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lengyelország doomsday rejtélyes kódszó uvb - 76 orosz üzenet

Furcsa kódszavakat sugárzott Putyin titokzatos rádióállomása nem sokkal a lengyel rakétaincidens után

2026. augusztus 02. 10:55

A frekvencián sugárzott kódok között szerepelt a Sun szerint a „megvesztegetett személy”, a „szexista”, a „monarchista”, a „motel”, a „muzopayus”, a „stepenny” és a „levretka”.

2026. augusztus 02. 10:55
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Néhány órával a lengyelországi rakétaincidens után újabb titokzatos kódszavakat sugárzott az orosz UVB-76 rádióállomás – írta az Index a The Sun cikkére hivatkozva. A rejtélyes UVB-76 rádióállomás – ismertebb nevén a „Doomsday Radio” (Világvége-rádió) – július 30-án szokatlan, kódolt üzeneteket sugárzott, 

néhány órával azután, hogy egy feltételezett orosz rakéta becsapódott Lengyelországban.

Mint írták, az állomás folyamatos, monoton zümmögő hangot sugároz, amelyet időről időre rövid, rejtélyes kódszavakat tartalmazó hangüzenetek szakítanak meg. Jelezték, a hidegháborús korszak kísérteties emlékműve hirtelen legalább kilenc rejtélyes üzenetet küldött az éterbe.

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A frekvencián sugárzott furcsa kódok között szerepelt a Sun szerint a „megvesztegetett személy”, a „szexista”, a „monarchista”, a „motel”, a „muzopayus”, a „stepenny” és a „levretka”.

 Az egyik hátborzongató üzenetben szerepelt a „kletka” szó, amely cellát vagy ketrecet jelent, míg egy másikban a „nedotepa” kifejezést használták, ami nagyjából „érinthetetlen”-nek is fordítható.

Az Index cikke szerint egyelőre nincs arról információ, hogy a rádióüzenetnek bármi köze lenne a rakétaincidenshez, konteókat viszont elindított.

Nyitókép: Getty images

 

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Összesen 2 komment

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wadcutter
2026. augusztus 02. 11:22
csak a földönkívüliekkel egyeztetnek, ők értik az üzenetet
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sanya55-2
2026. augusztus 02. 11:09
Oda b..szunk abba a motelba ahol Tusk és Zselé találkozik, majd egy ketrecbe kiállítjuk őket
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