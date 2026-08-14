Nigel Farage újra győzött Nagy-Britanniában

Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője 22 239 szavazatot kapott a clactoni időközi választáson, amelyet azután tartottak, hogy lemondott képviselői mandátumáról, majd újraindult a kiírt választáson – írja a BBC.

A részvételi arány 44,37% volt. Count Binface, a fején vödört viselő viccpolitikus, aki a többi párt távol maradása miatt Farage fő ellenfele volt, a pályafutása legjobb eredményét, 9455 szavazatot kapott az időközi választáson.