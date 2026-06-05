Jelentős tömeg mozdult meg Budapesten a migrációs paktum ellen (GALÉRIA)

Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában – egyértelmű üzenetet küldött a tüntető tömeg (VIDEÓ)
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.
A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.
Péntek délután 17 órakor békés vonulásos tüntetés indult Budapesten a migrációs paktum ellen. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez – írta meg a Hetek.
A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes volt, és minden olyan hazáját szerető honfitársat vártak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték, köztük Elizabeth-Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger Laci, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.
A szervezők szerint eljött az ideje a tetteknek, mert ahogy fogalmaztak,
»Magyarország sorsáról mi akarunk dönteni«.
A megmozdulás iránt nemzetközi szinten is mutatkozott érdeklődés, a német AfD részéről is érkezett részvételi szándék. A demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadták az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezte, hogy „Magyarországnak joga van saját maga dönteni arról, kit enged be az ország területére”.
A petíció készítői hazánk biztonságának, gazdasági stabilitásának és nemzeti identitásának megőrzését hangsúlyozták, valamint azt kérték a kormánytól, hogy határozottan lépjen fel a kötelező betelepítési kvóták ellen. A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.
A demonstrálók a migrációs paktum ellen tiltakozva vonultak utcára Budapest belvárosában.
Nyitókép forrása: A Polkorrekt Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.