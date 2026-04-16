Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
közélet veszprém ovádi péter térség szolgálat távozás

Újabb politikus jelentette be visszavonulását

2026. április 16. 14:16

A rövidesen leköszönő miniszteri biztos úgy fogalmazott, továbbra is Veszprém és térségének egyik leghűségesebb drukkere marad.

Ovádi Péter, rövidesen leköszönő állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán tájékoztatta követőit, hogy nyolc év önkormányzati, majd nyolc év országgyűlési képviselői szolgálat után elköszön a politikai pályától. 

„Attól a szolgálattól, amely számomra mindig szívből vállalt küldetés volt. Hálával gondolok vissza minden találkozásra, minden biztató szóra, és természetesen minden kritikára is, amely formálta az egymásba vetett bizalmunkat” – fogalmazott.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Ovádi arról is írt bejegyzésében, hogy Veszprém és térségének közösségét soha nem a megosztottság formálta, hanem a lokálpatriotizmus megtartó ereje. „Az a politikán túlmutató, közös érzés, hogy összetartozunk, és felelősséggel fordulunk egymás felé” – fogalmazott.

A fideszes politikus végül gratulált utódjának, Gáspár Leventének, a térség leendő országgyűlési képviselőjének az elért eredményhez, és sikeres szolgálatot kívánt számára.

Én pedig továbbra is Veszprém és térsége egyik leghűségesebb drukkere maradok!” 

– zárta gondolatait a távozó kormánybiztos.

Navracsics Tibor is a katedrát választja

Ahogy arról beszámoltunk, a Népszava szúrta ki, hogy eltűnt a hamarosan leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-oldala. A lap végül Navracsics sajtófőnökétől tudta meg, hogy a még pár hétig hivatalban lévő tárcavezető otthagyja a politikát, és visszamegy tanítani.

Mint ismert, Navracsics eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-ei országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás jelöltet, Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.

Nyitókép: Ovádi Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
•••
2026. április 16. 15:14 Szerkesztve
A mandátum vesztés bizony ezt, hozza magával akkor is ha Tényleg sokat tett a közér,jó politikusként
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 16. 14:47
Tisztul a közélet.
astra04
2026. április 16. 14:24
Az egyetlen hasznos kormánytag volt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!