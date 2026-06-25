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ferencváros neymar világbajnokság haiti csehország brazília

Elvették a Fradi-csatár gólját, a brazil legenda közel ezer nap után tért vissza – ez történt éjjel a világbajnokságon

2026. június 25. 10:59

Véglegessé vált az A- és a C-csoport sorrendje.

2026. június 25. 10:59
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Az előző tornán negyedik marokkói válogatott ugyan kétszer is hátrányba került, végül 4–2-re legyőzte Haitit a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának atlantai mérkőzésén, így másodikként jutott tovább. A találkozón Haiti megszerezte története első világbajnoki gólját: a Ferencvárosban játszó Lenny Joseph sarkazása után született meg a találat, amelyet végül Jasszin Bunu öngóljaként könyveltek el. Az észak-afrikai csapat története során először nyert vb-meccset hátrányból, és most először szerzett négy gólt egy találkozón. Haiti ezzel szemben második világbajnoki szereplésén is pont nélkül búcsúzott. (Összefoglaló ITT

Ugyanebben a csoportban Brazília 3–0-ra legyőzte Skóciát Miamiban, így csoportelsőként jutott a legjobb 32 közé. Az ötszörös világbajnok dél-amerikai együttes jövő hétfőn Houstonban az F csoport második helyezettjével találkozik a továbbjutásért. A mérkőzésen a brazil válogatottba 981 nap után visszatérő Neymar beállása is felpezsdítette a hangulatot: a támadó a hosszabbítással együtt bő negyedórát kapott Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól, és volt egy lövése is, de Gunn könnyedén hárított. A skótok három ponttal még bízhatnak abban, hogy a legjobb harmadikok között továbbjutnak, miközben Marokkó hétfőn Monterreyben az F csoport győztesével mérkőzik meg. (Összefoglaló ITT

Az A csoportban a társházigazda Mexikó 3–0-ra verte Csehországot Mexikóvárosban, és története során először kezdett három győzelemmel egy világbajnokságon. A már korábban csoportelsővé váló közép-amerikai csapat jövő kedden, szintén Mexikóvárosban egy csoportharmadik ellen játszik a nyolcaddöntőbe jutásért. A csehek egy ponttal búcsúztak a tornától. (Összefoglaló ITT

A csoport másik mérkőzésén Dél-Afrika 1–0-ra legyőzte a Koreai Köztársaságot Monterreyben, és ezzel négy ponttal a második helyen továbbjutott. Az ázsiai csapat harmadikként még reménykedhet. A dél-afrikai válogatott története során először lépett túl a csoportkörön, és vasárnap Los Angelesben Kanadával játszik a nyolcaddöntőért. Dél-Korea eddigi 11 világbajnoki szerepléséből nyolcszor nem jutott tovább, most pedig három pontjával próbál bekerülni a legjobb harmadikok közé. (Összefoglaló ITT

Foci-vb 2026
C csoport, 3. (utolsó) forduló 
Skócia–Brazília 0–3 (0–2)
Marokkó–Haiti 4–2 (2–2)
A csoport, 3. (utolsó) forduló
Csehország–Mexikó 0–3 (0–0) 
Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság 1–0 (0–0)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 1 komment

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2026. június 25. 11:04
Homoszexuális Mandiner ne sunnyogjatok! Magyar zászlókat dobálnak a Dunába az Erzsébet hídról Készüljetek! Sátánista támadás Magyarország és a magyarok ellen. Ez az a pont, ahonnan nem lehet hátrálni.
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