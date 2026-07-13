Újra krízis a Hormuzi-szorosnál: Amerika és Irán megint egymást lövik

Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint vasárnap a kora esti órákban. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága a közösségi médiában azt közölte, hogy a művelet amerikai keleti parti idő szerint este 5 órakor kezdődött. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban.

A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, amely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt állította, hogy az elsődleges célpontok a Hormuzi-szoroshoz közeli iráni partokon elhelyezkedő radarlétesítmények, valamint drónok és rakétaállások, amelyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes.