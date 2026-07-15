Ukrajna drónnal likvidálta a zaporizzsjai atomerőmű főmérnökét

Újra támadás érte Európa legnagyobb atomerőművét, leállt az áramellátás
Szerencsére komolyabb károk nem keletkeztek.
A Roszatom vezérigazgatója szerint Kijev célirányos terrorcselekményt hajtott végre.
Dróncsapást hajtottak végre az ukrán erők az orosz ellenőrzésű zaporizzsjai atomerőmű egyik szolgálati járműve ellen szerda reggel, aminek következtében meghalt Alekszandr Jakovlev főmérnök és sofőrje – közölte Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.
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Szerencsére komolyabb károk nem keletkeztek.
„A mai nap folyamán a kijevi rezsim célirányos terrorcselekményének következtében meghalt Alekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke. (...) Ez a tragédia nem csupán a nyugati államok részéről tanúsított tétlenség, hanem a bűnös kijevi rezsim terrorcselekményeinek fokozására irányuló közvetlen ösztönzés eredményeként vált lehetségessé. Ennek a tétlenségnek az ára: egyrészt emberéletek - az elmúlt két és fél hónapban 13 embert öltek meg és 48-at sebesítettek meg -, másrészt egy nagyszabású nukleáris baleset valós veszélye - Oroszország, Ukrajna és Európa - kiterjedt területein” – mondta.
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