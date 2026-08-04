„A hőség és az aszály miatti helyzetnek a neheze még mindig hátravan. A legforróbb napok még előttünk állnak és a Paksi Atomerőmű leállása miatti energiahiány hatásai is még ezek után éreztetik igazán a hatásukat. Egyszerre több problémával kell szembesülni.

Az extrém hőség megterheli a szervezetünket és tönkreteszi a mezőgazdaságot.

Az agrárium helyzetét az aszály is tovább nehezíti és ez utóbbi az oka annak, hogy a Duna vízszintje is rekordalacsony, ami miatt le kellett állítani az ország legfontosabb energiaforrását. Így éppen akkor van a legnagyobb energiahiány, amikor az áramra a leginkább szükség lenne.