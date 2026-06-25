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mexikó autó tömeg világbajnokság

Tömegbe hajtott egy autó Cabo San Lucasban a mexikói válogatott győzelme után

2026. június 25. 17:05

Tizenheten megsérültek, a sofőrt őrizetbe vették.

2026. június 25. 17:05
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Többen megsérültek szerdán este Cabo San Lucasban, amikor egy jármű belehajtott az utcán ünneplő tömegbe a mexikói labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmét követően. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az incidens egy népszerű turisztikai üdülőhelyen történt, a sérültek száma összesen 17 fő – írja a The Guradian

A közlemény szerint az autót emberek vették körül, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – nekihajtott a tömegnek, és több embert elütött. A hatóságok azt is megerősítették, hogy a sofőrt a helyszínen őrizetbe vették, ő maga is orvosi ellátásra szorult.

A közösségi médiában megjelent, és a Reuters által hitelesített felvételeken egy fekete autó látható, amelyet mexikói mezbe öltözött emberek vesznek körül. A jármű ezután gyorsítani kezd, majd az emberek közé hajt, többeket a levegőbe repítve, mielőtt oszlopoknak csapódik. 

José Manuel Larumbe, Los Cabos ügyvezető polgármestere részvétét fejezte ki az érintetteknek és családtagjaiknak, és jelezte: a hatóságok tájékoztatást adnak a vizsgálat előrehaladásáról. Cabo San Lucas Baja California-félsziget déli csücskében, Mexikó egyik legismertebb luxusüdülőhelyén található. A tragikus incidens azt követően történt, hogy Mexikó az Azteca stadionban legyőzte Csehországot, és százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört.

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Nyitókép: Facebook

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