Nagy baj lehet Pakson: komoly kérdések merültek fel a hatmilliárdos beruházás körül
A Duna medre rövid idő alatt jelentősen kimélyült az épülő műtárgynál, amely maga is sérült. Az eredeti tervek is veszélybe kerülhettek.
Ezen vajon segít a helikopterezés? És ki is a kókler, t. Miniszterelnök Úr?
„Kikezdte a paksi fenékküszöböt a beszűkült, gyorsan mélyülő Duna: a műtárgyat két oldalról, egymással szemben építik, így két hét alatt 13 métert mélyült a beszorított folyó. Ezen vajon segít a helikopterezés? És ki is a kókler, t. Miniszterelnök Úr?”
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A Duna medre rövid idő alatt jelentősen kimélyült az épülő műtárgynál, amely maga is sérült. Az eredeti tervek is veszélybe kerülhettek.
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