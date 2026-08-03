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Orosz Védelmi Minisztérium Moszkva orosz-ukrán háború

Újabb településeket foglaltak el az oroszok, súlyos ukrán veszteségekről számolt be Moszkva

2026. augusztus 03. 14:04

Az orosz védelmi minisztérium szerint két újabb település került ellenőrzésük alá, miközben jelentős ukrán veszteségekről is beszámolt.

2026. augusztus 03. 14:04
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Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Bilij Kologyaz és Usztinyivka települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hétfői hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

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Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta több mint 36 ezer tüzérségi löveget és aknavetőt veszített.

(MTI) 

Nyitókép: Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

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Összesen 70 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 15:46
wadcutter 2026. augusztus 03. 15:42 Gelendzsikben békésen strandoló családokat öltek meg az ukránok drónnal, 6 halott, köztük 3 gyermek, és 40 sérült Nem baj.
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0
0
wadcutter
2026. augusztus 03. 15:42
Gelendzsikben békésen strandoló családokat öltek meg az ukránok drónnal, 6 halott, köztük 3 gyermek, és 40 sérült
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0
0
hátakkor
2026. augusztus 03. 15:40
говорит Москва ..
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0
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Héja
2026. augusztus 03. 15:40
Az oroszok lassan, de biztosan haladnak előre. Hiába kunyerálnak az ukik az USA-nak.
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