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08. 29.
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Paks Gripen repülés

Ittas férfi lopott repülőn Paks felé repült, felszálltak a Gripenek

2026. augusztus 29. 16:00

Nagy felhajtás volt egy különös incidens miatt.

2026. augusztus 29. 16:00
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Egy férfi engedély nélkül elvitt egy Kalocsán parkoló kisrepülőgépet, felszállt vele és elindult Paks felé. A honvédség radarjai azonnal észlelték a gép felszállását, így a készenléti vadászgéppár azonnal a levegőbe emelkedett a jármű azonosítására.

A kisgép néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a megsérült járművet, és mindaddig a levegőben körözve biztosították a terepet, amíg a mentőhelikopter, a földi mentőegységek, valamint a rendőrség meg nem érkeztek.

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Több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták a repülőtolvajt, egy 24 éves szomori férfit. Kiderült: ittas volt.

A landolás után a férfi hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt segíteni.

A férfi erre beült a kocsiba, és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg.

A rendőrök végül elfogták a férfit, akivel szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt eljárás indul. A gyanúsítottat kihallgatják, és kezdeményezik a letartóztatását.

Fotó: illusztráció, magyar Gripenek (forrás: Wikipedia)

Összesen 3 komment

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Tóth Zoltán
2026. augusztus 29. 16:22
#CuiProdest
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ariete11
2026. augusztus 29. 16:22
Nem petyko volt az a részeg tolvaj? Nagyon gyanús a stílusa miatt …
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tikkadt-szocske
2026. augusztus 29. 16:18
- Forgalmit, jogosítványt. - Őööö - Magáé ez a repülő? - Őööö - Maga holt részeg - Őööö - szerencséje, hogy nem közúton vezetett. További jó utat.
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