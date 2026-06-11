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rafael grossi nemzetközi atomenergia - ügynökség orosz-ukrán háború atomerőmű ukrajna

Újra támadás érte Európa legnagyobb atomerőművét, leállt az áramellátás

2026. június 11. 17:55

Szerencsére komolyabb károk nem keletkeztek.

2026. június 11. 17:55
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Az éjszaka folyamán újabb támadás érte az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőművet – írja a Deutsche Welle.

A támadás az erőművet ellátó elektromos alállomást érintette. 

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) közleményében hangsúlyozta, hogy nem észleltek radioaktív kibocsátást, és a sugárzási szintek normálisak. Az ügynökség azt is közölte, hogy a támadás miatti áramkimaradás miatt dízelgenerátorokkal biztosítják a leállított reaktorok hűtését és a többi alapvető nukleáris biztonsági funkció működését.

„A külső áramellátás újabb elvesztése ismét rámutat az elektromos hálózat rendkívüli sérülékenységére és a nukleáris biztonság állandó veszélyeztetettségére a háború alatt” – mondta Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója.

Ez már a 19. alkalom, hogy az erőmű áram nélkül marad a háború kezdete óta.

Ukrajna, bár nem ismeri el, de rendszeresen támadja az atomerőművet: korábban tüzérségi támadásokkal, az utóbbi időben pedig drónokkal, miközben azt állítja, hogy a támadásokat Oroszország hajtja végre a saját maga által elfoglalt erőmű ellen.

Oroszország és Ukrajna is többször azzal vádolta egymást, hogy nukleáris katasztrófát kockáztatnak az erőmű közelében végrehajtott támadásokkal.

Nyitókép forrása: Olga MALTSEVA / AFP

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Összesen 2 komment

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Nasi12
2026. június 11. 18:33
Tökmindegy mit tesznek az ukik. A nyugati mainstream azt is elnézné nekik ha a sajt családjukat kiírtanák. Olyanok mint a zombik a "Múmia visszatér" c. filmben.
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angolpuska
2026. június 11. 18:10
Nem vagytok normálisok ukránok? Zselé. te náci, banderista, terrorista, így akarsz békét a napi 600 drónoddal?
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