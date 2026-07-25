A választási vereség óta először mond beszédet Orbán Viktor, íme a tusványosi előadása (VIDEÓ)

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Kövesse velünk élőben!
Cikkünk frissül!
Hagyományosan Orbán Viktor beszédével zárul a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. Ez idén, a XXXV. Tusványos alkalmából sem változott, ahol immáron ellenzéki vezetőként fog Orbán Viktor felszólalni – először „nyílt terepen” a választások óta.
A „Veled teljes!” alcímű program során a szokásos módon Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője is felszólal majd. Kövesse velünk élőben!
„Helyzet van!” – vezette fel Németh Zsolt a volt miniszterelnök beszédét, majd felidézte, az előző tusványosi beszéd óta még egy háború sújtja a világot, az iráni. Elmondta Németh, „voltunk már nehezebb helyzetben is”, és abból is nyerni tudtak. Tusványos kapcsán megjegyezte, nem lehet Tusványos ellenzékben, mindenkit várnak, aki képes a kulturált párbeszédre.
Tőkés László a felvezetőjében többször is miniszterelnökúrként utalt Orbán Viktorra, akit dicsért, mivel visszaadta a magyarság önbecsülését, az Orbán-kormányok megtanították a nemzetet, hogy magyarnak lenni jó, s Trianon jóvátételére vállalkoztak.
Nyitókép: Tusnádfürdő, 2025. július 26. Orbán Viktor akkori miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán