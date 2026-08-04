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Avagy „nekünk nincsenek lapjaink”.
„A jobboldali sajtó tönkretételéért viselt politikai felelősség ahhoz a pürrhoszi győzelemhez kapcsolódik, amelyet a jobboldali sajtó a KESMA létrehozása után ünnepelhetett. Vereséggel felérő győzelem volt ez, mert a költséghatékonyabb működés illetve a nagyobb forgalom elérése érdekében felszámolták a jobboldali médiatér belső tagoltságát és az egyes szerkesztőségek műhely-jellegét.
Ha ebben a helyzetértékelésben bárki kételkedne, nézzük a szikár tényeket: 2018 őszén létrejött egy alapítvány, amely váratlanul több száz orgánumot kapott ajándékba különböző tulajdonosoktól. Az tulajdonosok ingyen felajánlották médiaérdekeltségeiket. Hogy nagylelkű gesztusukat milyen telefonbeszélgetések előzték meg, abba jobb nem belegondolni.
A KESMA megalapítói erről meglehetősen szemérmes hangnemben nyilatkoztak:
„A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (»Alapítvány«) ez év őszén többek között azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a magyar írott sajtó-kultúra fennmaradását segítse. Meggyőződésünk szerint ez egyszerre szolgálja az olvasók érdekeit és a polgári értékrend képviseletét. Az Alapítvány építő munkájához sokan jelezték csatlakozási szándékukat. Az elmúlt időszakban beérkezett felajánlásokat, az Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel elfogadta, mivel azokat az Alapítvány Alapító Okiratában foglalt célkitűzésekkel összhangban állónak találta.”
Ez a tisztelettel elfogadott portfólió lett a jobboldali sajtó veszte. Nem 2026-ban, hanem 2018-ban.
Mert ez volt az a pont, amikor a jobboldali sajtó összeomlott.
A centralizációt továbbra is a médiahegemónia megtörésével indokolták, felelevenítve azt a régi érvelést, amely szerint az államnak kötelessége biztosítani a demokratikus nyilvánosság strukturális feltételeit. Éppen erre hivatkozva nyilvánították »nemzetstratégiai jelentőségűvé« azt a műveletet, amely egyetlen szellemi kolhozba, egy hatalmas termelőszövetkezetbe kényszerítette a jobboldali szerkesztőségeket. A jobboldal médiatechnokratái így látták megvalósíthatónak azt a régi célt, hogy a jobboldalnak legyen versenyképes médiája. Csakhogy a KESMA stratégiája alapvetően hibás volt. Nem csak logikai értelemben, amennyiben a médiaegyensúly politikájának épp a médiapiaci tőkekoncentrációval szemben kellett volna fellépnie, hanem azért is, mert a jobboldali médiatérben éppen a kis műhelyeket, a mozgékony, öntevékeny csoportokat kellett volna támogatni. Mezőgazdasági hasonlattal élve, az extenzív gazdálkodás helyett az intenzívet kellett volna előnyben részesíteni. Ehelyett a jobboldal egy hatalmas termelőszövetkezetet hozott létre azzal a felkiáltással, hogy »egy a tábor« és »szélesen megyünk«. E fennkölt jelszavak a sajtóéletben finoman szólva is kedvezőtlen módon jutottak érvényre.
Miután a jobboldali sajtó lényegében megszűnt, néhány évig a Mandiner hetilap biztosított teret a polgári illúziók utóvirágzásának. A 2019. őszén alapított és 2026. nyarán megszűnt projekt bizonyos tekintetben a kétezres évek elején megtorpant jobboldali sajtóoffenzíva folytatására vállalkozott (öntudatlanul is ezt fejezte ki a »nekünk vannak lapjaink«-szlogen) és egészen a kiválásig igyekezett belülről meghaladni a KESMA-fedőnevű összeomlást. Néhány szerkesztő heroikus küzdelmének és háttérmunkájának köszönhetően néha, egy-egy pillanatra azt hihette az ember, hogy van jobboldali sajtó Magyarországon. De ezt a benyomást afféle szellemi partizánakcióknak köszönhettük. Szabotázsműveleteknek, amelyeket az általános lealjasodással szemben hajtott végre egy-egy magányos elkövető.”