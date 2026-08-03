Magyar Péter: Egyelőre nincs szükség szigorúbb energiatakarékossági intézkedésekre

A tiszás kormányfő Facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ország villamosenergia-terhelése mintegy 6300 megawatt, ami több mint 500 megawattal alacsonyabb a szakértők korábbi előrejelzésénél.

– Reméljük, ezt az előnyt a nap további kritikus óráiban és a következő napokban is sikerül megőrizni – fogalmazott.