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olaszország lega roberto vannacci jobboldal giorgia meloni

Egy jobboldali tábornok akar lenni Olaszország következő miniszterelnöke

2026. július 03. 09:40

Salvini korábbi jobbkeze új pártot alapított.

2026. július 03. 09:40
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Miközben Giorgia Meloni kormányzása a végéhez közeledik, politikai dominanciájára már nem a centrista ellenzék jelenti a legnagyobb fenyegetést. A veszély a nacionalista jobboldalról érkezik – írja az Euractiv. 

Bár Meloni jobboldali értékeket vallott egész poltikai pályafutása során, Olaszország gazdasági érdekei miatt kénytelen volt centristább irányt felvenni a nemzetközi szinten. Ez az egyensúlyozási kísérlet azonban teret adott azoknak a kritikusoknak, akik szerint túl sok kompromisszumot kötött. 

Miközben Meloni igyekszik megvédeni eddigi tevékenységét, egy új jelölt azzal érvel, hogy ő már nem képviseli Olaszország nacionalista jobboldalát. Roberto Vannacci tábornok az Euractiv-nak adott interjújában mozgalmát a nemzeti szuverenitás utolsó kompromisszumot nem ismerő védelmezőinek egyikeként ábrázolta.

 „Mi vagyunk az egyetlenek, akik még mindig habozás nélkül védjük a szuverenitást”

 – jelentette ki.

Katonai pályafutása során Vannacci Irakban és Afganisztánban szolgált, ahol a Folgore ejtőernyős dandár elit egységeit vezette. Miután 2020-ban visszavonult a harci beosztásokból, védelmi attaséként dolgozott az olasz nagykövetségen Moszkvában.Vannacci – aki hevesen ellenzi az EU-t, szkeptikusan áll az Ukrajnának nyújtott katonai támogatáshoz, és nyíltan bírálja az általa „normalizálódásnak” nevezett folyamatot az európai konzervatív pártok körében. 

Vanacci korábban a Lega párt tagja és EP képviselője volt, de kiszakadt a pártból és egy új mozgalmat alakított. 

Vannacci Európa egyik utolsó „hiteles” jobboldali politikusaként mutatja be magát, és támadja azokat a pártokat, amelyeket ő Európa-szerte a mainstream konzervatív pártoknak tart – ideértve Melonit és Jordan Bardellát, a francia Nemzeti Tömörülés elnökét is –, amelyek szerinte „felhígult jobboldallá” váltak.

Az általa nemrég elindított Futuro Nazionale mozgalom jelenleg 5% feletti támogatottságot élvez a közvélemény-kutatásokban, megelőzve a populista Lega pártot, és egyre közelebb kerülve a centrista Forza Italia párthoz. Ez egyre nagyobb fejfájást okoz Meloninak, miközben elkezdődött a visszaszámlálás a következő választásokig.Az olasz európai parlamenti képviselő azt sugallta, hogy a miniszterelnök jövője végül az ő politikai mozgalmától fog függeni. „Meloninak szüksége lesz azokra az olaszokra, akik valódi változást akarnak” – mondta. „Ma mi képviseljük ezt.”

Miután kilépett a Lega pártból, amely Patrióta pártcsalád tagja Vannacci februárban átült az Európai Szuverén Nemzetek (ESN) frakcióba, amely a radikális és szélsőjobboldali pártok csoportja, amelybe a német AfD is tartozik.

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Összesen 37 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
2026. július 03. 11:08
Elég volt ezekből a populista, jobboldali hőzöngőkből! A világnak együttműködésre és szolidaritásra van szüksége, nem széthúzásra és gyűlöletre.
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2
0
trd127
2026. július 03. 10:51
"Nem "putyinos" ő, csupán tudta: Itáliának, főleg északon szüksége van az olcsó orosz gázra, mely Tarvisionál érkezik az országba. " Ne haragudjon meg senki, de aki tudja, hogy olcsó gázra van szüksége Olaszországnak, az szükségszerűen Putyint nyomtatja a pólójára? Ez, remélem, csak valami tréfás megjegyzés volt. Én tudom, hogy Magyarországnak szüksége van a német autógyárak segítségére, mégsem nyomtatom a pólómra Merz képét. És így tovább.
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1
2
polárüveg
2026. július 03. 10:49
Elválik, hogy önálló olasz hazafi, vagy bábu olasz-Vona Gábor. A mérleg karjára új súly, királycsináló súly került. Eddig a zöld meg liberális kispártok voltak a királycsinálók.
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0
0
The Loner
•••
2026. július 03. 10:44 Szerkesztve
trd127 A hétvégi légyotthoz egy férfi is kellene. A tiszaposványban dagonyázás nem igazán vonzó program, egy világsztárnak. Azt inkább meghagyják a tiszafosnyik disznóknak. Különben is Scarlett, köztudottan patrióta érzelmű, esélyed annyi mint egy hóembernek a szaunában.
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3
0
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