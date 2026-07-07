Magyar Péter korábban mást ígért: a beharangozott iskolakezdési támogatásoknak csak a fele valósul meg

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Ráadásul a támogatás egy részéhez a családok csak novemberben jutnak hozzá.
„Magyar Péter milliószor megígérte, hogy amint kormányra kerül, azonnal 700 ezer rászoruló családnak ad 100 ezer forint iskolakezdési támogatást. Szerinte nem igazságos, hogy eddig csak a határon túliak kaphattak ilyet. Azt hallottuk tőle, hogy erre 70 milliárd forintot biztosítanak fedezetként” – írta Facebook-bejegyzésében Szalai Piroska.
A Fidesz országgyűlési képviselője posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy az immár miniszterelnök ígérete csak felerészben teljesült; nem hétszázezer család, maximum négyszázezer gyerek – az iskolások legjobb esetben is egyharmada – juthat iskolakezdési támogatáshoz. Amelynek összege nem száz-, hanem ötvenezer forintra rúg még a szeptemberi tanévkezdés előtt, a másik ötvenezer forintos iskolakezdési utalványt
valamikor novemberben kapják majd meg az érintettek.
„Így maximum 20 milliárd forint költséget jelent most a költségvetésnek, s majd jóval később még egy másik 20 milliárdot” – szögezte le a szakember.
Hozzátette: a novemberi utalvány költsége ráadásul jóval alacsonyabb is lehet, hiszen elképzelhető, hogy sokan nem tudják akkor majd jogszerűen felhasználni; „életszerűtlen karácsony előtt iskolatáskát és tornafelszerelést vásárolni, két hónap alatt azért ritkán növik ki a gyerekek a tornacipőt”.
Mindemellett a jogosultak köre is beszűkült;
az intézkedés érinti az egyszülős családokat (körülbelül 280 ezren), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket (185 ezren), és mivel e két csoport között nagy az átfedés, Szalai Piroska összesen közel 350 ezer fősre becsüli a létszámukat. Ehhez járulnak még a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élők, a sajátos nevelési igényűek (SNI), a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő, valamint az árvaellátásban részesülők továbbá a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevők -- az átfedések miatt szintén csak nagyjából plusz ötvenezren.
„Jelen tudásunk szerint nem részesülhetnek a támogatásból sem a nagycsaládosok, sem az óvodások, sem más iskolakezdők”
– közölte még Szalai Piroska.
Miközben az állam számtalan egyéb, még a Fidesz-kormány alatt indított támogatást biztosít jelenleg is a gyerekeknek, így mások mellett az általános és középiskolásoknak is alanyi jogon járó ingyentankönyvet (1, 2 millió gyerek) vagy a naponta körülbelül 350-400 ezer rászoruló gyermek számára járó ingyenes étkezést.
„Ezek a juttatások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység egész Európában 2010 után” – jelentette ki a politikus.
Arra is ráirányítva a fókuszt, hogy a 2010 után kiépült magyar családtámogatási rendszer volt a legbőkezűbb és emellett a szegénységet – közte a gyermekszegénységet is – a leghatékonyabban csökkentő rendszer az unióban.
Nyitókép: Czimbal Gyula/MTI