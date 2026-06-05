Gyakorlatilag a teljes összeomlás szélére került az ukrán harcjárműgyártás, miután Ukrajna vezetése hat hónapon át egyetlen páncélozott harcjárműre sem adott le rendelést saját védelmi ipari vállalatainak – írta meg a Militarnyij portál.

A lap szerint a kedvezőtlen folyamat most megtörni látszik, mivel három ukrán hadiipari vállalat friss megrendelést kapott a kijevi vezetéstől. A helyzet ugyanakkor továbbra is súlyos, mert a hadiipari cégek jelentős része továbbra sem jutott új páncélosokra vonatkozó megbízáshoz, sőt, vannak olyan vállalatok, amelyektől utoljára 2025 nyarán vásároltak.