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paksi atomerőmű covid duna aszály

Egy valódi katasztrófa napjait éljük

2026. augusztus 04. 18:07

Túlzás nélkül kijelenthető: a jelenlegi helyzet súlyosságával csak a Covid vetekszik.

2026. augusztus 04. 18:07
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Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„A hőség és az aszály miatti helyzetnek a neheze még mindig hátravan. A legforróbb napok még előttünk állnak és a Paksi Atomerőmű leállása miatti energiahiány hatásai is még ezek után éreztetik igazán a hatásukat. Egyszerre több problémával kell szembesülni.

Az extrém hőség megterheli a szervezetünket és tönkreteszi a mezőgazdaságot.

Az agrárium helyzetét az aszály is tovább nehezíti és ez utóbbi az oka annak, hogy a Duna vízszintje is rekordalacsony, ami miatt le kellett állítani az ország legfontosabb energiaforrását. Így éppen akkor van a legnagyobb energiahiány, amikor az áramra a leginkább szükség lenne.

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Az ilyen helyzetet hívják a vészforgatókönyvekben tökéletes viharnak. Amikor a hatások egymást erősítik és mindennél nagyobb válsággá állnak össze.

Magyarország pedig éppen ennek a tökéletes viharnak a küszöbén áll.

Persze ez a katasztrófa nem úgy pusztít, mint a vörösiszap, vagy egy árvíz, de az anyagi és az emberéletben keletkezett kár itt is mérhető lesz a végén. És ne legyenek illúziónk: súlyos a helyzet, ráadásul innentől kezdve évről évre ismétlődni is fog. Éppen ezért a felkészülést sem szabad tovább halogatni. Már csak azért sem, mert a közvetlen hatások is több tíz-, vagy akár százmilliárdos károkat okoznak, de közvetve a baj még ennél is nagyobb lehet.

Ha ugyanis a befektetők és a cégek azt látják, hogy az ország nem tud elegendő energiát termelni és emiatt gyáraknak kell leállnia vagy visszafognia a termelést, akkor kétszer is meggondolják, hogy ide költözzenek-e.

Eddig ugyanis épp ez volt az egyik legvonzóbb Magyarországban, hogy minden feltétel adott volt a termeléshez. Ha az egyik legfontosabb tényező kerül veszélybe, akkor sok vállalat átgondolja, hogy érdemes-e ide jönni, vagy itt tovább bővülni.”

(Nyitókép: LUCAS PEZETA / AFP)

 

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Összesen 2 komment

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johannluipigus
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2026. augusztus 04. 18:40 Szerkesztve
A mostani helyzet rosszabb a kovidnál. Ráadásul nem vagyok arról meggyőződve, hogy poloska alkalmas a válság megoldására. Azért nem írok kormányt,.mert most már a napnál világosabb, hogy a Galaxis istencsászára intézkedik minden légyszarnál jelentősebb ügyben.
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minarik
2026. augusztus 04. 18:35
Illúzió, hogy a TSZ, élen a #focistafeleséggel, képes felkészülni, felkészíteni, a minimális hozzáértés szikrája is hiányzik ezeknél az FB majmoknál, ez nem az ő dimenziójuk. A problémát sem érzékelik, a szakmai bociszemek és a dilettáns kommunikáció, amihez értenek. A rendszer ostoba döntésekkel gyorsan megborítható, k@va vége lesz, nem kell műszakinak lenni hozzá, rajzolódik a horizonton. Ha áram van, minden van, mondta az Elmű. Ha áram nincs, TSZ sincs, mondják majd az előfizetőik. Se kamu, se hamu.
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