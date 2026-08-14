Nigel Farage újra győzött Nagy-Britanniában

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A Reform UK jobboldali rendszerkritikus vezetőjét nagy fölénnyel választották meg újra parlamenti képviselőnek Nagy-Britanniában.
Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője 22 239 szavazatot kapott a clactoni időközi választáson, amelyet azután tartottak, hogy lemondott képviselői mandátumáról, majd újraindult a kiírt választáson – írja a BBC.
A részvételi arány 44,37% volt. Count Binface, a fején vödört viselő viccpolitikus, aki a többi párt távol maradása miatt Farage fő ellenfele volt, a pályafutása legjobb eredményét, 9455 szavazatot kapott az időközi választáson.
Farage beszédében a következőket mondta támogatóinak: „Szomorúan kell bejelentenem, hogy 33 évnyi aktív politikai jelöltség után ma este az essexi rendőrség tájékoztatott arról, hogy szervezett kampány folyik az eredmény megzavarására.” Hozzátette: „Átkozott legyek, ha színpadra állnék egy elsöprő győzelem után,
amely mindannak a hangos jóváhagyása, amiért én küzdöttem, és amiért ti is küzdöttetek”.
A Reform UK szóvivője azt közölte: „Az essexi rendőrség azt tanácsolta Nigelnek, hogy ne vegyen részt a mai szavazatszámláláson, mivel hihető fenyegetést jelentettek ellene”.
Amikor a GB News megkérdezte Farage-t az általa kapott 5 millió fontos ajándékkal kapcsolatos parlamenti vizsgálatról, azt válaszolta: „Kit érdekel? Clacton szavazóit nem érdekli.”
Fotó: Farage FB