Navracsics Tibor visszavonul, már a Facebook-oldalát is törölte

Navracsics: Ez már nem polgárpukkasztás, de nem is düh – hanem szimpla igénytelenség
A közéleti szereplő nem csupán egy polgár a több millió közül. Mintaadó is sokak számára a hétköznapokban.
Navracsics Tibor otthagyja a politikát és visszamegy tanítani – erősítette meg a Népszavának az Orbán-kormány még pár hétig hivatalban lévő közigazgatási és területfejlesztési miniszterének sajtófőnöke, miután a lap észrevette, hogy már a tárcavezetői Facebook-oldala is eltűnt.
Navracsics eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-ei országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás jelöltet, Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.
Ezt is ajánljuk a témában
A politikus sajtófőnöke elmondta, hogy Navracsics Tibor nem szeretne nyilatkozni, valamint a Telexnek február 18-án adott interjúját ajánlotta a lap figyelmébe, amellyel kapcsolatban azt közölte, hogy annak tartalma most is áll. A miniszter ebben jelezte: ha nem választják meg egyéniben, akkor visszamegy oktatni és otthagyja a politikát.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád