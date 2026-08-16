Nem tetszik a Helsinki Bizottságnak Magyar Péterék legújabb lépése

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A külföldről is finanszírozott Magyar Helsinki Bizottság szerint a tervezet önmagában nem biztosítja az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállítását.
Az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosításra készül a Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosítását követően, olvasható az Index írásában. A tervezet visszaadná többek között a testület elnökválasztási jogát, erősítené a költségvetési önállóságot, és változtatna néhány korábbi eljárási szabályon, az alkotmánybírák jelölésének és megválasztásának rendszerét azonban érintetlenül hagyná.
A külföldről is finanszírozott Helsinki Bizottság szerint ez nem elég az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállításához.
Az Alaptörvény politikailag motivált 17. módosítása egyszerre több jelentős változást hozott az Alkotmánybíróság működésében. Visszaadta a testületnek az elnök megválasztásának jogát, valamint kiterjesztette a költségvetési és adótörvények alkotmányossági vizsgálatára vonatkozó hatáskörét. Ugyanakkor az alkotmánybírói mandátumot oktrojált módon 12 évről 9 évre csökkentette, kizárta az újraválasztás lehetőségét, és a már hivatalban lévő bírákra is kiterjesztette a 70 éves felső korhatárt.
A Magyar Helsinki Bizottság szerint a tervezet önmagában nem biztosítja az Alkotmánybíróság függetlenségének helyreállítását.
A külföldről is finanszírozott nyomásgyakorló-jogvédő szervezet különösen azt kifogásolja, hogy a kormány nem változtatna az alkotmánybírák jelölésének és parlamenti megválasztásának rendszerén.
A szervezet szerint ugyanis hiába távozik négy, politikailag korábban megválasztott alkotmánybíró, ha utódaikat ugyanazon eljárás szerint választják meg.
Jelenleg a tiszás parlamenti bő kétharmados többség önállóan is képes lehet dönteni az alkotmánybírák személyéről.
A Helsinki Bizottság ezért nagyobb konszenzust és több függetlenségi garanciát sürget a kiválasztási folyamatban. Felvetésük szerint például meg lehetne osztani a kinevezési jogot az államfő, az Országgyűlés és a Kúria között, illetve átmeneti megoldásként vissza lehetne térni a 2010 előtti jelölési rendszerhez, amelyben a parlamenti frakciók azonos súllyal vettek részt a jelölőbizottság munkájában.
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