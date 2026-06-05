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hadiipari ipar fegyver helyzet ukrajna

Lassan, de biztosan kezd földbe állni a teljes ukrán harcjárműgyártás

2026. június 05. 19:54

Hat hónapig egyetlen új páncélozott harcjárműre sem adott le rendelést saját védelmi ipari vállalatainak az ukrán vezetés.

2026. június 05. 19:54
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Gyakorlatilag a teljes összeomlás szélére került az ukrán harcjárműgyártás, miután Ukrajna vezetése hat hónapon át egyetlen páncélozott harcjárműre sem adott le rendelést saját védelmi ipari vállalatainak – írta meg a Militarnyij portál.

A lap szerint a kedvezőtlen folyamat most megtörni látszik, mivel három ukrán hadiipari vállalat friss megrendelést kapott a kijevi vezetéstől. A helyzet ugyanakkor továbbra is súlyos, mert a hadiipari cégek jelentős része továbbra sem jutott új páncélosokra vonatkozó megbízáshoz, sőt, vannak olyan vállalatok, amelyektől utoljára 2025 nyarán vásároltak.

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A megrendelések elmaradása több gyártót is kritikus helyzetbe hozott.

A BTR 4-es csapatszállítókat gyártó harkivi Morozov gépgyár például a csőd szélére került. A lap forrásai szerint nem arról van szó, hogy a fronton már ne lenne szükség harcjárművekre, hanem arról, hogy nem volt pénz a beszerzésekre.

A hadiipari szereplők abban bíznak, hogy az uniós források megérkezésével változhat a helyzet. Többen ugyanakkor úgy látják, hogy a most leadott rendelések egyelőre inkább „szimbolikus” jelentőségűek, és nem jelentenek érdemi anyagi segítséget a nehéz helyzetbe került fegyvergyáraknak, de hosszabb távon remélik, hogy a finanszírozási gondok enyhülhetnek.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

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Összesen 2 komment

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fullfater
2026. június 05. 20:37
Minek rendelnének az ukránok páncélosokat? Már megnyerték a háborút évekkel ezelőtt.
Válasz erre
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