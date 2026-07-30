Életbe lépett a harmadfokú riasztás

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig. A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet.

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását.