Újabb politikus jelentette be visszavonulását

Navracsics Tibor visszavonul, már a Facebook-oldalát is törölte
Tartja magát korábbi ígéretéhez.
A rövidesen leköszönő miniszteri biztos úgy fogalmazott, továbbra is Veszprém és térségének egyik leghűségesebb drukkere marad.
Ovádi Péter, rövidesen leköszönő állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán tájékoztatta követőit, hogy nyolc év önkormányzati, majd nyolc év országgyűlési képviselői szolgálat után elköszön a politikai pályától.
„Attól a szolgálattól, amely számomra mindig szívből vállalt küldetés volt. Hálával gondolok vissza minden találkozásra, minden biztató szóra, és természetesen minden kritikára is, amely formálta az egymásba vetett bizalmunkat” – fogalmazott.
Ovádi arról is írt bejegyzésében, hogy Veszprém és térségének közösségét soha nem a megosztottság formálta, hanem a lokálpatriotizmus megtartó ereje. „Az a politikán túlmutató, közös érzés, hogy összetartozunk, és felelősséggel fordulunk egymás felé” – fogalmazott.
A fideszes politikus végül gratulált utódjának, Gáspár Leventének, a térség leendő országgyűlési képviselőjének az elért eredményhez, és sikeres szolgálatot kívánt számára.
Én pedig továbbra is Veszprém és térsége egyik leghűségesebb drukkere maradok!”
– zárta gondolatait a távozó kormánybiztos.
Ahogy arról beszámoltunk, a Népszava szúrta ki, hogy eltűnt a hamarosan leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-oldala. A lap végül Navracsics sajtófőnökétől tudta meg, hogy a még pár hétig hivatalban lévő tárcavezető otthagyja a politikát, és visszamegy tanítani.
Mint ismert, Navracsics eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-ei országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás jelöltet, Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.
Nyitókép: Ovádi Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Tartja magát korábbi ígéretéhez.
Ezt is ajánljuk a témában
A felelős állattartást és állatvédelmet támogatni kell, nem pedig megadóztatni – mondja a Mandinernek Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos a Tisza kiszivárgott adóemelési és megszorítási terveivel kapcsolatban.