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kuvait hormuzi - szoros mike waltz egyesült államok iráni közösségi média

Újra krízis a Hormuzi-szorosnál: Amerika és Irán megint egymást lövik

2026. július 13. 06:45

A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, amely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött.

2026. július 13. 06:45
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Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint vasárnap a kora esti órákban. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága a közösségi médiában azt közölte, hogy a művelet amerikai keleti parti idő szerint este 5 órakor kezdődött. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban.

A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, amely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt állította, hogy az elsődleges célpontok a Hormuzi-szoroshoz közeli iráni partokon elhelyezkedő radarlétesítmények, valamint drónok és rakétaállások, amelyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes.

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A CENTCOM ugyancsak vasárnap délután a közösségi médiában cáfolta azt az iráni állítást, miszerint az öbölmenti arab államok ellen indított rakéta- és dróntámadások során Kuvaitban három amerikai katona vesztette életét. Az amerikai katonai közlemény szerint a térségből nem érkezett jelentés amerikai személyzet haláláról, vagy sebesüléséről.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Az ománi incidens nyomán az ottani kormány bekérette az iráni nagykövetet, hogy kifejezze tiltakozását, különösen azt követően, hogy szombaton Irán külügyminisztere még Maszkatban tárgyalt a Hormuzi-szoros felügyeletét érintő kérdésekről, valamint az amerikai-iráni viszonyról.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy szombaton az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az Iszlám Forradalmi Gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Az amerikai-iráni konfliktus eszkalációjára Antonio Guterres ENSZ-főtitkár vasárnap közleményben reagált, amiben arra figyelmeztetett, hogy 

a nyílt ellenségeskedéshez való visszatérésnek katasztrofális következményei lennének”.

(MTI)

Nyitókép: AFP

 

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Összesen 8 komment

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bagira004
2026. július 13. 08:37
" Kirobbant a botrány, Ursula von der Leyenék csúnyán lebuktak az orosz gázzal: soha ennyi LNG-t nem vásárolt még" Ne felerjtsük el orosz- német 2 vezeték bekötés volt . Az egyiket Zelenszkij felrobbantotta Ursula - BRÜSSZEL ÖRÖMÉRE , nem lehetetlen megbízásából . Régi vezeték él ezen keresztül németekhez oroszoktól a büdös véres utált energia ömlik .
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asszaur
2026. július 13. 08:29
Irán akkor hagyja abba a harcot, ha az USA eltakarodik a környékről. Addig nem. Drukkolok nekik!
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0
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bagira004
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2026. július 13. 08:24 Szerkesztve
Kapitány hazudott , hogy Magyarországon az iráni háború miatt nem volt olaj - gáz . Tisza Zelenszkijjel Brüsszelllel összejátszott , hogy hazánhoz vezető orosz energia csapot zárja el, sőt felrobbatotta , Orbánt megbuktassák .Most áll a háború a magyar energiaellátást csak árban befolyásolja nem hiányban . Fidesz a parlamentben Kapitánynak magyarázza már el a tiszás ne maradjon hülye .
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1
0
Leó testvér
2026. július 13. 07:42
Iránnal nem csak ezért nehéz megegyezni, mert megbízhatatlan (nem muzulmánnak hazudni, átverni a Korán szerint is ok.), hanem a katonai vezetés sincs egy kézben. Ezért Trumpnak abban igaza van, hogy Irán gátlás nélkül használná az atomfegyverét, ha lenne.
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