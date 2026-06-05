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kormány köböl anita bejelentés sajtótájékoztató kormányszóvivő döntés

Vitézy Dávid is megjelent a kormányszóvivői tájékoztatón: azt állítja, lecserélik a teljes HÉV-flottát, és több tucat emeletes vonatot vásárolnak (VIDEÓ)

2026. június 05. 10:21

A tájékoztatón kiderült, hogy a tárcavezető koordinálja az uniós források hazahozatalát.

2026. június 05. 10:21
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Csütörtökön ülésezett a kormány, az egyeztetésen több olyan döntés is született, ami „a korábbi elhibázott, vagy szándékosan politikai érdekeket kiszolgáló folyamatok felülvizsgálatát célozza” – fogalmazott közösségi oldalán Köböl Anita kormányszóvivő.

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A bejegyzésből kiderült, hogy a pénteken 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatón mindezekről informálják a közvéleményt. Az Index tájékoztatása szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is csatlakozik a kormányszóvivőkhöz. 

Magyar Éva kormányszóvivő a tájékoztató elején közölte, hogy 

az uniós források hazahozatalát Vitézy Dávid koordinálja.

Kiemelte, hogy a kormányülés legfontosabb témája is ez volt. Emlékeztetett, hogy 16,4 milliárd euróról van szó, ami olyan fejlesztési célokat szolgál, „amelyeket a magyar emberek is érezni fognak”.

Vitézy ismertette, hogy a Helyreállítási Alapból –  ami a koronavírus utáni gazdasági sokkhatásból történő kilábalást szolgálja – mintegy 10 milliárd eurót hoznak haza, melynek tervét már az előző Orbán-kormány kidolgozta. Hozzátette, hogy a legtöbb tagállam nagyrészt felhasználta már ezeket a forrásokat, ezek felhasználási határideje augusztus 31-e. 

A tárcavezető felidézte, hogy az erről szóló vita már négy éve lezajlott, és az Európai Bizottság akkor egy nyilvános döntésében közzétette azokat az úgynevezett „szupermérföldköveket”, melyek arról szóltak, hogy milyen konkrét, többek köött korrupcióellenes intézkedéseket várnak el Magyarországtól. 

Vitézy Dávid a tájékoztatón kijelentette, hogy az összes feltétel teljesítését nem akarták, vagy nem merték bevállalni Orbánék. Majd elárulta, hogy 

újra kellett tárgyalni a terveket, valamint a szupermérföldkövek teljesítését.

„Ideológiai kérdéseket, Ukrajna csatlakozásával összefüggő kérdéseket, migrációs kérdéseket az Európai Bizottság nem vetett fel a tárgyalásokon, és a magyar kormány sem” – állította Vitézy Dávid.

A miniszter arra is kitért, hogy eddig az ország már előfinanszírozott 2,6 milliárd forintot, amelyet olyan projektek költöttek, amelyek már elkészültek, amelyket már befejeztek, például a Lökősháza vasútvonal felújítása. Így amellett, hogy ehhez a 2,6 milliárd euróhoz hozzájutunk, azt további, újabb fejlesztésekre lehet fordítani – ismertette.

Nagy fejlesztések előtt áll a tömegközlekedés

Vitézy hangsúlyozta, hogy költségvetési mozgásteret is jelent az uniós források hazahozatala. Vannak olyan beruházások is, amelyeket eddig nem szántak a Helyreállítási Alapba, de átmozgatják inkább oda, – ilyen például a budapesti CAF-villamosok elszámolása –, ami nettó többlet uniós pénzt jelent, amiből további beruházásokat indíthatnak.

Elhangzott az is, hogy augusztus 31-ig a Magyar Fejlesztési Bankban (MFB) tőkeemelést hajtanak végre, majd pályázati úton az áramszolgáltatók közreműködésével tudják felhasználni a pénzt. 

