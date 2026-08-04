A gyanú szerint szexért írt fel gyógyszert az orvos, az Egészségügyi Minisztérium most vezetői posztra akarta kinevezni

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Miután kiderült az eset, a tárca sietve közölte, már nem jelölik a férfit.
A háziorvosi rendszer átalakítása körében akarta vezetői posztra kinevezni a Tisza-kormány Egészségügyi Minisztériumának államtitkára azt az orvost, aki korábban vesztegetési ügybe keveredett Nyíregyházán. Dr. Porpáczy Krisztina alapellátásért felelős államtitkár múlt hét hétfőn jelentette be, hogy az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos tisztségről leváltotta Dr. Békásy Szabolcsot, a posztra pedig átmenetileg Dr. Soós Zoltán kinevezését javasolja.
Soós neve viszont a 24.hu-nak ismerős volt, hiszen 2023-ban kiderült róla, hogy a gyanú szerint recepteket írt egy nőnek, aki azokért cserébe szexuális szolgáltatásokat ajánlott.
Végül a nyomozást bűncselekmény hiányában zárták le.
Békássy menesztését egyebek mellett morális okokkal indokolta az államtitkár, ugyanakkor Soós megbízását simán felterjesztette javaslatként Porpáczy Krisztina. Miután azonban kiderült a korábbi ügy, a tárca sietve közölte, már biztosan nem jelölik a férfit, az új jelölt kiválasztása folyamatban van.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)