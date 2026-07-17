Eljött az ideje: Andy Burnham átveszi Nagy-Britannia irányítását

A Munkáspárt belső harcainak megállítása: Burnham megígérte, hogy „egyetlen munkáspárti kultúrát” épít. Egy „új politika” építése: megfogadta, hogy helyrehozza a „nagy dolgokat”, amelyeket a politika „elhanyagolt”, példaként említve a szociális ellátást. Más pártokkal való együttműködés, de „kifejezetten munkáspárti” irányban: a párt nem próbál zöldebb lenni a Zöldeknél vagy reformistább a Reform pártnál. Burnham Manchester polgármestereként azt mondta: arra törekszik, hogy Észak-Angliának „a lehető legerősebb hangot” adja, és most „ugyanezt akarja tenni mindenhol”.