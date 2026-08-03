Magyar Péter: Egyelőre nincs szükség szigorúbb energiatakarékossági intézkedésekre

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Ha fennmarad a jelenlegi takarékossági szint, nincs szükség további szigorításokra – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfő este a MAVIR vezénylőközpontjában, a védelmi munkacsoport ülése után.
A tiszás kormányfő Facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ország villamosenergia-terhelése mintegy 6300 megawatt, ami több mint 500 megawattal alacsonyabb a szakértők korábbi előrejelzésénél.
– Reméljük, ezt az előnyt a nap további kritikus óráiban és a következő napokban is sikerül megőrizni – fogalmazott.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a Duna vízszintje Paksnál jelenleg stagnál, így a helyzet továbbra is kritikus.
– A következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál – mondta.
Hozzátette: biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, sőt hétfőn egy centiméterrel emelkedett a vízszint. A miniszterelnök közölte, folyamatos kapcsolatban áll a paksi atomerőmű vezetésével, és éjszaka is rendszeresen kap jelentéseket az erőmű helyzetéről.
A miniszterelnök ismét arra kérte a vállalatokat, hogy folytassák az önkéntes energiafogyasztás-csökkentést, ugyanakkor jelezte: vannak olyan cégek, amelyektől nagyobb szerepvállalást vár a kormány.
Név szerint említette a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó KALL Ingredients Kft.-t, amely – állítása szerint – eddig nem jelezte, vállalja-e 13 megawattos fogyasztásának önkéntes mérséklését.
Magyar Péter szerint az előrejelzések alapján szerda jelentheti a legnagyobb kihívást, amikor az elhúzódó hőség miatt az épületek és a burkolt felületek felmelegedése tovább növelheti az áramigényt.
A vállalatokat arra kérte, hogy 17 és 22 óra között maradéktalanul tartsák be az önként vállalt fogyasztáscsökkentést, a lakosságot pedig arra biztatta, hogy lehetőségeihez mérten továbbra is takarékoskodjon az energiával ebben az időszakban.
A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a Duna vízállását, a vízgyűjtő terület csapadékviszonyait, valamint az ország energiaegyensúlyának alakulását.
A miniszterelnök arra is kérte az embereket, hogy kizárólag hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ne terjesszenek valótlan vagy félrevezető információkat.
– Meg fogjuk csinálni. Közösen megvédjük Magyarországot, és megerősödve kerülünk ki ebből a nehéz időszakból is – zárta üzenetét.
Nyitókép forrása: Facebook, és a pillanat, amikor a kormányfő a BVH-nál tette tiszteletét