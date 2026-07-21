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Így fizetnek: megvannak az iskolakezdési támogatás részletei

2026. július 21. 18:29

Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés. A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.

2026. július 21. 18:29
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Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját.

Az iskolakezdési támogatásról Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, két részletben fizetik ki a támogatást, mert novemberben is jó helye lesz annak, amikor elkopik a cipő, a ruha és télikabátra is szükség lesz.

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Négyszázezer gyermek részesül idén szeptembertől iskolakezdési támogatásban: az összegre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a – tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel – magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók.

A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.

Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelembe.

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Facebook

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Összesen 4 komment

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johannluipigus
2026. július 21. 18:47
Most lesztek kifizetve tiszarosok, aztán 4 évig kuss legyen ám.
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Galerida
2026. július 21. 18:42
Nem lennék póstás azokon a telepeken, ahol elhitték péternek a 100 000 forintokat... Legjobb lenne, ha a szelíd mosolyú Kátai hordaná ki péterrel együtt!
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sanya55-2
2026. július 21. 18:35
Elintézve. Pöcsét rá. Kész, ezt ígérte, MEGKAPTÁTOK, morgás egy szál se ☝️👉
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kisskiss-7
2026. július 21. 18:30
🍓 H​e​l​y​​i​​​ ​​c​​s​​a​​​j​ok ​​​szexre ​​m​​​á​r​​a​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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