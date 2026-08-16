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paksi fenékküszöb Sallai Róbert Benedek paks duna

Kifejezetten aggaszt és nyomaszt, amit látok és olvasok a médiában a paksi fenékküszöb létrehozásával kapcsolatban

2026. augusztus 16. 14:52

Nem ismertek azok a nyilvános hatásvizsgálatok és engedélyek, amelyek a környezeti következményeket, a Víz Keretirányelv követelményeit és a kevésbé káros alternatívákat értékelték volna.

2026. augusztus 16. 14:52
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Sallai Róbert Benedek
Sallai Róbert Benedek
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„A paksi fenékküszöbről 
Szívesebben mentem volna madarászni, ez egyértelmű, ugyanakkor ahogy a kedvenc íróm írta: agyonnyomnak a szavak, ha nem írnám le őket. Kifejezetten aggaszt és nyomaszt, amit  látok és olvasok a médiában a paksi fenékküszöb létrehozásával kapcsolatban.
A paksi fenékküszöb megépítése nem pusztán vízügyi vagy energetikai kérdés. A Duna teljes keresztmetszetét érintő beavatkozás módosíthatja az áramlási és hordalékviszonyokat, a folyó ökológiai folytonosságát, a halak vándorlását, és a Paksi Atomerőmű hőterhelésével együtt kumulatív ökológiai hatásokat válthat ki. Különösen aggályos, hogy a beavatkozás Natura 2000 területet érint, miközben nem ismertek azok a nyilvános hatásvizsgálatok és engedélyek, amelyek a környezeti következményeket, a Víz Keretirányelv követelményeit és a kevésbé káros alternatívákat értékelték volna. Paks kiesése komoly költséget és ellátásbiztonsági kockázatot jelentene, de a jelenlegi adatok alapján nem bizonyított, hogy országos energiaellátási válságot okozna. Ezért indokolt a kérdés: valóban a fenékküszöb a szükséges, arányos és környezeti szempontból legkevésbé káros megoldás?
Ezeket a kérdéseket foglaltam össze és vetettem fel. Nem azért adom közre, mert azt gondolom, hogy bárki figyelembe veszi, hanem azért, hogy én magam nyugodtabban aludjak.”

 

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Összesen 62 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. augusztus 16. 21:08
Kamupipöke abszolut-szinháza egyre szürreálisabb.....
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1
0
linkeloe
2026. augusztus 16. 20:50
Könyörgöm! Vágd pofán a Vargánét is!! És még egyszer a Hadházyt is!!
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1
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pisapeter
2026. augusztus 16. 20:38
Baró méter. Idi ó ta. Bat mok bar ma.
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0
0
Agricola
2026. augusztus 16. 20:19
Julien Benda „Az értelmiség árulása” című írása erőteljes kritikát fogalmaz meg arról, hogy az értelmiségiek hogyan hagyták el az igazság keresésének kötelességét. „Az értelmiség árulásának” mintapéldája Sallai Róbert Benedek sumák dumája!
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6
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