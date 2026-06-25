Elvették a Fradi-csatár gólját, a brazil legenda közel ezer nap után tért vissza – ez történt éjjel a világbajnokságon

Az előző tornán negyedik marokkói válogatott ugyan kétszer is hátrányba került, végül 4–2-re legyőzte Haitit a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának atlantai mérkőzésén, így másodikként jutott tovább. A találkozón Haiti megszerezte története első világbajnoki gólját: a Ferencvárosban játszó Lenny Joseph sarkazása után született meg a találat, amelyet végül Jasszin Bunu öngóljaként könyveltek el. Az észak-afrikai csapat története során először nyert vb-meccset hátrányból, és most először szerzett négy gólt egy találkozón. Haiti ezzel szemben második világbajnoki szereplésén is pont nélkül búcsúzott. (Összefoglaló ITT)

Ugyanebben a csoportban Brazília 3–0-ra legyőzte Skóciát Miamiban, így csoportelsőként jutott a legjobb 32 közé. Az ötszörös világbajnok dél-amerikai együttes jövő hétfőn Houstonban az F csoport második helyezettjével találkozik a továbbjutásért. A mérkőzésen a brazil válogatottba 981 nap után visszatérő Neymar beállása is felpezsdítette a hangulatot: a támadó a hosszabbítással együtt bő negyedórát kapott Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól, és volt egy lövése is, de Gunn könnyedén hárított. A skótok három ponttal még bízhatnak abban, hogy a legjobb harmadikok között továbbjutnak, miközben Marokkó hétfőn Monterreyben az F csoport győztesével mérkőzik meg. (Összefoglaló ITT)