Újra támadás érte Európa legnagyobb atomerőművét, leállt az áramellátás

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Szerencsére komolyabb károk nem keletkeztek.
Az éjszaka folyamán újabb támadás érte az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőművet – írja a Deutsche Welle.
A támadás az erőművet ellátó elektromos alállomást érintette.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) közleményében hangsúlyozta, hogy nem észleltek radioaktív kibocsátást, és a sugárzási szintek normálisak. Az ügynökség azt is közölte, hogy a támadás miatti áramkimaradás miatt dízelgenerátorokkal biztosítják a leállított reaktorok hűtését és a többi alapvető nukleáris biztonsági funkció működését.
„A külső áramellátás újabb elvesztése ismét rámutat az elektromos hálózat rendkívüli sérülékenységére és a nukleáris biztonság állandó veszélyeztetettségére a háború alatt” – mondta Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója.
Ez már a 19. alkalom, hogy az erőmű áram nélkül marad a háború kezdete óta.
Ukrajna, bár nem ismeri el, de rendszeresen támadja az atomerőművet: korábban tüzérségi támadásokkal, az utóbbi időben pedig drónokkal, miközben azt állítja, hogy a támadásokat Oroszország hajtja végre a saját maga által elfoglalt erőmű ellen.
Oroszország és Ukrajna is többször azzal vádolta egymást, hogy nukleáris katasztrófát kockáztatnak az erőmű közelében végrehajtott támadásokkal.
Nyitókép forrása: Olga MALTSEVA / AFP
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