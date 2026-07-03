Egy jobboldali tábornok akar lenni Olaszország következő miniszterelnöke

Miközben Giorgia Meloni kormányzása a végéhez közeledik, politikai dominanciájára már nem a centrista ellenzék jelenti a legnagyobb fenyegetést. A veszély a nacionalista jobboldalról érkezik – írja az Euractiv.

Bár Meloni jobboldali értékeket vallott egész poltikai pályafutása során, Olaszország gazdasági érdekei miatt kénytelen volt centristább irányt felvenni a nemzetközi szinten. Ez az egyensúlyozási kísérlet azonban teret adott azoknak a kritikusoknak, akik szerint túl sok kompromisszumot kötött.

Miközben Meloni igyekszik megvédeni eddigi tevékenységét, egy új jelölt azzal érvel, hogy ő már nem képviseli Olaszország nacionalista jobboldalát. Roberto Vannacci tábornok az Euractiv-nak adott interjújában mozgalmát a nemzeti szuverenitás utolsó kompromisszumot nem ismerő védelmezőinek egyikeként ábrázolta.