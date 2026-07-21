Kedden dönthet az Országgyűlés az iskolakezdési támogatásról és az új közszolgálati médiaszervezetről

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról – írja a Magyar Távirati Iroda.

A százezer forintos támogatásra

jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a – tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel – magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részt vevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók.