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Túlzás nélkül kijelenthető: a jelenlegi helyzet súlyosságával csak a Covid vetekszik.
„A hőség és az aszály miatti helyzetnek a neheze még mindig hátravan. A legforróbb napok még előttünk állnak és a Paksi Atomerőmű leállása miatti energiahiány hatásai is még ezek után éreztetik igazán a hatásukat. Egyszerre több problémával kell szembesülni.
Az extrém hőség megterheli a szervezetünket és tönkreteszi a mezőgazdaságot.
Az agrárium helyzetét az aszály is tovább nehezíti és ez utóbbi az oka annak, hogy a Duna vízszintje is rekordalacsony, ami miatt le kellett állítani az ország legfontosabb energiaforrását. Így éppen akkor van a legnagyobb energiahiány, amikor az áramra a leginkább szükség lenne.
Az ilyen helyzetet hívják a vészforgatókönyvekben tökéletes viharnak. Amikor a hatások egymást erősítik és mindennél nagyobb válsággá állnak össze.
Magyarország pedig éppen ennek a tökéletes viharnak a küszöbén áll.
Persze ez a katasztrófa nem úgy pusztít, mint a vörösiszap, vagy egy árvíz, de az anyagi és az emberéletben keletkezett kár itt is mérhető lesz a végén. És ne legyenek illúziónk: súlyos a helyzet, ráadásul innentől kezdve évről évre ismétlődni is fog. Éppen ezért a felkészülést sem szabad tovább halogatni. Már csak azért sem, mert a közvetlen hatások is több tíz-, vagy akár százmilliárdos károkat okoznak, de közvetve a baj még ennél is nagyobb lehet.
Ha ugyanis a befektetők és a cégek azt látják, hogy az ország nem tud elegendő energiát termelni és emiatt gyáraknak kell leállnia vagy visszafognia a termelést, akkor kétszer is meggondolják, hogy ide költözzenek-e.
Eddig ugyanis épp ez volt az egyik legvonzóbb Magyarországban, hogy minden feltétel adott volt a termeléshez. Ha az egyik legfontosabb tényező kerül veszélybe, akkor sok vállalat átgondolja, hogy érdemes-e ide jönni, vagy itt tovább bővülni.”
(Nyitókép: LUCAS PEZETA / AFP)