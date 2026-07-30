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veszprém középhőmérséklet abaúj zemplén

Életbe lépett a harmadfokú riasztás

2026. július 30. 06:56

A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát.

2026. július 30. 06:56
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Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig. A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. 

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. 

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A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszullét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni.

(MTI)

Nyitókép: Aris MESSINIS / AFP

 


 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
Kormánypárti2
2026. július 30. 08:15
"A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet," Tiszásoknál ez lehetetlen. 🤣🤣
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Halder_1899
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2026. július 30. 08:13 Szerkesztve
Leó testvér "Gyerekkoromban ezt úgy mondtuk; nyár van." Mikor volt 40 fok, és pláne ennyi alkalommal (most megint napokig) a 80as években, mikor a 31 fok volt nagy kánikula. 33-34 foknál cikkek mentek, hogy lehet védekezni ellene. Nincs semmi víz az országban, Paks is áll le lassan (mert a Dunában víz alig van), eleször kell átélni, hogy lehet le kell kapcsolni nagyobb áramfogyasztókat, hogy a lakosságnak jusson áram. Víz lehet a fővárosban is leáll időszakokra. 40-41 fok vasárnapra és a hét elejére. és semmi csapadék, továbbra sem. És azzal jöttök itt nincs semmi látnivaló, ez normális, ez a megszokott. Ez nem az, nagyon nem. Sajnos.
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Leó testvér
2026. július 30. 08:03
Gyerekkoromban ezt úgy mondtuk; nyár van. 2040-ben mit mondanak majd? Kisütött a nap, ezért kihirdetik az Armageddont és a statáriumot, a katonaságnak fegyverhasználat az utcára tévedők ellen, mindenki vonuljon atombunkerbe?
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xelakit9
2026. július 30. 07:59
Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy felszínre került a fidesz támogatottsága
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