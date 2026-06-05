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demokrácia szuverenitásvédelmi hivatal vasárnap

Gyertek minél többen vasárnap, 16 órakor a Sándor Palotához!

2026. június 05. 15:45

Vasárnap fel fogok szólalni a demokrácia melletti tüntetésen!

2026. június 05. 15:45
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Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
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„Vasárnap fel fogok szólalni a demokrácia melletti tüntetésen! Főleg amiatt, mert szerintem tarthatatlan a miniszterelnöki bullying. Az alázás szégyenletes dolog, a gyerekeket ezért nagyon megbüntetik. Akkor a felnőtteknek se hagyjuk! 

Normális Magyarországot szeretnék! Ahol nem mi vagyunk a politikáért, hanem a politika van értünk. Kiálltam Gyurcsány ellen, a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen és kiállok Magyar ellen is! Gyertek minél többen vasárnap, 16 órakor a Sándor Palotához!”

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Nyitókép: Juhász Gábor/MTI

 

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 05. 17:29
„Vasárnap fel fogok szólalni a demokrácia melletti tüntetésen!" Ezt miképp lehet, miképp kell értelmezni?! A maradék martalék Magyarország sorsa 1945-t követően egyszer s mindenkorra, eldőlt! Az ilyen-olyan demokrácia győzött, és a demokráciát kirobbantani sem lehet a hatalomból..! Rendszer, hatalomváltás messze kerülte az országot, és ma is a demokrácia vívmányait élvezhetjük, igaz, a liberalizmus mételyével megspékelve..! Biztos, hogy a győztes lehengerlő demokrácia mellett kell felszólalni?! -hiszen annyi gondot okozott..!
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0
0
magyar-1977
2026. június 05. 17:19
magyar-1977 states-2 2026. június 05. 17:18 Bezsíroztad a járókeretet meg a protkót, hugyos?:DDDDDDDDDDDDDD
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0
1
magyar-1977
2026. június 05. 17:17
magyar-1977 Canadian 2026. június 05. 17:16 Mindenki szeret szórakozni még szép, hogy kimegyek a demens pelenkásokhoz!:DDDD
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0
1
magyar-1977
2026. június 05. 17:15
Megyek én is, hányan leszünk mert viszek buktát!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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0
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