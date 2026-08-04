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mandiner kesma jobboldal jobboldali sajtó érdek

A jobboldali sajtó nem most omlott össze, hanem 2018-ban

2026. augusztus 04. 18:22

Avagy „nekünk nincsenek lapjaink”.

2026. augusztus 04. 18:22
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Czopf Áron
Czopf Áron
Metapolitika

A jobboldali sajtó tönkretételéért viselt politikai felelősség ahhoz a pürrhoszi győzelemhez kapcsolódik, amelyet a jobboldali sajtó a KESMA létrehozása után ünnepelhetett. Vereséggel felérő győzelem volt ez, mert a költséghatékonyabb működés illetve a nagyobb forgalom elérése érdekében felszámolták a jobboldali médiatér belső tagoltságát és az egyes szerkesztőségek műhely-jellegét.

Ha ebben a helyzetértékelésben bárki kételkedne, nézzük a szikár tényeket: 2018 őszén létrejött egy alapítvány, amely váratlanul több száz orgánumot kapott ajándékba különböző tulajdonosoktól. Az tulajdonosok ingyen felajánlották médiaérdekeltségeiket. Hogy nagylelkű gesztusukat milyen telefonbeszélgetések előzték meg, abba jobb nem belegondolni.

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A KESMA megalapítói erről meglehetősen szemérmes hangnemben nyilatkoztak:

„A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (»Alapítvány«) ez év őszén többek között azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a magyar írott sajtó-kultúra fennmaradását segítse. Meggyőződésünk szerint ez egyszerre szolgálja az olvasók érdekeit és a polgári értékrend képviseletét. Az Alapítvány építő munkájához sokan jelezték csatlakozási szándékukat. Az elmúlt időszakban beérkezett felajánlásokat, az Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel elfogadta, mivel azokat az Alapítvány Alapító Okiratában foglalt célkitűzésekkel összhangban állónak találta.”

Ez a tisztelettel elfogadott portfólió lett a jobboldali sajtó veszte. Nem 2026-ban, hanem 2018-ban.

Mert ez volt az a pont, amikor a jobboldali sajtó összeomlott.

A centralizációt továbbra is a médiahegemónia megtörésével indokolták, felelevenítve azt a régi érvelést, amely szerint az államnak kötelessége biztosítani a demokratikus nyilvánosság strukturális feltételeit. Éppen erre hivatkozva nyilvánították »nemzetstratégiai jelentőségűvé« azt a műveletet, amely egyetlen szellemi kolhozba, egy hatalmas termelőszövetkezetbe kényszerítette a jobboldali szerkesztőségeket. A jobboldal médiatechnokratái így látták megvalósíthatónak azt a régi célt, hogy a jobboldalnak legyen versenyképes médiája. Csakhogy a KESMA stratégiája alapvetően hibás volt. Nem csak logikai értelemben, amennyiben a médiaegyensúly politikájának épp a médiapiaci tőkekoncentrációval szemben kellett volna fellépnie, hanem azért is, mert a jobboldali médiatérben éppen a kis műhelyeket, a mozgékony, öntevékeny csoportokat kellett volna támogatni. Mezőgazdasági hasonlattal élve, az extenzív gazdálkodás helyett az intenzívet kellett volna előnyben részesíteni. Ehelyett a jobboldal egy hatalmas termelőszövetkezetet hozott létre azzal a felkiáltással, hogy »egy a tábor« és »szélesen megyünk«. E fennkölt jelszavak a sajtóéletben finoman szólva is kedvezőtlen módon jutottak érvényre.

Miután a jobboldali sajtó lényegében megszűnt, néhány évig a Mandiner hetilap biztosított teret a polgári illúziók utóvirágzásának. A 2019. őszén alapított és 2026. nyarán megszűnt projekt bizonyos tekintetben a kétezres évek elején megtorpant jobboldali sajtóoffenzíva folytatására vállalkozott (öntudatlanul is ezt fejezte ki a »nekünk vannak lapjaink«-szlogen) és egészen a kiválásig igyekezett belülről meghaladni a KESMA-fedőnevű összeomlást. Néhány szerkesztő heroikus küzdelmének és háttérmunkájának köszönhetően néha, egy-egy pillanatra azt hihette az ember, hogy van jobboldali sajtó Magyarországon. De ezt a benyomást afféle szellemi partizánakcióknak köszönhettük. Szabotázsműveleteknek, amelyeket az általános lealjasodással szemben hajtott végre egy-egy magányos elkövető.”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 04. 20:49
A baloldalon nem egy a tábor és nem szélesen mennek? Magyarnak még családi médiája is van, a közszolgálat is az övé, mi kell még? Minden a kezében.
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0
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Nemkellnév
•••
2026. augusztus 04. 20:20 Szerkesztve
A kereskedelmi médiumok mindig a devianciát szolgálják ki, mert az hoz bevételt, mert az ad izgalmat a szavazópolgár együgyű életébe. Az igazság unalmas, a béke unalmas, a jóság unalmas, a jólét unalmas, az egyetértés unalmas. Torz valóságot mutat hát, megtanít elfogadni, követni és csinálni a hazugságot. Aki a tulajdonosa a médiának az biztosan beteg ember erkölcsileg. Különben nem tenné ezt a világgal.
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1
0
mnmn
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2026. augusztus 04. 20:14 Szerkesztve
mnmnfernandvix 2026. augusztus 04. 19:32 Azt nem tudjuk, de te ott leszel, hogy ki ugathasd magad. Mi a megmeredt lópéniszt keresel itt, mazochista vagy? "Nem vagyok mazochista. Tükör vagyok. Szembe mondom a hazugságaitokat. Olyanok vagytok mint a hitleri németek. Évek kellettek mire rájöttek mihez adták a voksukat 1933.ban." "Tükör vagyok." Inkább vakablak. Az a baj hogy ti elvakultak évek múlva sem fogtok rájönni, hogy kire szavaztatok. Ha olyanok lennénk mint a hitleri németek, akkor nem itt posztolnál, hanem évek óta követ törnél Recsken, amit az elődeid hoztak létre. Azon viszont nem lepődnék meg, ha Recsk újra megnyílna, mert a bevadult szektátok erősen igényli és a pszichopata is láthatóan hajlik rá.
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4
0
hegyivadász
•••
2026. augusztus 04. 20:07 Szerkesztve
A jobboldali sajtó sajnos teljesen elbulvárosodott. Valóban ez az egyik oka volt a vereségnek. Nem az a baj, hogy volt bulvár, ki kell azt az igényt is szolgálni. A baj, hogy egy idő után csak az volt. Semmi már! Például a Mandiner lehetett volna az a más. De ők is lecsúsztak a bulvár sikamlós lejtőjének aljára. Hiába tiltakozott itt a fórum jelentős része. A másik ügy, amit a cikk nem említ az a Heti Válasz beszántása volt. Nagy hiba volt és semmi értelme nem volt!
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