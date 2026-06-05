Jelentős tömeg mozdult meg Budapesten a migrációs paktum ellen (GALÉRIA)

Péntek délután 17 órakor békés vonulásos tüntetés indult Budapesten a migrációs paktum ellen. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez – írta meg a Hetek.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes volt, és minden olyan hazáját szerető honfitársat vártak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték, köztük Elizabeth-Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger Laci, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.