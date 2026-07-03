Gyásznapot tartanak Kijevben, Zelenszkij szerint Ukrajnának sürgősen szüksége van a Patriot-rakétákra

Pusztító csapásra készülnek Putyinék – az ukrán elnök a hírre azonnal hazautazott Írországból
Zelenszkij szerint Oroszország elnöke már jó ideje foglalkozik a támadás előkészítésével, ami már az éjszaka során megtörténhet.
Gyásznapot tartanak Kijevben az ukrán főváros ellen idén végrehajtott leghalálosabb orosz támadás után. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben kijelentette, az emberéletek védelme érdekében Ukrajnának saját termelésre van szüksége a Patriot típusú légvédelmi eszközökből.
Pénteken gyásznapot tartanak Kijevben a csütörtöki, rendkívül súlyos orosz rakéta- és dróntámadás áldozatainak emlékére, ezt Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere hirdette meg. A településen félárbócra eresztik a zászlókat, és minden szórakoztató rendezvényt lemondtak – írja a Pravda, hozzátéve, a csapás következményeként legalább több mint egy tucat ember meghalt, és sokan megsérültek, a mentési munkálatok pedig még folytatódnak.
A Magyar Távirati Iroda közben már arról számolt be, hogy a legfrissebb adatok alapján az áldozatok száma legalább 27-re emelkedett és a sebesülteké meg több mint 90-re.
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 570 légi eszközt vetett be a támadás során, köztük 500 drónt.
Az Ukrán Vöröskereszt az X-en közzétett bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy kijevi humanitárius raktáruk megsemmisült, és képeket is közzétett egy összetört épület belsejéről. Közölték, hogy több mint félmilliárd forintnak megfelelő értékű, 320 ezer darab segélyeszköz veszett oda, ami „befolyásolja a katasztrófaelhárítást és a humanitárius műveleteket Ukrajna-szerte” – jelent meg a Telexen, kiemelve, hogy a kijevi hatóságok 52 ezer emberről, köztük 4500 gyerekről tudnak, akik az éjszakát a metróállomásokon kialakított menhelyeken töltötték.
Ezt megelőzően az írországi hivatalos látogatásáról hazarepülő Volodimir Zelenszkij már figyelmeztetett a csapásra, s közben Patriot légvédelmi rakéták hazai gyártását sürgette. Csütörtök esti videóüzenetében az ukrán elnök kijelentette, hogy az emberéletek védelme érdekében Ukrajnának saját termelésre van szüksége ezekből a légvédelmi eszközökből. Nyugati országok egyebek között amerikai Patriot-, illetve német Iris-T-rendszereket szállítottak, de az ezekhez való lövedékek drágák és kevés van belőlük. Az iráni konfliktus következtében a hiány még nagyobbá vált. Zelenszkij ezért reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja Ukrajnának a Patriot-rakéták licenc alapján történő gyártását.
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Zelenszkij szerint Oroszország elnöke már jó ideje foglalkozik a támadás előkészítésével, ami már az éjszaka során megtörténhet.
Az ukrán védelmi minisztérium egyik közleményében a ballisztikus rakéták elhárítását a légvédelmi rakéták hiányára tekintettel az egyik legfőbb kihívásnak nevezte. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter elmondta, hogy a kijevi vezetés már csaknem 40 partnerét kereste meg azzal, hogy még ebben a hónapban szállítsák át a készleteikben lévő Patriot-rakétákat, cserébe a jövőbeni, előre megállapodott szállításokért.
(MTI/ Mandiner)
Fotók: Tetiana Dzhafarova/ AFP