Ittas férfi lopott repülőn Paks felé repült, felszálltak a Gripenek

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Nagy felhajtás volt egy különös incidens miatt.
Egy férfi engedély nélkül elvitt egy Kalocsán parkoló kisrepülőgépet, felszállt vele és elindult Paks felé. A honvédség radarjai azonnal észlelték a gép felszállását, így a készenléti vadászgéppár azonnal a levegőbe emelkedett a jármű azonosítására.
A kisgép néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a megsérült járművet, és mindaddig a levegőben körözve biztosították a terepet, amíg a mentőhelikopter, a földi mentőegységek, valamint a rendőrség meg nem érkeztek.
Több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták a repülőtolvajt, egy 24 éves szomori férfit. Kiderült: ittas volt.
A landolás után a férfi hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt segíteni.
A férfi erre beült a kocsiba, és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg.
A rendőrök végül elfogták a férfit, akivel szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt eljárás indul. A gyanúsítottat kihallgatják, és kezdeményezik a letartóztatását.
Fotó: illusztráció, magyar Gripenek (forrás: Wikipedia)