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család szalai piroska fidesz iskolakezdési támogatás Magyar Péter ígéret gyermekszegénység

Magyar Péter korábban mást ígért: a beharangozott iskolakezdési támogatásoknak csak a fele valósul meg

2026. július 07. 07:21

Ráadásul a támogatás egy részéhez a családok csak novemberben jutnak hozzá.

2026. július 07. 07:21
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Magyar Péter milliószor megígérte, hogy amint kormányra kerül, azonnal 700 ezer rászoruló családnak ad 100 ezer forint iskolakezdési támogatást. Szerinte nem igazságos, hogy eddig csak a határon túliak kaphattak ilyet. Azt hallottuk tőle, hogy erre 70 milliárd forintot biztosítanak fedezetként” – írta Facebook-bejegyzésében Szalai Piroska. 

A Fidesz országgyűlési képviselője posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy az immár miniszterelnök ígérete csak felerészben teljesült; nem hétszázezer család, maximum négyszázezer gyerek – az iskolások legjobb esetben is egyharmada – juthat iskolakezdési támogatáshoz. Amelynek összege nem száz-, hanem ötvenezer forintra rúg még a szeptemberi tanévkezdés előtt, a másik ötvenezer forintos iskolakezdési utalványt 

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valamikor novemberben kapják majd meg az érintettek.

Így maximum 20 milliárd forint költséget jelent most a költségvetésnek, s majd jóval később még egy másik 20 milliárdot” – szögezte le a szakember.

Hozzátette: a novemberi utalvány költsége ráadásul jóval alacsonyabb is lehet, hiszen elképzelhető, hogy sokan nem tudják akkor majd jogszerűen felhasználni; „életszerűtlen karácsony előtt iskolatáskát és tornafelszerelést vásárolni, két hónap alatt azért ritkán növik ki a gyerekek a tornacipőt”.

Mindemellett a jogosultak köre is beszűkült; 

az intézkedés érinti az egyszülős családokat (körülbelül 280 ezren), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket (185 ezren), és mivel e két csoport között nagy az átfedés, Szalai Piroska összesen közel 350 ezer fősre becsüli a létszámukat. Ehhez járulnak még a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élők, a sajátos nevelési igényűek (SNI), a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő, valamint az árvaellátásban részesülők továbbá a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevők -- az átfedések miatt szintén csak nagyjából plusz ötvenezren. 

„Jelen tudásunk szerint nem részesülhetnek a támogatásból sem a nagycsaládosok, sem az óvodások, sem más iskolakezdők” 

– közölte még Szalai Piroska. 

Miközben az állam számtalan egyéb, még a Fidesz-kormány alatt indított támogatást biztosít jelenleg is a gyerekeknek, így mások mellett az általános és középiskolásoknak is alanyi jogon járó ingyentankönyvet (1, 2 millió gyerek) vagy a naponta körülbelül 350-400 ezer rászoruló gyermek számára járó ingyenes étkezést.

Ezek a juttatások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység egész Európában 2010 után” – jelentette ki a politikus.

Arra is ráirányítva a fókuszt, hogy a 2010 után kiépült magyar családtámogatási rendszer volt a legbőkezűbb és emellett a szegénységet – közte a gyermekszegénységet is – a leghatékonyabban csökkentő rendszer az unióban.

 

Nyitókép: Czimbal Gyula/MTI
 

 

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Összesen 39 komment

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kisstomi-2-2
2026. július 07. 10:26
Ez már a 325689456-ik ígéret amit nem tart be, de hiszen tudja mindenki, hogy MP1G !!!
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Lilyana2
2026. július 07. 10:25
Miért csodálkoznak? Magyarországnak megválasztottak egy végtelenül hitvány miniszterelnököt, akinek bűzlik a feje, mert egy hatalmas segg van rajta, amiből ürülék folyik!!! Eltorzult pofával artikulálatlanul óbégatva csak hazudik, rágalmaz és gyaláz ártatlan embereket, miközben saját bűncselekményei elől mentelmi joga mögé bújva nyalja Brüsszel hátsóját, mert tőlük függ egy pókháló szálon, különben, ha nem csicskul, belülről rángathatná a rácsot!!!
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fintaj-2
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2026. július 07. 10:18 Szerkesztve
Fogyik a pénz? A multiadó kivezetése bevételkiesés ! A hazahozzuk a pénzt és az ingyen pénz kábította el a Tiszára szavazókat? Most azzal szembesülhetnek, hogy hasznot nem adó beruházások előfinanszírozásához három milliárd eurót vesz fel a kormány és az megrendelések formájában a nyugati gazdaságokba áramlik. Kikapartátok a gesztenyét Tiszára szavazók, de amikor enni akarnátok, félre löknek benneteket! Ez van!
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Ízisz
2026. július 07. 10:16
🧡🇭🇺 Hazudik a nyomorult, még alváskor is!!! ❗ Iskolakezdésre 50 ezret kaphatnak... Novemberben már javában megy a tanítás, addig nem várhatnak a felszerelések megvételével!!! Mekkora egy patkány!!! „Jelen tudásunk szerint nem részesülhetnek a támogatásból sem a nagycsaládosok, sem az óvodások, sem más iskolakezdők" Szopjatok Tisza szektások!!! 💯👏❗
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