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Reform UK Nagy-Britannia Nigel Farage

Nigel Farage újra győzött Nagy-Britanniában

2026. augusztus 14. 13:26

A Reform UK jobboldali rendszerkritikus vezetőjét nagy fölénnyel választották meg újra parlamenti képviselőnek Nagy-Britanniában.

2026. augusztus 14. 13:26
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Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője 22 239 szavazatot kapott a clactoni időközi választáson, amelyet azután tartottak, hogy lemondott képviselői mandátumáról, majd újraindult a kiírt választáson – írja a BBC.

A részvételi arány 44,37% volt. Count Binface, a fején vödört viselő viccpolitikus, aki a többi párt távol maradása miatt Farage fő ellenfele volt, a pályafutása legjobb eredményét, 9455 szavazatot kapott az időközi választáson.

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Farage beszédében a következőket mondta támogatóinak: „Szomorúan kell bejelentenem, hogy 33 évnyi aktív politikai jelöltség után ma este az essexi rendőrség tájékoztatott arról, hogy szervezett kampány folyik az eredmény megzavarására.” Hozzátette: „Átkozott legyek, ha színpadra állnék egy elsöprő győzelem után, 

amely mindannak a hangos jóváhagyása, amiért én küzdöttem, és amiért ti is küzdöttetek”.

A Reform UK szóvivője azt közölte: „Az essexi rendőrség azt tanácsolta Nigelnek, hogy ne vegyen részt a mai szavazatszámláláson, mivel hihető fenyegetést jelentettek ellene”.

Amikor a GB News megkérdezte Farage-t az általa kapott 5 millió fontos ajándékkal kapcsolatos parlamenti vizsgálatról, azt válaszolta: „Kit érdekel? Clacton szavazóit nem érdekli.”

Fotó: Farage FB

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Összesen 27 komment

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scorpicores
2026. augusztus 14. 23:25
Úgy tűnik, ott is elegük lett a ballibantakból...(mondjuk, ott már késő...)
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0
ehun
2026. augusztus 14. 19:34
Vakok között király a félszemű...ez is csak 1 idióta
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3
0
masikhozzaszolo
2026. augusztus 14. 19:03
A Munkáspárt meg legyőzte Lordistant. Most miniszterkedik.
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1
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the-purge
2026. augusztus 14. 16:39
Thaiföldről kapott 5 millió fontot személyes ajándékba egy kriptavaluta milliárdostól , hogy gondolja meg magát, és induljon a választáson. Ha Magyar Péter kapott volna több, mint két milliárdot a választás előtt külföldről, most úgy visítanátok, mint a fába szorult féreg. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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0
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