Navracsics Tibor visszavonul, már a Facebook-oldalát is törölte

Navracsics Tibor otthagyja a politikát és visszamegy tanítani – erősítette meg a Népszavának az Orbán-kormány még pár hétig hivatalban lévő közigazgatási és területfejlesztési miniszterének sajtófőnöke, miután a lap észrevette, hogy már a tárcavezetői Facebook-oldala is eltűnt.

Navracsics eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-ei országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás jelöltet, Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.