navracsics tibor politika miniszter

Navracsics Tibor visszavonul, már a Facebook-oldalát is törölte

2026. április 16. 08:59

Tartja magát korábbi ígéretéhez.

2026. április 16. 08:59
Navracsics Tibor otthagyja a politikát és visszamegy tanítani – erősítette meg a Népszavának az Orbán-kormány még pár hétig hivatalban lévő közigazgatási és területfejlesztési miniszterének sajtófőnöke, miután a lap észrevette, hogy már a tárcavezetői Facebook-oldala is eltűnt.

Navracsics eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-ei országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás jelöltet, Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus sajtófőnöke elmondta, hogy Navracsics Tibor nem szeretne nyilatkozni, valamint a Telexnek február 18-án adott interjúját ajánlotta a lap figyelmébe, amellyel kapcsolatban azt közölte, hogy annak tartalma most is áll. A miniszter ebben jelezte: ha nem választják meg egyéniben, akkor visszamegy oktatni és otthagyja a politikát.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 


 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
•••
2026. április 16. 11:09 Szerkesztve
Pont most amikor a fidesz módszertani irányváltásában kulcsszerepet kellene játszania??? A tiszás beugratott ismerősök őt ismerik el leginkább fidesz oldalról, ő tudna szavazóbázist szélesíteni. Stratégiai hiba lenne ha nem térne vissza némi pihenő után.
jott_a_csosz
2026. április 16. 10:28
"123321 2026. április 16. 09:53 jó. Tegye ezt Orbán is. A Fidesz teljesen újuljon meg és legyen belőle egy N O R M Á L I S, konstruktív ellenzék. Hiszen mindenki ezt akarja. Utána talán majd egyszer (ha elkúrja a tisza) visszaveszi a hatalmat." konstruktív ellenzék magyarral szemben? maguk mind megőrültek? 0
mandala-3
2026. április 16. 10:24
"Ha így tesz (visszavonul) az oktatásunk nyer egy kiváló pedagógust!" fiamat idézve. Ő volt diákja és mindig még most is áradozva beszél róla! Én hiszek neki!!
yalaelnok
2026. április 16. 10:19
nem kedveltem, bizonyítani is tudnám, miért, személyesen is ismerve
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!