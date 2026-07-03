Egy jobboldali tábornok akar lenni Olaszország következő miniszterelnöke

Gyásznapot tartanak Kijevben, Zelenszkij szerint Ukrajnának sürgősen szüksége van a Patriot-rakétákra
A kijevi vezetés már csaknem 40 partnerét kereste meg azzal, hogy még ebben a hónapban szállítsák át a készleteikben lévő Patriot-rakétákat.
Salvini korábbi jobbkeze új pártot alapított.
Miközben Giorgia Meloni kormányzása a végéhez közeledik, politikai dominanciájára már nem a centrista ellenzék jelenti a legnagyobb fenyegetést. A veszély a nacionalista jobboldalról érkezik – írja az Euractiv.
Bár Meloni jobboldali értékeket vallott egész poltikai pályafutása során, Olaszország gazdasági érdekei miatt kénytelen volt centristább irányt felvenni a nemzetközi szinten. Ez az egyensúlyozási kísérlet azonban teret adott azoknak a kritikusoknak, akik szerint túl sok kompromisszumot kötött.
Miközben Meloni igyekszik megvédeni eddigi tevékenységét, egy új jelölt azzal érvel, hogy ő már nem képviseli Olaszország nacionalista jobboldalát. Roberto Vannacci tábornok az Euractiv-nak adott interjújában mozgalmát a nemzeti szuverenitás utolsó kompromisszumot nem ismerő védelmezőinek egyikeként ábrázolta.
„Mi vagyunk az egyetlenek, akik még mindig habozás nélkül védjük a szuverenitást”
– jelentette ki.
Katonai pályafutása során Vannacci Irakban és Afganisztánban szolgált, ahol a Folgore ejtőernyős dandár elit egységeit vezette. Miután 2020-ban visszavonult a harci beosztásokból, védelmi attaséként dolgozott az olasz nagykövetségen Moszkvában.Vannacci – aki hevesen ellenzi az EU-t, szkeptikusan áll az Ukrajnának nyújtott katonai támogatáshoz, és nyíltan bírálja az általa „normalizálódásnak” nevezett folyamatot az európai konzervatív pártok körében.
Vanacci korábban a Lega párt tagja és EP képviselője volt, de kiszakadt a pártból és egy új mozgalmat alakított.
Vannacci Európa egyik utolsó „hiteles” jobboldali politikusaként mutatja be magát, és támadja azokat a pártokat, amelyeket ő Európa-szerte a mainstream konzervatív pártoknak tart – ideértve Melonit és Jordan Bardellát, a francia Nemzeti Tömörülés elnökét is –, amelyek szerinte „felhígult jobboldallá” váltak.
Az általa nemrég elindított Futuro Nazionale mozgalom jelenleg 5% feletti támogatottságot élvez a közvélemény-kutatásokban, megelőzve a populista Lega pártot, és egyre közelebb kerülve a centrista Forza Italia párthoz. Ez egyre nagyobb fejfájást okoz Meloninak, miközben elkezdődött a visszaszámlálás a következő választásokig.Az olasz európai parlamenti képviselő azt sugallta, hogy a miniszterelnök jövője végül az ő politikai mozgalmától fog függeni. „Meloninak szüksége lesz azokra az olaszokra, akik valódi változást akarnak” – mondta. „Ma mi képviseljük ezt.”
Miután kilépett a Lega pártból, amely Patrióta pártcsalád tagja Vannacci februárban átült az Európai Szuverén Nemzetek (ESN) frakcióba, amely a radikális és szélsőjobboldali pártok csoportja, amelybe a német AfD is tartozik.
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A kijevi vezetés már csaknem 40 partnerét kereste meg azzal, hogy még ebben a hónapban szállítsák át a készleteikben lévő Patriot-rakétákat.