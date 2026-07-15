Ukrajna drónnal likvidálta a zaporizzsjai atomerőmű főmérnökét

„A mai nap folyamán a kijevi rezsim célirányos terrorcselekményének következtében meghalt Alekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke. (...) Ez a tragédia nem csupán a nyugati államok részéről tanúsított tétlenség, hanem a bűnös kijevi rezsim terrorcselekményeinek fokozására irányuló közvetlen ösztönzés eredményeként vált lehetségessé. Ennek a tétlenségnek az ára: egyrészt emberéletek - az elmúlt két és fél hónapban 13 embert öltek meg és 48-at sebesítettek meg -, másrészt egy nagyszabású nukleáris baleset valós veszélye - Oroszország, Ukrajna és Európa - kiterjedt területein” – mondta.