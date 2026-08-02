Békés Márton elmondta, mi április 12-e egyetlen hozadéka a jobboldal számára

A jobboldalnak „színesnek”, sokrétűnek kell lennie, és ezeknek a szereplőknek kell tudniuk megtalálni egymással a közös hangot. A „mozaikjobboldal” tulajdonképpen egy stratégia, amelynek lényege, hogy

a különböző szervezetek hatékonyan tudnak együttműködni annak érdekében, hogy „egy egyszerre minimális és egyszerre maximális jobboldali gondolatot Magyarországon képviselni tudjanak”

– mondta Békés Márton, a Kommentár főszerkesztője egy győri beszélgetésen. A beszélgetésben részt vett Incze Béla, a Légió Hungária vezetője és Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója is. Békés szerint ha van pozitív hozadéka az április 12-én történteknek, akkor az az egymással párhuzamosan haladó, alternatív jobboldali szereplők „virágzása”, valamint azok párbeszéde és együttműködése lehet – derült ki a Magyar Jelen cikkéből.