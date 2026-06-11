Újra támadás érte Európa legnagyobb atomerőművét, leállt az áramellátás

„A külső áramellátás újabb elvesztése ismét rámutat az elektromos hálózat rendkívüli sérülékenységére és a nukleáris biztonság állandó veszélyeztetettségére a háború alatt” – mondta Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója.

Ez már a 19. alkalom, hogy az erőmű áram nélkül marad a háború kezdete óta.

Ukrajna, bár nem ismeri el, de rendszeresen támadja az atomerőművet: korábban tüzérségi támadásokkal, az utóbbi időben pedig drónokkal, miközben azt állítja, hogy a támadásokat Oroszország hajtja végre a saját maga által elfoglalt erőmű ellen.