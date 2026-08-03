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Magyar Péter: Egyelőre nincs szükség szigorúbb energiatakarékossági intézkedésekre

2026. augusztus 03. 20:17

Ha fennmarad a jelenlegi takarékossági szint, nincs szükség további szigorításokra – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfő este a MAVIR vezénylőközpontjában, a védelmi munkacsoport ülése után.

2026. augusztus 03. 20:17
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A tiszás kormányfő Facebookra feltöltött videójában elmondta, hogy az ország villamosenergia-terhelése mintegy 6300 megawatt, ami több mint 500 megawattal alacsonyabb a szakértők korábbi előrejelzésénél.

– Reméljük, ezt az előnyt a nap további kritikus óráiban és a következő napokban is sikerül megőrizni – fogalmazott.

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Kritikus a helyzet Paksnál

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a Duna vízszintje Paksnál jelenleg stagnál, így a helyzet továbbra is kritikus.

– A következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál – mondta.

Hozzátette: biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, sőt hétfőn egy centiméterrel emelkedett a vízszint. A miniszterelnök közölte, folyamatos kapcsolatban áll a paksi atomerőmű vezetésével, és éjszaka is rendszeresen kap jelentéseket az erőmű helyzetéről.

További takarékosságot kér a vállalatoktól

A miniszterelnök ismét arra kérte a vállalatokat, hogy folytassák az önkéntes energiafogyasztás-csökkentést, ugyanakkor jelezte: vannak olyan cégek, amelyektől nagyobb szerepvállalást vár a kormány.

Név szerint említette a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó KALL Ingredients Kft.-t, amely – állítása szerint – eddig nem jelezte, vállalja-e 13 megawattos fogyasztásának önkéntes mérséklését.

A szerda lehet a legkritikusabb nap

Magyar Péter szerint az előrejelzések alapján szerda jelentheti a legnagyobb kihívást, amikor az elhúzódó hőség miatt az épületek és a burkolt felületek felmelegedése tovább növelheti az áramigényt.

A vállalatokat arra kérte, hogy 17 és 22 óra között maradéktalanul tartsák be az önként vállalt fogyasztáscsökkentést, a lakosságot pedig arra biztatta, hogy lehetőségeihez mérten továbbra is takarékoskodjon az energiával ebben az időszakban.

A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a Duna vízállását, a vízgyűjtő terület csapadékviszonyait, valamint az ország energiaegyensúlyának alakulását.

A miniszterelnök arra is kérte az embereket, hogy kizárólag hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ne terjesszenek valótlan vagy félrevezető információkat.

– Meg fogjuk csinálni. Közösen megvédjük Magyarországot, és megerősödve kerülünk ki ebből a nehéz időszakból is – zárta üzenetét.

Nyitókép forrása: Facebook, és a pillanat, amikor a kormányfő a BVH-nál tette tiszteletét

 

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Összesen 53 komment

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Sorrend:
states-2
2026. augusztus 03. 21:22
Még néhány hét és működésképtelen lesz az ország ennek a dilettáns korrupt kommunista csürhének köszönhetően, élén ezzel a lófejű ávós pszichopatával. Magyarországon ugyan még nem volt előrehozott választás, de most alighanem lesz. Rákosi-rendszerre ugyanis még a legelhülyültebb tiszaros-szavazók sem szavaztak.
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0
0
nyafika
2026. augusztus 03. 21:20
Vasárnap lekapcsoltad, SZEMÉLYESEN TE! az uccsó turbinát. Hétfő délután meg vissza? Ez nem Csernobil, hogy a debil fajtád szórakozzon!
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1
0
nyafika
2026. augusztus 03. 21:19
"Stagnál a Duna vízszintje Paksnál és Budapestnél, az utolsó paksi turbina pedig továbbra is áramot termel. Magyar Péter az energiaválság kapcsán arról számolt be" - Bazdmeg az anyád! Találd már ki, mit akarsz hazudni! Naponta 3x váltod a hazugságaidat, fogd már be apofád! Rémhírterjesztés, te nyúlszájú patkány: Btk., ha egyáltalán van jogész diplomád...
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1
0
fintaj-2
2026. augusztus 03. 21:18
Nekem ez jutott eszembe. A sakál-falka igényli, hogy a vezér kijelölje, lehuggyozza azt a területet amelyet elfoglalt.
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3
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