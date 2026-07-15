Így korlátozza a brit kormány a fiatalok közösségimédia-használatát

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Éjszakára lekapcsolnák számukra a közösségi felületeket.
A brit kormány bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban az idősebb tizenévesek éjszakai korlátozással nézhetnek szembe a közösségi médiában. Ez azt jelentené, hogy az olyan alkalmazások, mint az Instagram, a TikTok és a YouTube, alapértelmezés szerint nem lennének elérhetőek a 16 és 17 évesek számára éjfél és reggel 6 óra között – írja a BBC.
A kormány azt is szeretné, ha az olyan „függőséget okozó” funkciókat, mint az automatikus lejátszás és a végtelen görgetés, letiltanák, mondván, hogy – a kijárási tilalommal együtt – az intézkedések javítják a tinédzserek koncentrációját, alvásminőségét és családi életét. A brit kormány közölte azt is: segítenék a gyerekeket a mesterséges intelligencia által működtetett chatbotok biztonságos használatában – többek között azáltal, hogy a szolgáltatókat rendszeres szünetek bevezetésére kötelezik a 18 év alattiak esetében.
Az új tervek a júniusi bejelentést követik, miszerint az Egyesült Királyságban a 16 év alattiakat teljesen kitiltják számos platformról.
Kanishka Narayan online biztonsági miniszter azt nyilatkozta: hogy a tilalom és az automatikus lejátszási funkciók korlátozása azt jelenti, hogy „Nagy-Britannia már most is a világ legszigorúbb helye lesz a technológiai vállalatok szabályozása terén”. Liz Kendall technológiai miniszter azt mondta, hogy az intézkedések „segítik a fiatalokat abban, hogy megkapják a szükséges alvást, az iskolára és a tanulásra koncentráljanak, és több minőségi időt töltsenek a családjukkal és a barátaikkal, amelyek mind alapvető fontosságúak egy boldog, egészséges és teljes felnőtt élet építéséhez”. Hozzátette: „Azt szeretnénk, hogy a fiatalok élvezhessék a technológia előnyeit, miközben rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel az online világot olyan hellyé tehetik, ahol boldogulhatnak”.
Egy aktivista, Ellen Roome – akinek 14 éves fia, Jools Sweeney egy félresikerült online kihívásban halt meg 2022-ben – nem gondolja, hogy a terv elég messzire megy. „Szerintem nem elég jó, ha van egy kikapcsolható termék. Olyan ez, mintha egy 17 évesnek felajánlanánk egy üveg alkoholt, majd kicsit elmozdítanánk a karja elől. Bárcsak határozottabban és keményebben lépnének fel ezekkel a dolgokkal szemben” – mondta a fiát gyászoló édesanya a BBC Radio 4 Today című műsorában.
Fotó: Martin LELIEVRE / AFP