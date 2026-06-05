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tüntetés magyarország migrációs paktum CitizenGO budapest

Jelentős tömeg mozdult meg Budapesten a migrációs paktum ellen (GALÉRIA)

2026. június 05. 19:10

A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.

2026. június 05. 19:10
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Péntek délután 17 órakor békés vonulásos tüntetés indult Budapesten a migrációs paktum ellen. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez – írta meg a Hetek.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes volt, és minden olyan hazáját szerető honfitársat vártak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték, köztük Elizabeth-Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger Laci, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki.

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A szervezők szerint eljött az ideje a tetteknek, mert ahogy fogalmaztak, 

»Magyarország sorsáról mi akarunk dönteni«.

A megmozdulás iránt nemzetközi szinten is mutatkozott érdeklődés, a német AfD részéről is érkezett részvételi szándék. A demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadták az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezte, hogy „Magyarországnak joga van saját maga dönteni arról, kit enged be az ország területére”.

A petíció készítői hazánk biztonságának, gazdasági stabilitásának és nemzeti identitásának megőrzését hangsúlyozták, valamint azt kérték a kormánytól, hogy határozottan lépjen fel a kötelező betelepítési kvóták ellen. A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.

Tüntetés indult Budapest belvárosában a migrációs paktum ellen

Tüntetés indult Budapest belvárosában a migrációs paktum ellen

A demonstrálók a migrációs paktum ellen tiltakozva vonultak utcára Budapest belvárosában.

Nyitókép forrása: A Polkorrekt Facebook-oldala

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Összesen 15 komment

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you-brought-2-too-many
2026. június 05. 20:00
Vhol el kell kezdeni, épp ideje volt. Aztán jöhet a hídfoglás á lá hadházi. Nem teccik? Ez van. Most ti Tiszarosok lesztek a szopó ágon.
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0
mandala-3
2026. június 05. 19:53
Klasszikust idézve : " Majd megunják és hazamennek" vagy a másik "Először meg kell nyerni aztán mindent lehet" No most ez történik "Ugros eliminandos esse" most ez folyik. Ezer éves terv utolsó szakaszába érkezett a megvalósulásának!
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3
1
gullwing
2026. június 05. 19:52
Vonyítsatok tiszaszarok!🤣🤣🤣🤣 Erre ellett az anyátok!🤣🤣🤣🤣 Szar hulladék népség.
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0
0
nuevas-reglas
2026. június 05. 19:49
Ezek a fogyatekos Bedeek ? Poloska csak 1 KV-t ker annyira gyaszok vagytok
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