Új frakciót hozott létre Lengyelországban a PiS-ből kilépett Mateusz Morawiecki

A 2023 októbere óta ellenzékben politizáló PiS belső vitáinak része volt az is, hogy a pártelnök márciusban a keményvonalas jobboldalinak tartott Przemyslaw Czarneket választotta a párt miniszterelnök-jelöltjének a 2027-es választásra, abban bízva, hogy ezzel szavazókat csábíthat át jobboldali radikális pártoktól.
Morawiecki nem értett egyet a kormányfőjelölt személyével, és a Fejlődés Plusz megalapításakor azzal érvelt, hogy a PiS-nek inkább újra egy nagy jobbközép pártként kellene pozicionálnia magát.
A PiS illetékes bizottságának kedden kellett volna határozni arról, hogy kizárják-e Morawieckit és híveit a pártból, de a döntést elhalasztották.