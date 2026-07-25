Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
07. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
németh zsolt tőkés lászló fidesz tusványos orbán viktor

A választási vereség óta először mond beszédet Orbán Viktor, íme a tusványosi előadása (VIDEÓ)

2026. július 25. 09:20

Kövesse velünk élőben!

2026. július 25. 09:20
null

Cikkünk frissül!

Hagyományosan Orbán Viktor beszédével zárul a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. Ez idén, a XXXV. Tusványos alkalmából sem változott, ahol immáron ellenzéki vezetőként fog Orbán Viktor felszólalni – először „nyílt terepen” a választások óta. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A „Veled teljes!” alcímű program során a szokásos módon Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője is felszólal majd. Kövesse velünk élőben!

„Helyzet van!” – vezette fel Németh Zsolt a volt miniszterelnök beszédét, majd felidézte, az előző tusványosi beszéd óta még egy háború sújtja a világot, az iráni. Elmondta Németh, „voltunk már nehezebb helyzetben is”, és abból is nyerni tudtak. Tusványos kapcsán megjegyezte, nem lehet Tusványos ellenzékben, mindenkit várnak, aki képes a kulturált párbeszédre.

Tőkés László a felvezetőjében többször is miniszterelnökúrként utalt Orbán Viktorra, akit dicsért, mivel visszaadta a magyarság önbecsülését, az Orbán-kormányok megtanították a nemzetet, hogy magyarnak lenni jó, s Trianon jóvátételére vállalkoztak.

Nyitókép: Tusnádfürdő, 2025. július 26. Orbán Viktor akkori miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
za-firka
2026. július 25. 10:23
Mindeközben egy felbérelt fideszes medve megtámadta a HVG újságíróját.
Válasz erre
0
0
usafiu20
2026. július 25. 10:21
Értsétek már meg Fideszesek, ha az utolsó fillérig visszaadnátok az összes ellopott pénzt, akkor sincs több esélyetek. Zárug Péter Farkast idézve: "Game over!"
Válasz erre
0
1
nyafika
2026. július 25. 10:19
reciprofi 2026. július 25. 10:18 16 +4 éven át ,de tágabban már 89 az üres koporsók felett rikoltozva ,hülyére vette a hívő szektáját ,csakazért ,hogy gazdaggá lopja magát ,a pereputtyát ,mitől változna,hajrá hungaroführer még még ,még höhöö.. Szegény anyád...elcsórtad az uccsó szál cigijét?
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. július 25. 10:18
Szektás nyomorékok még most is itt basszák a napot? TiSzar szigetek nem rendeztek hétvégi programot? Nincs lóvé a FI-re, csórikáim? Jah...arrafelé nem osztogatnak olcsó kannásbort...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!