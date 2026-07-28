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kormány tisza támogatás máv

Nem vész el, csak átalakul: hiába ígérte a Tisza, mégis visszatértek a kék kormányzati üzenetek

2026. július 28. 21:39

Korábban az volt az ígéret, hogy szakítanak az előző kormányzat ezen gyakorlatával és nem lesz sikerkommunikáció. A valóság az, hogy még a színeken sem változtattak.

2026. július 28. 21:39
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Kormányzati hirdetésekkel árasztották el a MÁV kijelzőit és járatait a napokban. A Mandiner olvasója kedden botlott bele egy ismerős színekkel és elemekkel díszített reklámba, amelyen a Tisza-kormány saját döntését ünnepelteti. Érdekes, de korábban épp az volt a Tisza ígérete, hogy szakítanak az előző kormányzat ezen gyakorlatával. 

A kék plakátok most a jelek szerint mégis nagyon jól jönnek Magyar Péteréknek, a MÁV pedig rögtön asszisztál is a kormánypropagandához. 

A feliratokon az iskolakezdési támogatást reklámozzák, amelyről már korábban kiderült, hogy az első ígéretekhez képest szűkebb rétegnek lesz csak elérhető, emiatt még saját kommentelőik is nekiestek a kormánynak. 

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Amiről eddig nem igazán esett szó, de vagyonnyilatkozatot is le kell adni az iskolakezdési támogatás igényléséhez, és az egy személyre számolt jövedelem fogja meghatározni, hogy jár-e a támogatás! Ezt a határt olyan alacsonyan húzták meg, 64, illetve 67 ezer forinton, hogy gyakorlatilag ahol mind a két szülő minimálbért keres, azok a családok már nem jogosultak rá. 

Nyitókép: Mandiner

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
za-firka
2026. július 28. 22:42
Át kell ragasztani: Fidesz :ingyenes tankönyv , ingyenes étkezés!
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1
0
pollip
2026. július 28. 22:38
Tisza közeli cég nyert a pályázaton?
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2
0
tikkadt-szocske
2026. július 28. 22:35
Fantasztikus ötlet! Hogy a Tiszar Pöti honnan merítette ezt a merőben eredeti, öndícsétetre hajazó, az adófizetők pénzéből összetákolt marketingcsodát...rejtély.
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2
0
elcapo-3
2026. július 28. 22:31
Iskolakezdés novemberben? 50 000 ft utalványban? 700 000 gyerek helyett kap 400 000? Vagyonnyilatkozat is kell hozzá? Na , ez a szekta sikere !
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3
0
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