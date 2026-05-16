Bóna Szabolcs az aszályhelyzetről: A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk

Kiderült, mire számíthatnak a gazdák az új kormánytól
Arra is fény derült, mit tervez a kormány az Ukrajnából érkező élelmiszerekkel és hogyan alakítaná át az agrártámogatásokat.
Az új agrárminiszter szerint a gazdák nem várhatják el, hogy csak az állam támogatásával vészeljék át a káreseményeket.
A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk, vagyis
nem tartható fenn hosszú távon, hogy csak az állam támogatásával vészeljék át a káreseményeket
– fogalmazott Bóna Szabolcs miniszter az aszálykárok kapcsán az Agrárszektor nevű portálnak. A Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, a Tisza-kormány agrár- és élelmiszer-gazdasági minisztere az első konkrét intézkedésekre vonatkozó kérdésre úgy válaszolt: „a kockázatvállalást helyre kell tenni, tehát olyan kockázatkezelési és kockázatvállalási rendszert kell kialakítani, amiben mindenki vállalja a saját felelősségét.” Vagyis Bóna szerint hosszú távon nem fenntartható, hogy minden káresemény esetén valamilyen állami segítség az egyetlen megoldás arra, hogy a termelők túléljék az aszályhelyzetet.
Ezt a kockázatkezelési rendszert kell nagyon gyorsan felülvizsgálni
– mondta az új agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Arra is fény derült, mit tervez a kormány az Ukrajnából érkező élelmiszerekkel és hogyan alakítaná át az agrártámogatásokat.
Mindez azért is figyelemre méltó, mert Bóna maga is agrárvállalkozó, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. vezetőjeként nagy összegű kártérítést kapott az államtól a múlt év végén, a ragadós száj- és körömfájás miatt leölt állatok után.
A portál felidézte Nagy István, korábbi agrárminiszter ezzel kapcsolatos nyilatozatát, amely szerint azt mondta, a kormány – ahogy általában az ágazatot – az érintett állattartókat sem hagyta magára: állami kártalanítással segítjük a kárt szenvedett telepek újraindulását. Az öt érintett telepnek eddig 8,15 milliárd forintot utaltak ki a leölt állatok értékének kompenzálásaként.
A kártalanítás 100 százalékra történő kiegészítéséről valamennyi esetben döntést hoztak, és ez a pénz már az érintettek számláján van.
Az egyik kártalanított cég Bóna Szabolcséké volt, a rábapordányi telep kapcsán 2025 végén Nagy István arról tájékoztatott, hogy az állatok, valamint a tej, a szaporítóanyag és tárgyi eszközök után már kifizették a kártalanítást. Beszélt a takarmány-értékbecslést követő határozat kiadásáról, nettó 126,492 millió, illetve bruttó 160,645 millió forint értékben.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán