is kell, mert az uniós ellenőrzések során bármelyik negyedévben visszakérhetik a támogatást, ha a vállalások nem teljesülnek. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy végül milyen projektek és milyen feltételekkel kerülnek bele a tervbe” – szögezte le a közlekedési egyesület.