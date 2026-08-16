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helsinki bizottság polt péter alaptörvény Magyar Péter alkotmánybíróság

Nem tetszik a Helsinki Bizottságnak Magyar Péterék legújabb lépése

2026. augusztus 16. 19:35

A külföldről is finanszírozott Magyar Helsinki Bizottság szerint a tervezet önmagában nem biztosítja az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállítását.

2026. augusztus 16. 19:35
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Az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosításra készül a Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosítását követően, olvasható az Index írásában. A tervezet visszaadná többek között a testület elnökválasztási jogát, erősítené a költségvetési önállóságot, és változtatna néhány korábbi eljárási szabályon, az alkotmánybírák jelölésének és megválasztásának rendszerét azonban érintetlenül hagyná.

A külföldről is finanszírozott Helsinki Bizottság szerint ez nem elég az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállításához.

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Az Alaptörvény politikailag motivált 17. módosítása egyszerre több jelentős változást hozott az Alkotmánybíróság működésében. Visszaadta a testületnek az elnök megválasztásának jogát, valamint kiterjesztette a költségvetési és adótörvények alkotmányossági vizsgálatára vonatkozó hatáskörét. Ugyanakkor az alkotmánybírói mandátumot oktrojált módon 12 évről 9 évre csökkentette, kizárta az újraválasztás lehetőségét, és a már hivatalban lévő bírákra is kiterjesztette a 70 éves felső korhatárt.

  • Szeptember 1-jén négy alkotmánybíró – köztük az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke, Polt Péter – távozik a testületből a 70 éves korhatár miatt. Ezt követően az Országgyűlésnek öt új alkotmánybírót kell megválasztania, miközben a testületnek saját tagjai közül új elnököt is választania kell.
  • Az átmeneti időszakra augusztus 13-án Czine Ágnest választották meg elnökhelyettesnek, akinek alkotmánybírói mandátuma november 15-én jár le.
  • A törvénytervezet az elnökválasztás folyamatát meglehetősen részletesen szabályozná. Pályázati rendszert vezetne be: a kiírást az Alkotmánybíróság három legidősebb tagjából álló eseti bizottság készítené elő, a jelentkezésre pedig legalább 30, legfeljebb 45 nap állna rendelkezésre. A pályázatokat követően az alkotmánybírák szavazással választanák meg az új elnököt.
  • A szabályozás arra is kitér, hogy az első elnöki pályázatot az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépése után, szeptember 1-jét követően lehetne kiírni.

A Helsinki Bizottság szerint a bírák kiválasztása a kulcskérdés

A Magyar Helsinki Bizottság szerint a tervezet önmagában nem biztosítja az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállítását.

A külföldről is finanszírozott nyomásgyakorló-jogvédő szervezet különösen azt kifogásolja, hogy a kormány nem változtatna az alkotmánybírák jelölésének és parlamenti megválasztásának rendszerén.

A szervezet szerint ugyanis hiába távozik négy, politikailag korábban megválasztott alkotmánybíró, ha utódaikat ugyanazon eljárás szerint választják meg.

Jelenleg a tiszás parlamenti bő kétharmados többség önállóan is képes lehet dönteni az alkotmánybírák személyéről.

A Helsinki Bizottság ezért nagyobb konszenzust és több függetlenségi garanciát sürget a kiválasztási folyamatban. Felvetésük szerint például meg lehetne osztani a kinevezési jogot az államfő, az Országgyűlés és a Kúria között, illetve átmeneti megoldásként vissza lehetne térni a 2010 előtti jelölési rendszerhez, amelyben a parlamenti frakciók azonos súllyal vettek részt a jelölőbizottság munkájában.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 15 komment

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Oszodibeszed
2026. augusztus 16. 21:42
Senkinek sem tetszik. Csak az agyhalottaknak.
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Vata Aripeit
2026. augusztus 16. 21:33
Remek. A qrva erős háttérhatalom elkezdett izegni mozogni, miközben OV, a miniszterelnököm csendben , a háttérben meg fogja menteni a hazánkat. Patetikus? Lehet, de az a borzalom amit ezek kormányzás címén művelnek az vállahatatlan.
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elektronelektor
2026. augusztus 16. 21:28
"fitymafake 2026. augusztus 16. 21:05 a fideszt el kell törölni,bármi áron" Jó vergődés, elvtárs. Akár a bugris pszichopata Führere élete árán is? Akkor fizesse meg azt a bármi árat. Nem történne olyan nagy tragédia akkor sem. Ez olyan tankönyvi win-win lenne😁👏
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Szuperszig
2026. augusztus 16. 21:12
Ki a szar az a helsinki bizottság??? Hány ilyen gittegylet van még az országban, akiket külföldről fizetnek azért, hogy beleugassanak a magyarok dolgába???
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