Döntött a lengyel alkotmánybíróság, nem lehet megkerülni a melegházasság tilalmát

Részben alkotmányellenesnek nyilvánította a lengyel alkotmánybíróság azt a szabályozást, amely az azonos neműek külföldön kötött házasságainak lengyelországi regisztrációját engedélyezte – írja a Notes from Poland.

Az alkotmányellenesség oka a bíróság szerint abban áll, hogy a szabályozás nem pusztán technikai változtatást jelent, amelyre a minisztériumnak hatásköre volna – hanem ütközik a házasság alkotmányos definíciójával, amelynek megváltoztatására nincs hatásköre.

Az Európai Unió Bírósága és a lengyel Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság idén döntött úgy, hogy Lengyelországnak engednie kell a külföldön kötött melegházasságok bejegyzését. Az ország digitális ügyekért felelős minisztériuma ennek megfelelően megváltoztatta a házasságok bejegyzésére vonatkozó űrlapot úgy, hogy az eddigi külön „férfi” és „nő” mezők helyett immáron egységes „férfi/nő” mezőben kellene felvezetni a házasok nevét, így lehetővé téve azonos nemű házaságok bejegyzését is.