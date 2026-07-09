Sajtóhír: Orbán Viktor Varsóba utazik, régi szövetségesével találkozhat

Lengyel sajtóértesülések szerint szombaton Varsóba utazik Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, ahol várhatóan tárgyalásokat folytat Jarosław Kaczyńskival, a legnagyobb lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetőjével. Az Onet beszámolója szerint a találkozó része lehet annak a nemzetközi politikai egyeztetéssorozatnak, amelyet a volt miniszterelnök a választási vereségét követően kezdett meg.

A lap emlékeztet arra, hogy Orbán Viktor az elmúlt hetekben több külföldi rendezvényen is részt vett: a júniusi uniós csúcstalálkozó idején Brüsszelben egyeztetett a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőivel, majd Bécsbe is ellátogatott, ahol felszólalt az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett eseményen.