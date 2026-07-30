Vezet az AfD a CDU előtt a sorsdöntő választások előtt

Továbbra is jelentős előnnyel vezet az Alternatíva Németországért (AfD) a szeptember 6-i szász-anhalti tartományi választás előtt készült közvélemény-kutatás szerint. A felmérésben az AfD 41 százalékos támogatottságot ért el, míg a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága 24 százalékra csökkent. Az Infratest dimap közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a Baloldal 13 százalékon, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 7 százalékon áll, a Zöldek pedig 5 százalékos eredménnyel bejuthatnának a tartományi parlamentbe.

A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 4 százalékot érne el, így a jelenlegi állás szerint nem lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. A kormánykoalíció tagja, a Szabad Demokrata Párt (FDP) alacsony támogatottsága miatt külön nem szerepelt a felmérésben. A kutatás szerint tovább nőtt az elégedetlenség a CDU-SPD-FDP tartományi kormány munkájával: a válaszadók mindössze 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett vagy nagyon elégedett a kabinet teljesítményével. A felmérés alapján parlamenti többséget a CDU csak az SPD-vel és a Baloldallal, illetve az AfD-vel együtt tudna kialakítani.