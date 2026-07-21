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független közmédia testület iskolakezdési támogatás országgyűlés ülés Magyar Péter

Kedden dönthet az Országgyűlés az iskolakezdési támogatásról és az új közszolgálati médiaszervezetről

2026. július 21. 07:26

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja.

2026. július 21. 07:26
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Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról – írja a Magyar Távirati Iroda. 

A százezer forintos támogatásra 

jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a – tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel – magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részt vevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. 

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Ugyancsak kivételes eljárásban fogadhatják el a Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot,

amelynek célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása. 

A képviselők az uniós források lehívhatósága érdekében határoznak a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról. 

Az általános viták között az első a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítása. Az újonnan felálló hivatal költségvetése a központi büdzsében önálló fejezet lesz, amelynek létrehozásához a parlament döntése kell. 

Emellett tárgyalják a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, és a parlament megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosítását is, amely az európai uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, 

és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését.

Ugyancsak az uniós források lehívása érdekében tárgyalják a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását, amely alapján az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. 

Napirenden szerepel még a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása. A javaslat alapján megszűnhet az a szabályozás, miszerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki.

(MTI)
 

Nyitókép: MTI/Soós Lajos
 

 

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Összesen 10 komment

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zakar zoltán béla
2026. július 21. 09:10
Kapu Tibor lesz a portás?
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2
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zakar zoltán béla
2026. július 21. 08:56
Betiltják a sakkot?!
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1
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kisskiss-7
2026. július 21. 08:55
🍓 H​​​e​​l​​​y​​​i​ ​c​s​​​a​​​j​​​ok ​​​szexre ​​m​​á​​r​a​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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Sándor
2026. július 21. 08:53
A 💩-házi peti által AGYHALOTTnak, kolásdoboznak tartottakon kívül, Minden értelmes értelmes ember messziről igyekszik elkerülni minden kapcsolatot a garázda, gyalázkodó, fenyegetőző, önkényeskedő, mindenkit lenéző, mentelmi jog mögött lapitó sunyi, még a saját családját is tönkre tevő mentálisan és pszichésen is problémás össze hazudó ávósivadék poloskástól és az általa gondosan kiválogatott vele közösséget vállaló cinkos-büntársaitól🤮
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