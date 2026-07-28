Nem vész el, csak átalakul: hiába ígérte a Tisza, mégis visszatértek a kék kormányzati üzenetek

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Korábban az volt az ígéret, hogy szakítanak az előző kormányzat ezen gyakorlatával és nem lesz sikerkommunikáció. A valóság az, hogy még a színeken sem változtattak.
Kormányzati hirdetésekkel árasztották el a MÁV kijelzőit és járatait a napokban. A Mandiner olvasója kedden botlott bele egy ismerős színekkel és elemekkel díszített reklámba, amelyen a Tisza-kormány saját döntését ünnepelteti. Érdekes, de korábban épp az volt a Tisza ígérete, hogy szakítanak az előző kormányzat ezen gyakorlatával.
A kék plakátok most a jelek szerint mégis nagyon jól jönnek Magyar Péteréknek, a MÁV pedig rögtön asszisztál is a kormánypropagandához.
A feliratokon az iskolakezdési támogatást reklámozzák, amelyről már korábban kiderült, hogy az első ígéretekhez képest szűkebb rétegnek lesz csak elérhető, emiatt még saját kommentelőik is nekiestek a kormánynak.
Amiről eddig nem igazán esett szó, de vagyonnyilatkozatot is le kell adni az iskolakezdési támogatás igényléséhez, és az egy személyre számolt jövedelem fogja meghatározni, hogy jár-e a támogatás! Ezt a határt olyan alacsonyan húzták meg, 64, illetve 67 ezer forinton, hogy gyakorlatilag ahol mind a két szülő minimálbért keres, azok a családok már nem jogosultak rá.
Nyitókép: Mandiner