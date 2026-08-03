Újabb településeket foglaltak el az oroszok, súlyos ukrán veszteségekről számolt be Moszkva

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Az orosz védelmi minisztérium szerint két újabb település került ellenőrzésük alá, miközben jelentős ukrán veszteségekről is beszámolt.
Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Bilij Kologyaz és Usztinyivka települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
A hétfői hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta több mint 36 ezer tüzérségi löveget és aknavetőt veszített.
(MTI)
Nyitókép: Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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