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Paks atomerőmű duna

Kikezdte a paksi fenékküszöböt a beszűkült, gyorsan mélyülő Duna

2026. szeptember 02. 17:47

Ezen vajon segít a helikopterezés? És ki is a kókler, t. Miniszterelnök Úr?

2026. szeptember 02. 17:47
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Tóth Máté
Tóth Máté
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„Kikezdte a paksi fenékküszöböt a beszűkült, gyorsan mélyülő Duna: a műtárgyat két oldalról, egymással szemben építik, így két hét alatt 13 métert mélyült a beszorított folyó. Ezen vajon segít a helikopterezés? És ki is a kókler, t. Miniszterelnök Úr?”

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Összesen 28 komment

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Sorrend:
Welszibard
2026. szeptember 02. 20:04
Tiszás propaganda médiumok figyelmébe: Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a Hivatalos Férfi ("Ofisöl Man") sikeresen luxizott 2 millió HUF Értékben Paksra. Még azt is lehet sikerként bemutatni (mind a 12 Tiszás propaganda médiumnak erősen ajánlott), hogy a Tiszás zászlósanyák ikonja rálépett és ráállt a 200 km-ről idehozott és a Dunába helyezett fenékküszöbre (betonkockára). (Hozzá lehet tenni még, hogy úgy vigyorgott hozzá mint egy fakutya,. amit lelkesen megtapsikoltak a helyi Tiszás zászlósanyák.
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Palatin
2026. szeptember 02. 19:56
Ha megnézzük Orbán pályafutását, azt látjuk, hogy neki minden sikerült amibe belefogott. Hogy kétszer veszített a gonosz birodalma ellen, az benne volt a pakliban. De a végén megint gyözni fog. Ö a szerencse kedvenc gyermeke. Vannak akiket egész életükben valahogy a szerencse vezérel. Erre születni kell. Szerencsés az az ország, amelyikne ilyen vezetöje van. Az ilyen emberek életrajzát a mennyben írják. Poloska viszont egy peches fickó, neki semmi sem fog sikerülni. Ebben van a reményünk. Vannak ilyen "szerencsétlen flótások", akiket még az ág is húz..., akik valahogy mintha nem lennének kompatibilisek ezzel a világgal. Eddig ö még semmi pozitiv eredményt nem tud felmutatni, semmi mást nem csinált, mint a saját hatalmát próbálta megerösíteni, az ellenlábasok kizárásával lebiztosítani. Itt a fórumon meg elmondja, amit megirtak neki és amit betaunult, mint szinész a szerepét. Az ilyen emberek életrajzát a pokolban írják.
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gyzoltan-2
2026. szeptember 02. 19:20
-mi van itt?! Eltűntek a hozzászólások?!
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nemecsekerno-007-01
2026. szeptember 02. 19:13
Az a kurva, fasiszta hidrodinamika, baszd meg. :)))))))))))))))))))))))))))))))))
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