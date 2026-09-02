„Kikezdte a paksi fenékküszöböt a beszűkült, gyorsan mélyülő Duna: a műtárgyat két oldalról, egymással szemben építik, így két hét alatt 13 métert mélyült a beszorított folyó. Ezen vajon segít a helikopterezés? És ki is a kókler, t. Miniszterelnök Úr?”