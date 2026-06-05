Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában – egyértelmű üzenetet küldött a tüntető tömeg (VIDEÓ)

Tüntetés kezdődik Budapest belvárosában, a tiltakozók a kormánytól is határozott fellépést várnak
Pénteken 17:00 órától békés vonulásos tiltakozás lesz a migrációs paktum ellen.
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.
Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett tüntetésen Budapesten. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok.
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. A résztvevők számáról pontosabb becslések még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a Polkorrekt élő közvetítésében hosszú perceken át csak a vonuló tömeget lehetett látni.
Mint írtuk, békés, vonulásos tiltakozást szerveztek a migrációs paktum ellen péntek délutánBudapesten. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes, és minden olyan hazáját szerető honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája”.
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Pénteken 17:00 órától békés vonulásos tiltakozás lesz a migrációs paktum ellen.
„A migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondjuk el a véleményünket”
– áll a felhívásban.
A megmozdulás iránt nemzetközi szinten is mutatkozik érdeklődés, a német AfD részéről is érkezett részvételi szándék. A demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi: „Magyarországnak joga van saját maga dönteni arról, kit enged be az ország területére”.
A petíció írói hangsúlyozzák hazánk biztonságának, gazdasági stabilitásának és nemzeti identitásának megőrzését, valamint kérik a kormányt, hogy határozottan lépjen fel a kötelező betelepítési kvóták ellen. A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítanak mindenkit a ma esti kiállásra.
Nyitókép: Facebook/Polkorrekt