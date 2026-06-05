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demonstráció tömeg migrációs paktum

Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában – egyértelmű üzenetet küldött a tüntető tömeg (VIDEÓ)

2026. június 05. 18:51

A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.

2026. június 05. 18:51
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Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett tüntetésen Budapesten. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok.

A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. A résztvevők számáról pontosabb becslések még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a Polkorrekt élő közvetítésében hosszú perceken át csak a vonuló tömeget lehetett látni. 

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Pártpolitikától mentes demonstráció

Mint írtuk, békés, vonulásos tiltakozást szerveztek a migrációs paktum ellen péntek délutánBudapesten. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes, és minden olyan hazáját szerető honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”.

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„A migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondjuk el a véleményünket”

 – áll a felhívásban. 

A megmozdulás iránt nemzetközi szinten is mutatkozik érdeklődés, a német AfD részéről is érkezett részvételi szándék. A demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi: „Magyarországnak joga van saját maga dönteni arról, kit enged be az ország területére”.

A petíció írói hangsúlyozzák hazánk biztonságának, gazdasági stabilitásának és nemzeti identitásának megőrzését, valamint kérik a kormányt, hogy határozottan lépjen fel a kötelező betelepítési kvóták ellen. A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítanak mindenkit a ma esti kiállásra.

Nyitókép: Facebook/Polkorrekt
 

Összesen 84 komment

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5m007h 0p3ra70r
2026. június 05. 20:06
»5m007h 0p3ra70r 2026. június 05. 19:49 »magyar-1977 2026. június 05. 19:45 Ipsos: A magyarok kétharmada szerint jó irányba mennek a dolgok« Mos’má’ jók a dógok meg azok a izék! Monták a tévébe is a fészbukkkon az a ember. Sróf5m007h 0p3ra70r 2026. június 05. 19:57 Valójában kínomban röhögök, mert ezek tényleg ilyenek.« Magyar Péter deklasszált fogatlan törött szemüvegű népe. Nem Orbáné, mert annak már nincs támogatottsága. Vagy? Hirtelen a 3 millió vidéki iskolázatlan viséki szavazó 4 siplomás fővárosi burzsoá lett? 😍💨🐑
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Lisa
2026. június 05. 20:06
magyar-1977 Mit erőlködsz itt a gusztustalan dumáddal? A nagy erőlködésben úgy jársz mint a gazdád, befosol.
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magyar-1977
2026. június 05. 20:05
magyar-1977 5m007h 0p3ra70r 2026. június 05. 20:05 Elhullottak a disznóid és nincs aki megfejje az asszonyt!:DDDDDDDDDDD
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mandala-3
2026. június 05. 20:04
Jajjjjjjjjjjjjjj de sokan várják már a jó kis polgárháborút!!!!!!!!44 Megint lehetne szeletelni az országból!!!4 Esetleg rendfenntartásra bevonul az ukrán hadsereg. Így csak védelmi pénzt kell fizetnünk nekik. Erre tartja őket majd az EU. A renitens tagállamok megfegyelmezésére.
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