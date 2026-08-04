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m1 híradó hiba Magyar Péter közmédia

„Hiba a miniszterelnöktől ezt kommentálni” – elemzők Magyar Péter és a közmédia helyzetéről

2026. augusztus 04. 14:53

A kormányfő azóta próbálja letolni magáról a felelősséget és mindenhova csak az esőről kommentál.

2026. augusztus 04. 14:53
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Óriási port kavart a közmédia két frissen kinevezett fontos emberének bejelentése, majd alig fél nappal későbbi kirúgása a magyar közéletben. Mindennek középpontjában pedig ott van Magyar Péter miniszterelnök, aki bár korábban a kormánytól független közmédiát ígért, mégis, egy kétszavas kommentben küldte meg a selyemzsinórt Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak. 

Mint ismert: előbbi a hamarosan startoló M1 Híradó főszerkesztője, utóbbi pedig a műsor arca lett volna, ám kinevezésük mindössze alig néhány óráig élt, miután Magyar Péter már hétfő este azt kommentelte a Telex Facebook-bejegyzése alá, hogy „nem hinné”, mármint, hogy őket neveznék ki. Mindezt azután, hogy hivatalosan kinevezték őket. Már itt sejthető volt, hogy a dolog nem lesz hosszú életű és valóban, kedd dél körül a közmédia bejelentette: visszavonják a két tévés kinevezését

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A botrányt azóta is próbálják megfejteni az elemzők, de többen is arra utalnak, hogy Magyar Péter  – hasonlóan a Polgár Judit-ügyhöz – ezúttal is hibázott. Török Gábor például arra jutott, hogy amennyiben ugyanezt például Orbán Viktor lépte volna meg, akkor most mindenki kormánytévének gondolná a köztévét. 

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És akkor képzeljük el, hogy Orbán Viktortól miniszterelnökként egy újságíró megkérdezi

Ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki (nem) lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé.

Dull Szabolcs pedig egyenesen azt írja, hogy egyrészt Bodacz Balázs hírigazgató hibája volt kinevezni az M1 Híradó élére Mészáros Lőrinc egykori munkatársát, 

de ugyanígy hiba a miniszterelnöktől ezt kommentálni. Még ha egy újabb kommentjével Magyar esőt is kíván, hogy így távolítsa magától az ügyet. 

Érdekes, de Dull ezen posztja alá is bekommentelte Magyar az esőre vonatkozó reményeit, ezzel még tovább tolva le magáról a felelősséget, amit kommentekben is igen sokan kikezdtek. 

Deák Dániel egyenesen példa nélkülinek és aggasztónak nevezte a történteket, mint fogalmazott: mindez azt mutatja, hogy a miniszterelnök véleménynyilvánítása elegendő volt ahhoz, hogy egy már meghozott személyi döntést felülírjanak a közmédiában.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 170 komment

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Joska1
2026. augusztus 04. 17:41
A tehén és a szamár beszélget. Tehén: Indiában én Szent állat vagyok Szamár: Én meg Magyarországon miniszterelnök.
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1
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scorpicores
2026. augusztus 04. 17:39
Atyavilág, tényleg, mi folyik ebben az országban??!!
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0
0
pollip
2026. augusztus 04. 17:38
Ízisz! Egyetértek! MP a sajtótájékoztatókon kívül nem tett semmit a paksi atomerőműért és az energia biztonságunkért. Ja, de, fogyasszunk kevesebbet. A következő lépése az eső várása. Szakembert nem engedett megszólalni, pedig MP nem atomtudös!
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3
0
iimre
2026. augusztus 04. 17:38
"bondavary 2026. augusztus 04. 16:25 Gondolom, Weber üzent Petinek, hogy ő ezt nem így gondolja. Nehogy azt higgyük, hogy Magyar Péternek lehet bármilyen önálló lépése. Hagyják, hogy kiélje szereplési vágyát, hagyják, hogy mások gyalázásán élvezkedjem, hogy ő mondja a vízállás jelentést. De ő csak eszköz." Hát igen, aki elhiszi, hogy a Poloska írta a forgatókönyvet, és ő a rendező (meg a főszereplő) is, annak nincs túl sok esze. Nyilvánvalóan nem a Poloska elhatározásairól és döntéseiről van itt szó, ő csak egy báb, egy helytartó, egy csicska, az EP Néppárt nevű frakciója tartja a kezében, ők zsarolták a mentelmi jogának őrzésével. Arról pedig, hogy mi történt a szavazás előtti két évben, lásd a linket: "A tökéletes vihar, avagy hogyan hekkelték meg a 2026-os magyar választást?" demokrata.hu/magyarorszag/a-posztigazsag-diktaturaja-4-1175856/
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