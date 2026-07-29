Döntött a lengyel alkotmánybíróság, nem lehet megkerülni a melegházasság tilalmát

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A Tusk-kormány nem hajtja végre a döntést.
Részben alkotmányellenesnek nyilvánította a lengyel alkotmánybíróság azt a szabályozást, amely az azonos neműek külföldön kötött házasságainak lengyelországi regisztrációját engedélyezte – írja a Notes from Poland.
Az alkotmányellenesség oka a bíróság szerint abban áll, hogy a szabályozás nem pusztán technikai változtatást jelent, amelyre a minisztériumnak hatásköre volna – hanem ütközik a házasság alkotmányos definíciójával, amelynek megváltoztatására nincs hatásköre.
Az Európai Unió Bírósága és a lengyel Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság idén döntött úgy, hogy Lengyelországnak engednie kell a külföldön kötött melegházasságok bejegyzését. Az ország digitális ügyekért felelős minisztériuma ennek megfelelően megváltoztatta a házasságok bejegyzésére vonatkozó űrlapot úgy, hogy az eddigi külön „férfi” és „nő” mezők helyett immáron egységes „férfi/nő” mezőben kellene felvezetni a házasok nevét, így lehetővé téve azonos nemű házaságok bejegyzését is.
Ez a szabályozás augusztus 23-án lépett volna életbe, ám az alkotmánybíróság most elkaszálta azt.
A kormány az alkotmánybíróságot – amely a 2015 óta tartó lengyel alkotmányos válság középpontjában áll, akkor alakult ugyanis ki egy vita kétszer öt alkotmánybíró kinevezésének jogszerűségéről – nem ismeri el legitimnek, ezért a döntéseit sem hajtja végre. Ennek szellemében ignorálják ezt a határozatot is. „Az illegális Alkotmánybíróság ismét egy olyan állam akadályozásával foglalkozik, amely betartatja a hatályos jogot és az európai bíróságok döntéseit” – fogalmazott az X-en Krzysztof Gawkowski digitális miniszter. „A külföldi azonos nemű házassági anyakönyvi kivonatok honosítása legális, és az is marad” – tette hozzá, megjegyezve, hogy eddig 184 egynemű pár élt a lehetőséggel.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP