Furcsa kódszavakat sugárzott Putyin titokzatos rádióállomása nem sokkal a lengyel rakétaincidens után

Néhány órával a lengyelországi rakétaincidens után újabb titokzatos kódszavakat sugárzott az orosz UVB-76 rádióállomás – írta az Index a The Sun cikkére hivatkozva. A rejtélyes UVB-76 rádióállomás – ismertebb nevén a „Doomsday Radio” (Világvége-rádió) – július 30-án szokatlan, kódolt üzeneteket sugárzott,

néhány órával azután, hogy egy feltételezett orosz rakéta becsapódott Lengyelországban.

Mint írták, az állomás folyamatos, monoton zümmögő hangot sugároz, amelyet időről időre rövid, rejtélyes kódszavakat tartalmazó hangüzenetek szakítanak meg. Jelezték, a hidegháborús korszak kísérteties emlékműve hirtelen legalább kilenc rejtélyes üzenetet küldött az éterbe.