Így fizetnek: megvannak az iskolakezdési támogatás részletei

Kedden dönthet az Országgyűlés az iskolakezdési támogatásról és az új közszolgálati médiaszervezetről
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja.
Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés. A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.
Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját.
Az iskolakezdési támogatásról Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, két részletben fizetik ki a támogatást, mert novemberben is jó helye lesz annak, amikor elkopik a cipő, a ruha és télikabátra is szükség lesz.
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Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja.
Négyszázezer gyermek részesül idén szeptembertől iskolakezdési támogatásban: az összegre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a – tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel – magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók.
A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.
Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelembe.
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Ráadásul a támogatás egy részéhez a családok csak novemberben jutnak hozzá.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Facebook