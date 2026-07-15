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zaporizzsjai atomerőmű roszatom terrorcselekmény ukrajna oroszország

Ukrajna drónnal likvidálta a zaporizzsjai atomerőmű főmérnökét

2026. július 15. 20:41

A Roszatom vezérigazgatója szerint Kijev célirányos terrorcselekményt hajtott végre.

2026. július 15. 20:41
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Dróncsapást hajtottak végre az ukrán erők az orosz ellenőrzésű zaporizzsjai atomerőmű egyik szolgálati járműve ellen szerda reggel, aminek következtében meghalt Alekszandr Jakovlev főmérnök és sofőrje – közölte Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

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„A mai nap folyamán a kijevi rezsim célirányos terrorcselekményének következtében meghalt Alekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke. (...) Ez a tragédia nem csupán a nyugati államok részéről tanúsított tétlenség, hanem a bűnös kijevi rezsim terrorcselekményeinek fokozására irányuló közvetlen ösztönzés eredményeként vált lehetségessé. Ennek a tétlenségnek az ára: egyrészt emberéletek - az elmúlt két és fél hónapban 13 embert öltek meg és 48-at sebesítettek meg -, másrészt egy nagyszabású nukleáris baleset valós veszélye - Oroszország, Ukrajna és Európa - kiterjedt területein” – mondta.

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Nyitókép: MTI

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
haxima
2026. július 15. 21:14
De erre mit mondanak a nyugati szakértők? A csávó azon dolgozik, hogy az erőmű ne robbanjon fel. Erre kilövik. Nem katona, nem csinál semmi rosszat. Bravó hoholok..
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5
0
Agricola
2026. július 15. 21:10
Kinek az érdeke, hogy Alekszandr Jakovlev főmérnök és sofőrje célirányos ukrán terrorcselekményének következtében elpusztuljon?
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4
0
Hunnia
2026. július 15. 20:58
Ezek az állatok tényleg föl akarják füstölni még a saját lábnyomaikat is. Az igazság, hogy nem bánnám, csak tegyék már meg gyorsan, unom ezt a hosszú agóniát.
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8
0
survivor
2026. július 15. 20:51
Kapcsoljatok le, mielőtt felrobban. Teljes leallas.
Válasz erre
1
1
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