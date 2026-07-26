Osztrák lap: Magyar Péter lélegzetelállító tempóban bontja le Orbán tekintélyuralmi rendszerét

„Miközben a magyar miniszterelnök lélegzetelállító tempóban bontja le Orbán tekintélyuralmi rendszerét, felvetődik az a demokráciapolitikai dilemma, lehet-e rendet tenni a törvényesség határát súroló eszközökkel” – olvasható a Die Presse cikkében. Az osztrák lap szerzője szerint olyan hibák csúsznak most be, amelyek később megbosszulhatják magukat.

A HVG összefoglalója szerint a szerző a Financial Times-től vette kölcsön a fogalmat, hogy Magyarországon forradalom zajlik.