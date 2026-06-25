Tömegbe hajtott egy autó Cabo San Lucasban a mexikói válogatott győzelme után

Többen megsérültek szerdán este Cabo San Lucasban, amikor egy jármű belehajtott az utcán ünneplő tömegbe a mexikói labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmét követően. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az incidens egy népszerű turisztikai üdülőhelyen történt, a sérültek száma összesen 17 fő – írja a The Guradian.

A közlemény szerint az autót emberek vették körül, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – nekihajtott a tömegnek, és több embert elütött. A hatóságok azt is megerősítették, hogy a sofőrt a helyszínen őrizetbe vették, ő maga is orvosi ellátásra szorult.