Nem vész el, csak átalakul: hiába ígérte a Tisza, mégis visszatértek a kék kormányzati üzenetek

Kormányzati hirdetésekkel árasztották el a MÁV kijelzőit és járatait a napokban. A Mandiner olvasója kedden botlott bele egy ismerős színekkel és elemekkel díszített reklámba, amelyen a Tisza-kormány saját döntését ünnepelteti. Érdekes, de korábban épp az volt a Tisza ígérete, hogy szakítanak az előző kormányzat ezen gyakorlatával.

A kék plakátok most a jelek szerint mégis nagyon jól jönnek Magyar Péteréknek, a MÁV pedig rögtön asszisztál is a kormánypropagandához.

A feliratokon az iskolakezdési támogatást reklámozzák, amelyről már korábban kiderült, hogy az első ígéretekhez képest szűkebb rétegnek lesz csak elérhető, emiatt még saját kommentelőik is nekiestek a kormánynak.