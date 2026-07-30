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cdu kereszténydemokrata unió spd

Vezet az AfD a CDU előtt a sorsdöntő választások előtt

2026. július 30. 08:24

A felmérésben az AfD 41 százalékos támogatottságot ért el, míg a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága 24 százalékra csökkent.

2026. július 30. 08:24
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Továbbra is jelentős előnnyel vezet az Alternatíva Németországért (AfD) a szeptember 6-i szász-anhalti tartományi választás előtt készült közvélemény-kutatás szerint. A felmérésben az AfD 41 százalékos támogatottságot ért el, míg a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága 24 százalékra csökkent. Az Infratest dimap közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a Baloldal 13 százalékon, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 7 százalékon áll, a Zöldek pedig 5 százalékos eredménnyel bejuthatnának a tartományi parlamentbe. 

A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 4 százalékot érne el, így a jelenlegi állás szerint nem lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. A kormánykoalíció tagja, a Szabad Demokrata Párt (FDP) alacsony támogatottsága miatt külön nem szerepelt a felmérésben. A kutatás szerint tovább nőtt az elégedetlenség a CDU-SPD-FDP tartományi kormány munkájával: a válaszadók mindössze 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett vagy nagyon elégedett a kabinet teljesítményével. A felmérés alapján parlamenti többséget a CDU csak az SPD-vel és a Baloldallal, illetve az AfD-vel együtt tudna kialakítani. 

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A CDU tartományi szervezete ugyanakkor ismételten kizárta az együttműködést mind a Baloldallal, mind az AfD-vel. Az ilyen koalíciós lehetőségeket a megkérdezettek többsége sem támogatja. Arra a kérdésre, hogy melyik pártnak kellene vezetnie a következő tartományi kormányt, a válaszadók 44 százaléka az AfD-t, 43 százaléka pedig a CDU-t jelölte meg. A pártok kompetenciájának megítélésében is az AfD vezet: a válaszadók 36 százaléka tartja a legalkalmasabbnak a tartomány legfontosabb feladatainak megoldására, ami 5 százalékponttal magasabb az előző felmérésnél. 

A CDU 16 százalékot kapott, ami 2 százalékpontos visszaesést jelent. A közszolgálati MDR és WDR műsorszolgáltatók, valamint a Magdeburger Volksstimme és a Mitteldeutsche Zeitung megbízásából készült reprezentatív felmérésben július 23. és 28. között 1149 választásra jogosult szász-anhalti lakost kérdeztek meg telefonon és interneten.

(MTI)

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
formaegy-2
2026. július 30. 12:13
Na akkor Náci Friedrich Merz beindítja a hitleri robogót, és küldi a fekete autókat.... A büdös náciknál ez dukál. Ugye Magyar Náci Péter?
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falcatus-2
2026. július 30. 11:28
"a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága 24 százalékra csökkent...." Keine Sorge, mit einem guten Algorithmus schaffen wir das.
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csakis_a_tisza
2026. július 30. 10:59
Be kell őket tiltani és máris nem kell aggódni a választási eredmények miatt. A problémákat meg kell előzni és az Afd egy náci párt.
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6
mgyfree
2026. július 30. 10:59
És?
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