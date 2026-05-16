bóna szabolcs gazda kockázat agrárszektor aszály

Bóna Szabolcs az aszályhelyzetről: A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk

2026. május 16. 15:38

Az új agrárminiszter szerint a gazdák nem várhatják el, hogy csak az állam támogatásával vészeljék át a káreseményeket.

A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk, vagyis 

nem tartható fenn hosszú távon, hogy csak az állam támogatásával vészeljék át a káreseményeket

 – fogalmazott Bóna Szabolcs miniszter az aszálykárok kapcsán az Agrárszektor nevű portálnak. A Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, a Tisza-kormány agrár- és élelmiszer-gazdasági minisztere az első konkrét intézkedésekre vonatkozó kérdésre úgy válaszolt: „a kockázatvállalást helyre kell tenni, tehát olyan kockázatkezelési és kockázatvállalási rendszert kell kialakítani, amiben mindenki vállalja a saját felelősségét.”  Vagyis Bóna szerint hosszú távon nem fenntartható, hogy minden káresemény esetén valamilyen állami segítség az egyetlen megoldás arra, hogy a termelők túléljék az aszályhelyzetet. 

Ezt a kockázatkezelési rendszert kell nagyon gyorsan felülvizsgálni

 – mondta az új agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Mindez azért is figyelemre méltó, mert Bóna maga is agrárvállalkozó, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. vezetőjeként nagy összegű kártérítést kapott az államtól a múlt év végén, a ragadós száj- és körömfájás miatt leölt állatok után.

A portál felidézte Nagy István, korábbi agrárminiszter ezzel kapcsolatos nyilatozatát, amely szerint azt mondta, a kormány – ahogy általában az ágazatot – az érintett állattartókat sem hagyta magára: állami kártalanítással segítjük a kárt szenvedett telepek újraindulását. Az öt érintett telepnek eddig 8,15 milliárd forintot utaltak ki a leölt állatok értékének kompenzálásaként. 

A kártalanítás 100 százalékra történő kiegészítéséről valamennyi esetben döntést hoztak, és ez a pénz már az érintettek számláján van.

Az egyik kártalanított cég Bóna Szabolcséké volt, a rábapordányi telep kapcsán 2025 végén Nagy István arról tájékoztatott, hogy az állatok, valamint a tej, a szaporítóanyag és tárgyi eszközök után már kifizették a kártalanítást. Beszélt a takarmány-értékbecslést követő határozat kiadásáról, nettó 126,492 millió, illetve bruttó 160,645 millió forint értékben.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 17:06
» miazhogy 2026. május 16. 16:48 Tavaly 100 millió forint értékben kapott kártlanítást a cége remélem visszafizeti .« Akkor még nem akart kockázatot vállalni.
figyellek-4
2026. május 16. 17:06
Árad a Tisza locsoljatok azzal,vagy lehet kivándorolni,volt már ilyen.Egy biztos ti is velünk szívtok, messiás elhozza a boldog jövőt,visszasírjátok még Orbánt
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 17:04
» massivement6 2026. május 16. 16:55 Egyedül a zöld, talajjavító, alacsony víz, energia- és műtrágyafelhasználást eredményező módszereket lenne csak szabad támogatni... Agroerdészet és társai« Egyenek a népek fakérget és gyűjtsenek erdei bogyókat.
NewWorldOrder
2026. május 16. 16:55
Ez úgy hangzik mintha ursula von lejjebb mondta volna.
