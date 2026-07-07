Magyar Péter korábban mást ígért: a beharangozott iskolakezdési támogatásoknak csak a fele valósul meg

„Magyar Péter milliószor megígérte, hogy amint kormányra kerül, azonnal 700 ezer rászoruló családnak ad 100 ezer forint iskolakezdési támogatást. Szerinte nem igazságos, hogy eddig csak a határon túliak kaphattak ilyet. Azt hallottuk tőle, hogy erre 70 milliárd forintot biztosítanak fedezetként” – írta Facebook-bejegyzésében Szalai Piroska.

A Fidesz országgyűlési képviselője posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy az immár miniszterelnök ígérete csak felerészben teljesült; nem hétszázezer család, maximum négyszázezer gyerek – az iskolások legjobb esetben is egyharmada – juthat iskolakezdési támogatáshoz. Amelynek összege nem száz-, hanem ötvenezer forintra rúg még a szeptemberi tanévkezdés előtt, a másik ötvenezer forintos iskolakezdési utalványt