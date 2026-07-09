Sajtóhír: Orbán Viktor Varsóba utazik, régi szövetségesével találkozhat

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Lengyel sajtóértesülések szerint szombaton Varsóba utazik a Fidesz elnöke, ahol a Jog és Igazságosság vezetőjével is egyeztethet.
Lengyel sajtóértesülések szerint szombaton Varsóba utazik Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, ahol várhatóan tárgyalásokat folytat Jarosław Kaczyńskival, a legnagyobb lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetőjével. Az Onet beszámolója szerint a találkozó része lehet annak a nemzetközi politikai egyeztetéssorozatnak, amelyet a volt miniszterelnök a választási vereségét követően kezdett meg.
A lap emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor az elmúlt hetekben több külföldi rendezvényen is részt vett: a júniusi uniós csúcstalálkozó idején Brüsszelben egyeztetett a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőivel, majd Bécsbe is ellátogatott, ahol felszólalt az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett eseményen.
Orbán Viktor és Jarosław Kaczyński hosszú éveken át szoros politikai szövetségesnek számítottak, kapcsolatuk azonban az ukrajnai háború kitörését követően megromlott. Ennek fő oka, hogy a Fidesz és a PiS jelentősen eltérő álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával és az Oroszországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban.
Az Index megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját is, hogy megtudja, milyen programmal érkezik Orbán Viktor Lengyelországba, kikkel találkozik, illetve mi az utazás célja. A lap közlése szerint amennyiben választ kap kérdéseire, cikkét frissíti.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán