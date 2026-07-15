Így korlátozza a brit kormány a fiatalok közösségimédia-használatát

A brit kormány bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban az idősebb tizenévesek éjszakai korlátozással nézhetnek szembe a közösségi médiában. Ez azt jelentené, hogy az olyan alkalmazások, mint az Instagram, a TikTok és a YouTube, alapértelmezés szerint nem lennének elérhetőek a 16 és 17 évesek számára éjfél és reggel 6 óra között – írja a BBC.

A kormány azt is szeretné, ha az olyan „függőséget okozó” funkciókat, mint az automatikus lejátszás és a végtelen görgetés, letiltanák, mondván, hogy – a kijárási tilalommal együtt – az intézkedések javítják a tinédzserek koncentrációját, alvásminőségét és családi életét. A brit kormány közölte azt is: segítenék a gyerekeket a mesterséges intelligencia által működtetett chatbotok biztonságos használatában – többek között azáltal, hogy a szolgáltatókat rendszeres szünetek bevezetésére kötelezik a 18 év alattiak esetében.