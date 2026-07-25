A választási vereség óta először mond beszédet Orbán Viktor, íme a tusványosi előadása (VIDEÓ)

„Helyzet van!” – vezette fel Németh Zsolt a volt miniszterelnök beszédét, majd felidézte, az előző tusványosi beszéd óta még egy háború sújtja a világot, az iráni. Elmondta Németh, „voltunk már nehezebb helyzetben is”, és abból is nyerni tudtak. Tusványos kapcsán megjegyezte, nem lehet Tusványos ellenzékben, mindenkit várnak, aki képes a kulturált párbeszédre.

Tőkés László a felvezetőjében többször is miniszterelnökúrként utalt Orbán Viktorra, akit dicsért, mivel visszaadta a magyarság önbecsülését, az Orbán-kormányok megtanították a nemzetet, hogy magyarnak lenni jó, s Trianon jóvátételére vállalkoztak.