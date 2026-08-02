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békés márton magyar jelen jobboldal

Békés Márton elmondta, mi április 12-e egyetlen hozadéka a jobboldal számára

2026. augusztus 02. 16:15

A mozaikjobboldal korszaka jön?

2026. augusztus 02. 16:15
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A jobboldalnak „színesnek”, sokrétűnek kell lennie, és ezeknek a szereplőknek kell tudniuk megtalálni egymással a közös hangot. A „mozaikjobboldal” tulajdonképpen egy stratégia, amelynek lényege, hogy

a különböző szervezetek hatékonyan tudnak együttműködni annak érdekében, hogy „egy egyszerre minimális és egyszerre maximális jobboldali gondolatot Magyarországon képviselni tudjanak”

– mondta Békés Márton, a Kommentár főszerkesztője egy győri beszélgetésen. A beszélgetésben részt vett Incze Béla, a Légió Hungária vezetője és Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója is. Békés szerint ha van pozitív hozadéka az április 12-én történteknek, akkor az az egymással párhuzamosan haladó, alternatív jobboldali szereplők „virágzása”, valamint azok párbeszéde és együttműködése lehet – derült ki a Magyar Jelen cikkéből.

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A kerekasztal-beszélgetést teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner.hu

 

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. augusztus 02. 18:59
Hihetetlen! Hihetetlen, hogy még mindig akadnak olyanok, kik a rendben tartott maradék martalék Magyarországon jobboldalról vizionálnak, álmodoznak..! Kérlek! Ne tegyétek! -nem kellene átesnünk a ló túloldalára..! Természetesen tudatában lehetünk, hogy azért Magyarországon nem mindenki a szélsőbal elkötelezett híve, na de, ettől még senki nem lesz jobboldali... Nincs jobboldal Magyarországon! A baloldal uralkodik a demokrácia béklyójába gabalyodott magyarságon, immár.., mióta is?! Egyáltalán, lenne, létezne magyar Magyarország?! -tartok tőle, hogy ez vita tárgyát képezheti..! -bár az is elfogadható vélemény lehet, hogy erről, még vitázni is felesleges..!
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Hangillat
2026. augusztus 02. 18:45
Nyugatabbra az ultraliberális-globális US Dem fióklerakat államokban az internácik mellett az intermuszlimnáció is együtt létezik, amit az itteni FOS-internácultjai nem akarnak. "Brüsszel' viszont nagyon, plusz a mérföldkövek 'amikért jogállam' jár.. Plusz a félreértelmezett megjőtt, de meg nem érkező project- hazailag előfinanszírozott , megvalósult tervek utólagos elszámolása. Az óvodás szintű Lánchazudozó little terror. Az erős, közösen felismert, elismert állam, oktatás- nevelés nem létezése, eredménye a globalista fiók EU ’öneutlanosodása‘- nacionalista az intermuszlimnáci. Erős nemzetgazdaság nélkül, célokkal ugyan, fecsegés csupán a jobboldali nemzetállami narratíva. Jobboldal- a mai valóságban? Két oldal : ’rosszoldal és jóoldal‘ Jelenleg a tiszoid többség másvalóságtudata, amit a világpénzügyi-és médiahálózat hozott létre, a ’jóoldal‘
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negyedik-kokrowatz-3
2026. augusztus 02. 18:39
a szélsőjobb soha nem tud összefogni - a vége mindig az, hogy élve felzabálják egymást.
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massivement7
2026. augusztus 02. 18:21
FideSS 20%, MHM 7% (KDNP tkp. nincs) Ezt az amúgy tovább szűkülő tortát lehet innentől kreatívan vagdosni, hatalmas vergődés közepette. Alkotmányozó többség soha nem fog kijönni belőle - szerencsére. Jóvanezígy.
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