Eljött az ideje: Andy Burnham átveszi Nagy-Britannia irányítását

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Pénteken a Munkáspárt elnöke lett, hétfőn pedig brit miniszterelnökké lép elő Andy Burnham.
„Miközben elfogadom a párt vezetését, öt dolgot fogok tenni azért, hogy jobbak legyünk” – jelentette be Andy Burnham a brit Munkáspárt rendkívüli konferenciáján. Keir Starmer bukása után Andy Burnham most a brit baloldali kormánypárt elnöke lett, hétfőn pedig miniszterelnökké fog előlépni.
A BBC összefoglalta Burnham öt ígéretét.
A Munkáspárt belső harcainak megállítása: Burnham megígérte, hogy „egyetlen munkáspárti kultúrát” épít. Egy „új politika” építése: megfogadta, hogy helyrehozza a „nagy dolgokat”, amelyeket a politika „elhanyagolt”, példaként említve a szociális ellátást. Más pártokkal való együttműködés, de „kifejezetten munkáspárti” irányban: a párt nem próbál zöldebb lenni a Zöldeknél vagy reformistább a Reform pártnál. Burnham Manchester polgármestereként azt mondta: arra törekszik, hogy Észak-Angliának „a lehető legerősebb hangot” adja, és most „ugyanezt akarja tenni mindenhol”.
Azt is ígéri: visszaveszi a hatalmat a Westminstertől, vagyis a londoni politikai elittől.
Arról beszélt, hogy hatalmat ad „az élet alapvető dolgai felett” „azon a helyen, ahol élsz” – hatalmat arra, hogy „tanácsi és szociális otthonokat” építsenek, vagy „felújítsák a főutcákat”.
Starmer távozik
Keir Starmer jelenlegi miniszterelnök hétfőn várhatóan még utoljára beszédet mond a Downing Streeten. Ezután találkozik Károly királlyal, benyújtja lemondását. Az utóbbi időben szokássá vált, hogy a leköszönő miniszterelnök házastársát és gyermekeit meghívják az uralkodóval való találkozásra.
Fotó: Oli SCARFF / AFP
Miután Starmer távozik, Andy Burnham kerül sorra a királyi palotában.
Ott a király felkéri, hogy alakítson kormányt, és hivatalosan is miniszterelnök lesz. Innen egy rövid autóútra van új címe – a Downing Street 10. szám alatt. Ezután várhatóan megtartja első miniszterelnöki beszédét. Ezt követően eltűnik a híres fekete ajtó mögött, és a kabinetjének megalakításán dolgozik, valamint számos azonnali feladatot lát el.
Farage is reagált
Nigel Farage, a jobboldali rendszerkritikus Reform UK párt vezetője beszédet mondott a CPAC brit konferenciáján – az Amerikai Konzervatív Unió által szervezett éves konferencián, amelyet idén Liz Truss korábbi brit miniszterelnök vezetett.
A Reform UK vezetője Burnham munkáspárti beszédére reagálva „teljesen üresnek” nevezte azt,
és a leendő miniszterelnököt „a brit politikusok nagy kaméleonjának” nevezte.
Azt mondta, hogy Burnhamnek nincs felhatalmazása, és azt állította, hogy a brit közvéleménynek „elege van ebből a játékból”. Farage leszögezte: „Azonnal általános választásokat kell tartani, hogy az ország eldönthesse a jövőjét”.