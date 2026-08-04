Szavunk sincs rá, mégis tovább kell élni – Liza elment, de a szülei nem hagyták, hogy a gyász elnyelje a reményt

Gyötrelmes hetek, hónapok következtek, a család előtt egyetlen cél lebegett: Lizának meg kell gyógyulnia. Erre tettek fel mindent. Mivel Magyarországon nem lehet megfelelően kezelni ezt a fajta daganatot, gyűjtésbe kezdtek, hogy a külföldi terápiát finanszírozni tudják. Ez sem kecsegtetett teljes sikerrel, de legalább reményt adhatott arra, hogy javul a helyzet. Rengetegen mozdultak meg: jótékonysági estek és akciók, alapítványi gyűjtések, palackvisszaváltások, több ezren hoztak össze több tíz millió forintot azért, hogy Liza megkaphassa a megfelelő ellátást és ezzel az esélyt arra, hogy éljen. Az édesanya szavai szerint a férjével a hosszú hónapok kórházi kezelései, kemoterápiái mellett arra is ügyelniük kellett, hogy Luna minél kevesebbet érzékeljen a rémálomból. A sugárterápiát követően felcsillant a halvány remény: a kis harcos jobban lett, hazaengedték a kórházból, így együtt tölthette a karácsonyt a családdal és a nagyszülőkkel. Január végére, a születésnapjukra azonban Lizi egyre rosszabb állapotba került. Néhány hét jutott már csak négyüknek.

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„Rohamosan romlott az állapota. A járás is nehézzé vált számára, miután a daganat ismét aktívvá vált, és elkezdett olyan idegeket nyomni, amelyek a mozgásért felelősek” – idézi fel Tekla. Bár még ekkor is bíztak a csodában, főleg, hogy közösségi támogatásból sikerült megrendelni azt az amerikai gyógyszert, amely képes lehet megállítani a daganat növekedését. Azonban már nem fejthette ki a hatását: mindössze két nappal a kapszula beszedése után, február 16-án Liza aprócska szervezete feladta a küzdelmet, és szülei karjai között örökre megpihent. „A legerősebb kislány, aki a végsőkig küzdött, de a daganat csapdába zárta a saját testében, és ezt a súlyt már nem bírta el” – írták a gyászhír közzétételekor a szülők.