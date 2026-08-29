Ittas férfi lopott repülőn Paks felé repült, felszálltak a Gripenek

Egy férfi engedély nélkül elvitt egy Kalocsán parkoló kisrepülőgépet, felszállt vele és elindult Paks felé. A honvédség radarjai azonnal észlelték a gép felszállását, így a készenléti vadászgéppár azonnal a levegőbe emelkedett a jármű azonosítására.

A kisgép néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a megsérült járművet, és mindaddig a levegőben körözve biztosították a terepet, amíg a mentőhelikopter, a földi mentőegységek, valamint a rendőrség meg nem érkeztek.