„Vasárnap fel fogok szólalni a demokrácia melletti tüntetésen! Főleg amiatt, mert szerintem tarthatatlan a miniszterelnöki bullying. Az alázás szégyenletes dolog, a gyerekeket ezért nagyon megbüntetik. Akkor a felnőtteknek se hagyjuk!

Normális Magyarországot szeretnék! Ahol nem mi vagyunk a politikáért, hanem a politika van értünk. Kiálltam Gyurcsány ellen, a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen és kiállok Magyar ellen is! Gyertek minél többen vasárnap, 16 órakor a Sándor Palotához!”