Hozzáfűzte, hogy további 2 milliárd euró tőkeemelésre pedig azért lesz szükség a MFB-ben, hogy megoldott legyen a kis- és középvállalkozások fokozott támogatása, valamint egy bérlakás- és kollégiumfejlesztési program is. Utóbbi esetében az uniós támogatás mellé a fejlesztőknek önerőt is bele kell vinni, de a pontos konstrukción még dolgoznak – magyarázta.

Vitézy Dávid a tájékoztatón kiemelt egy 1,8 milliárd eurós tételt is a HÉV és vasúti járműpark megújítására. Hangsúlyozta, 

a HÉV-vonalakon teljes járműcsere jön, és mintegy 35 emeletes motorvonat beszerzésére is megállapodást kötöttek.

A VEKE is megszólalt a tervezett járműbeszerzésekről

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) közösségi oldalán korábban igyekezett kibogozni, mi történhet az uniós forrásokkal, melyeket járművásárlásra is lehet fordítani. 

Mint fogalmaztak, alapvetően két különböző finanszírozási keretről beszélünk. Az egyik az RRF (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz), a másik pedig az IKOP Plusz, amely az operatív programok részeként főként a Kohéziós Alap és a Regionális Fejlesztési Alap forrásait foglalja magában. A két konstrukció szabályrendszere jelentősen eltér, és egyikből sem egyszerű támogatáshoz jutni.

A szervezet megjegyezte azt is, hogy a források bizonyos esetekben mozgathatók a két keret között. Erre volt is már példa, mikor a budapesti 60 darabos CAF-villamosbeszerzés először az IKOP Pluszban szerepelt, majd átkerült az RRF-be, később visszakerült az IKOP Pluszhoz, ahol megindult a finanszírozás, most pedig ismét felmerült, hogy végül mégis az RRF terhére számolják el – idézték fel.

Megjegyezték, hogy általánosságban az IKOP Plusz szigorúbb keretet jelent: innen elővárosi és regionális motorvonatok, valamint városi kötöttpályás és elektromos közlekedési eszközök – metrók, villamosok, trolibuszok – finanszírozhatók. Az RRF ennél rugalmasabb, akár intercity-szerelvények vagy bizonyos esetekben mozdonyok beszerzése is szóba jöhet. Egy dolog azonban egyik programból sem támogatható: dízelüzemű járművek vásárlása, így ezen a ponton nincs mozgástér – mutattak rá.

A VEKE bejegyzéséből az is kiderült, hogy az IKOP Plusz forrásait legkésőbb 2029. december 31-ig kell felhasználni, ezért ezen a területen még van idő a tárgyalásokra. Az RRF esetében viszont sokkal szorosabbak a határidők: a forrásokat 2026. december 31-ig el kell költeni, ráadásul a szükséges kötelezettségvállalásokat már 2026 augusztusának végéig meg kell tenni.

„A pénzek lehívásának előfeltétele egy módosított Helyreállítási Terv elfogadása, előbb az Európai Bizottság, majd az Európai Unió Tanácsa részéről. Ami egyszer bekerül ebbe a dokumentumba, azt később teljesíteni is kell, mert az uniós ellenőrzések során bármelyik negyedévben visszakérhetik a támogatást, ha a vállalások nem teljesülnek. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy végül milyen projektek és milyen feltételekkel kerülnek bele a tervbe” – szögezte le a közlekedési egyesület.

A kohéziós alapból is érkeznek források

Vitézy felhívta arra is a figyelmet, hogy a 2021–2027-es költségvetés kohéziós alapjából befagyasztott 4,2 milliárd euró felhasználásáról is dönteni kell.: ezekből környezetvédelmi, energetikai és vízügyi fejlesztések válnak lehetővé. 

Ennek az aszály elleni védekezésben is fontos szerepe lesz, és 2029-ig lehet majd felhasználni. Ezeket a forrásokat korábban a magyar korrupciós problémák miatt fagyasztotta be az Európai Bizottság, és az ezekre vonatkozó mérföldkövek teljesítése után fogja csak folyósítani – mondta el a miniszter.

A közlekedési és beruházási miniszter arra is kitért, hogy a törvényjavaslat része lesz a vagyonnyilatkozati rendszer reformja. Ennek értelmében részletesebb és alaposabb vagyonnyilatkozatokat írnak elő minden közszereplőnél. Továbbá a hatósági felülvizsgálatra is létrejön a megfelelő jogszabályi felhatalmazás az Integritás Hatóság számára.

Úgynevezett vádkorrekciós eljárást is létrehoznak, így az Integritás Hatóságnak joga lehet kikényszeríteni a bíróság előtt a nyomozás folytatását. A hatóság a közbeszerzéseknél is beavatkozhat szükség esetén. Továbbá szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, valamint átláthatóvá teszik a magántőkealapok szabályozását is. 

Vitézy az elhangzottakhoz hozzátette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, úgy, hogy ez nem volt része az elvárásoknak.

Ez a sors vár a kekvákra

A miniszter arról is beszélt, hogy a bizottság valójában egy szabályozatlan és a közérdekkel ellentétes privatizációként azonosította a közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozását. Azt kérték, hogy egy bonyolult szabályrendszert vezessenek be, „ami valójában működésképtelenségi helyzetet hozott volna létre”, de a kormány azt javasolja, az alapítványok kerüljenek vissza az államhoz.

Ismertette, hogy a felsőoktatási intézményeket nem fenntartó kekvák esetében augusztus 31-ig tesznek javaslatot arra, hogy visszakerüljenek állami fenntartásba. 

Ahol mások is tettek vagyont az alapítványokba, ott az érintett vagyon elkülönítése és visszaadása megtörténik. Állami körbe az kerül vissza, ami állami is volt.

Ami az egyetemeket illeti: nincs arról döntés, hogy egyetlen működési formát tartanak-e elképzelhetőnek, egyeztetni kell arról, hogy milyen működési forma a célravezető – sorolta.

A tájékoztatón továbbá bejelentették, hogy

  • felülvizsgálják a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját,
  • mostantól tilos lesz behozni külföldi munkásokat a munkaerő-kölcsönző cégeknek,
  • kivizsgálják a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzéseket,
  • a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerét,
  • valamint változik a pártfinanszírozás.

Újságíró kérdésre pedig azt felelték, hogy nem vezetik ki a 13. és 14. havi nyugdíjat, bár a nyugdíjrendszert igazságtalannak tartják. Ezért a jövőben célzott segítséget nyújtanának azoknak, akiknek erre valóban segítségük van. A legalacsonyabb nyugdíjak emelését és a nyugdíjas SZÉP-Kártya bevezetését vállalták – emlékeztettek a kormányszóvivők.

Hosszú út vezet az uniós forrásokig

A Politico beszámolója szerint Magyar Péter múlt pénteki brüsszeli találkozóját követően azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás vált elérhetővé Magyarország számára. A politikus az eredményt még a vártnál is kedvezőbbnek nevezte. 

A brüsszeli lap ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság egészen másként értelmezi a helyzetet. A cikk szerint az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai megállapodásról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak úgy fogalmazott: „Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését”.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 74 komment

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cutcopy
2026. június 05. 11:51
Nem kéne megvárni a költekezéssel az EU pénzeket..? Vagy mégiscsak maradt valamicske az állakamsszában..?
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za-firka
2026. június 05. 11:48
!!!!!! EGYETTLEN ELLENZÉKI SAJTÓ SEM KÉRDEZHETETT A MAI KORMÁNYINFÓN!!!! Példátlan, ilyen soha nem fordult elő az újkori demokráciában. SKANDALLUM!!!
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4
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Dixtroy
2026. június 05. 11:47
"Hozzáfűzte, hogy további 2 milliárd euró tőkeemelésre pedig azért lesz szükség a MFB-ben, hogy megoldott legyen a kis- és középvállalkozások fokozott támogatása" Lófaszt, el fogjátok adni.
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5
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basti64
2026. június 05. 11:46
Akkor mi a túróért köllött a nemzetközi büntetöbírósághoz visszakéredzkedni????
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