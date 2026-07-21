Így fizetnek: megvannak az iskolakezdési támogatás részletei

Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját.

Az iskolakezdési támogatásról Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, két részletben fizetik ki a támogatást, mert novemberben is jó helye lesz annak, amikor elkopik a cipő, a ruha és télikabátra is szükség lesz.