„Hiba a miniszterelnöktől ezt kommentálni” – elemzők Magyar Péter és a közmédia helyzetéről

Óriási port kavart a közmédia két frissen kinevezett fontos emberének bejelentése, majd alig fél nappal későbbi kirúgása a magyar közéletben. Mindennek középpontjában pedig ott van Magyar Péter miniszterelnök, aki bár korábban a kormánytól független közmédiát ígért, mégis, egy kétszavas kommentben küldte meg a selyemzsinórt Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak.

Mint ismert: előbbi a hamarosan startoló M1 Híradó főszerkesztője, utóbbi pedig a műsor arca lett volna, ám kinevezésük mindössze alig néhány óráig élt, miután Magyar Péter már hétfő este azt kommentelte a Telex Facebook-bejegyzése alá, hogy „nem hinné”, mármint, hogy őket neveznék ki. Mindezt azután, hogy hivatalosan kinevezték őket. Már itt sejthető volt, hogy a dolog nem lesz hosszú életű és valóban, kedd dél körül a közmédia bejelentette: visszavonják a két tévés kinevezését.