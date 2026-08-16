Nem tetszik a Helsinki Bizottságnak Magyar Péterék legújabb lépése

Az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosításra készül a Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosítását követően, olvasható az Index írásában. A tervezet visszaadná többek között a testület elnökválasztási jogát, erősítené a költségvetési önállóságot, és változtatna néhány korábbi eljárási szabályon, az alkotmánybírák jelölésének és megválasztásának rendszerét azonban érintetlenül hagyná.

A külföldről is finanszírozott Helsinki Bizottság szerint ez nem elég az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállításához.