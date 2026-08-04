A gyanú szerint szexért írt fel gyógyszert az orvos, az Egészségügyi Minisztérium most vezetői posztra akarta kinevezni

Békássy menesztését egyebek mellett morális okokkal indokolta az államtitkár, ugyanakkor Soós megbízását simán felterjesztette javaslatként Porpáczy Krisztina. Miután azonban kiderült a korábbi ügy, a tárca sietve közölte, már biztosan nem jelölik a férfit, az új jelölt kiválasztása folyamatban van.