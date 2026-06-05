Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában – egyértelmű üzenetet küldött a tüntető tömeg (VIDEÓ)

Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett tüntetésen Budapesten. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok.

A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. A résztvevők számáról pontosabb becslések még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a Polkorrekt élő közvetítésében hosszú perceken át csak a vonuló tömeget lehetett látni.