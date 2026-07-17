Ft
Ft
34°C
21°C
Ft
Ft
34°C
21°C
07. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
keir starmer andy burnham Nagy-Britannia

Eljött az ideje: Andy Burnham átveszi Nagy-Britannia irányítását

2026. július 17. 18:45

Pénteken a Munkáspárt elnöke lett, hétfőn pedig brit miniszterelnökké lép elő Andy Burnham.

2026. július 17. 18:45
null

„Miközben elfogadom a párt vezetését, öt dolgot fogok tenni azért, hogy jobbak legyünk” – jelentette be Andy Burnham a brit Munkáspárt rendkívüli konferenciáján. Keir Starmer bukása után Andy Burnham most a brit baloldali kormánypárt elnöke lett, hétfőn pedig miniszterelnökké fog előlépni.

A BBC összefoglalta Burnham öt ígéretét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Munkáspárt belső harcainak megállítása: Burnham megígérte, hogy „egyetlen munkáspárti kultúrát” épít. Egy „új politika” építése: megfogadta, hogy helyrehozza a „nagy dolgokat”, amelyeket a politika „elhanyagolt”, példaként említve a szociális ellátást. Más pártokkal való együttműködés, de „kifejezetten munkáspárti” irányban: a párt nem próbál zöldebb lenni a Zöldeknél vagy reformistább a Reform pártnál. Burnham Manchester polgármestereként azt mondta: arra törekszik, hogy Észak-Angliának „a lehető legerősebb hangot” adja, és most „ugyanezt akarja tenni mindenhol”. 

Azt is ígéri: visszaveszi a hatalmat a Westminstertől, vagyis a londoni politikai elittől.

Arról beszélt, hogy hatalmat ad „az élet alapvető dolgai felett” „azon a helyen, ahol élsz” – hatalmat arra, hogy „tanácsi és szociális otthonokat” építsenek, vagy „felújítsák a főutcákat”.

Starmer távozik

Keir Starmer jelenlegi miniszterelnök hétfőn várhatóan még utoljára beszédet mond a Downing Streeten. Ezután találkozik Károly királlyal, benyújtja lemondását. Az utóbbi időben szokássá vált, hogy a leköszönő miniszterelnök házastársát és gyermekeit meghívják az uralkodóval való találkozásra.

 

Fotó: Oli SCARFF / AFP

Miután Starmer távozik, Andy Burnham kerül sorra a királyi palotában. 

Ott a király felkéri, hogy alakítson kormányt, és hivatalosan is miniszterelnök lesz. Innen egy rövid autóútra van új címe – a Downing Street 10. szám alatt. Ezután várhatóan megtartja első miniszterelnöki beszédét. Ezt követően eltűnik a híres fekete ajtó mögött, és a kabinetjének megalakításán dolgozik, valamint számos azonnali feladatot lát el.

Farage is reagált

Nigel Farage, a jobboldali rendszerkritikus Reform UK párt vezetője beszédet mondott a CPAC brit konferenciáján – az Amerikai Konzervatív Unió által szervezett éves konferencián, amelyet idén Liz Truss korábbi brit miniszterelnök vezetett.

A Reform UK vezetője Burnham munkáspárti beszédére reagálva „teljesen üresnek” nevezte azt, 

és a leendő miniszterelnököt „a brit politikusok nagy kaméleonjának” nevezte. 

Azt mondta, hogy Burnhamnek nincs felhatalmazása, és azt állította, hogy a brit közvéleménynek „elege van ebből a játékból”. Farage leszögezte: „Azonnal általános választásokat kell tartani, hogy az ország eldönthesse a jövőjét”.
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. július 17. 19:03
Andy Burnham viszi tovább a balos anarchista vonalat.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. július 17. 18:48
1/2 év, és minden megy tovább, nyafogás nyüglődés
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!