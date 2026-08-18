„A szlovákokat, a románokat és másokat is már több mint 100 éve a magyargyűlöletre nevelnek. Így van ma is, torz történelmet tanulnak. Mit tud Magyarország tenni? EU és NATO tag ország esetén már semmit, az EU NEM védi a nemzeti kisebbségeket – mindenki mást igen. Pontosan tudják mi van egyébként, de nem születnek figyelmeztető cikkek, jelentések, követségi aggódások. Nyilván mert vezető EU tagországok is érintettek az elnyomásban, de azért is, mert nem ”divat„ ezzel foglalkozni.

Mindig mondom nekik, ha ti nem, majd az oroszok fognak. Pár hónapja egy előadásom után odajött hozzám egy magas rangú orosz diplomata és közölte hogy nagyon érdekes könyvnek tartja a Máglyatüzet. Mindezt elég jó magyarsággal és a könyv ott volt a kezében. De persze nem innen tudják - rég tudják.