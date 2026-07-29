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lengyelország pis mateusz morawiecki jog és igazságosság

Új frakciót hozott létre Lengyelországban a PiS-ből kilépett Mateusz Morawiecki

2026. július 29. 12:32

A Jog és Igazságosság párt július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.

2026. július 29. 12:32
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Új frakciót hozott létre a lengyel parlamentben a legnagyobb ellenzéki pártból, a Jog és Igazságosságból (PiS) pár napja kilépett Mateusz Morawiecki, a PiS korábbi alelnöke, egykori kormányfő.

Morawiecki szerdán újságíróknak elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja.

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„Lengyelország fejlődéséért és konzervatív identitásáért akarunk dolgozni”

– mondta.

A PiS július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.

Morawiecki áprilisban új szervezetet alapított Fejlődés Plusz néven azzal a céllal, hogy megszerezze a jelenlegi jobboldali politikai oldal – azaz a Jog és Igazságosság párt, valamint a szélsőjobboldali Konföderáció és az ultranacionalista Lengyel Korona Konföderációja – tevékenységével elégedetlen választók támogatását.

A PiS-t irányító Jaroslaw Kaczynski ugyanakkor a legnagyobb lengyel ellenzéki párt létezését fenyegető lépésként értékelte Morawiecki kezdeményezését a 2027-es parlamenti választás előtt, és az új szervezet életre hívását az ellenzék felaprózását célzó, előre eltervezett összeesküvésnek nevezte.

Emiatt ultimátumot adott a párt tagjainak: ha nem nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai semmilyen más külső szervezetnek, azonnal kizárják őket.

Az ultimátum határidejének lejárta után több mint 30 képviselő távozott a pártból.

A 2023 októbere óta ellenzékben politizáló PiS belső vitáinak része volt az is, hogy a pártelnök márciusban a keményvonalas jobboldalinak tartott Przemyslaw Czarneket választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra, abban bízva, hogy ezzel szavazókat csábíthat át jobboldali radikális pártoktól.

Morawiecki nem értett egyet a kormányfőjelölt személyével, és a Fejlődés Plusz megalapításakor azzal érvelt, hogy a PiS-nek inkább újra egy nagy jobbközép pártként kellene pozicionálnia magát.

A PiS illetékes bizottságának kedden kellett volna határozni arról, hogy kizárják-e Morawieckit és híveit a pártból, de a döntést elhalasztották.

Morawiecki úgy nyilatkozott: nem fog részt venni a párt belső „játszmáiban”, ehelyett arra akar koncentrálni, hogy Donald Tusk centrista kormányának kihívójává tudjon válni.

Tehetnek, amit akarnak, mi megyünk előre”

– mondta, hozzátéve, hogy napokon belül bemutatják az új politikai formáció programját.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

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Összesen 22 komment

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google-2
2026. július 29. 15:40
Így már biztos Tuskék hatalma.
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0
0
bandi71
2026. július 29. 14:39
Szörnyű egy kinézete van, nem gondolnám, hogy sokat vesztenek a kilépésével.
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1
0
Reszelő Aladár
2026. július 29. 14:25
Alakul ez. Tusk meg röhög és még nagyobb sebességbe kapcsolhat, most hogy az ellenfele szétveri saját magát.
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1
0
fityeszkarosult
2026. július 29. 13:54
Ez vár a Fideszre is, első körben a KDNP fogja elhagyni a frakciót aztán szépen széthullik a maradék Fidesz is...
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