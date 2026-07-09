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pis fidesz varsó orbán viktor

Sajtóhír: Orbán Viktor Varsóba utazik, régi szövetségesével találkozhat

2026. július 09. 16:25

Lengyel sajtóértesülések szerint szombaton Varsóba utazik a Fidesz elnöke, ahol a Jog és Igazságosság vezetőjével is egyeztethet.

2026. július 09. 16:25
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Lengyel sajtóértesülések szerint szombaton Varsóba utazik Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, ahol várhatóan tárgyalásokat folytat Jarosław Kaczyńskival, a legnagyobb lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetőjével. Az Onet beszámolója szerint a találkozó része lehet annak a nemzetközi politikai egyeztetéssorozatnak, amelyet a volt miniszterelnök a választási vereségét követően kezdett meg.

A lap emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor az elmúlt hetekben több külföldi rendezvényen is részt vett: a júniusi uniós csúcstalálkozó idején Brüsszelben egyeztetett a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőivel, majd Bécsbe is ellátogatott, ahol felszólalt az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett eseményen.

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Orbán Viktor és Jarosław Kaczyński hosszú éveken át szoros politikai szövetségesnek számítottak, kapcsolatuk azonban az ukrajnai háború kitörését követően megromlott. Ennek fő oka, hogy a Fidesz és a PiS jelentősen eltérő álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával és az Oroszországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban.

Az Index megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját is, hogy megtudja, milyen programmal érkezik Orbán Viktor Lengyelországba, kikkel találkozik, illetve mi az utazás célja. A lap közlése szerint amennyiben választ kap kérdéseire, cikkét frissíti.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
teketlenek
2026. július 09. 17:53
Hogy áll a náci tüntike? A malac merre?:DDD
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1
3
teketlenek
2026. július 09. 17:49
Szépen lefehéredett a cigánybűnöző!:DDD
Válasz erre
0
2
Eldorado80
2026. július 09. 17:48
Sohasem lesz patrióta fordulat sajnos az EU-ban. Aki ebben hisz, az álomvilágban él. Orbán gyakorlatilag ezért bukott, mert az EU megreformálásának illúzióját kergette. Idejekorán ki kellett volna lépni - már késő...
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2
1
balatontihany-25
2026. július 09. 17:03
Eljön az idő, hogy a Patrióták lesznek az EP legnagyobb frakciója - a szervezkedés ebbe az irányba muatat - , akkor pedig könnyen lehet, hogy a korrupt Ursula néni helyett Orbán lesz az Európa Bizottság elnöke.
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4
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