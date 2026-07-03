Gyásznapot tartanak Kijevben, Zelenszkij szerint Ukrajnának sürgősen szüksége van a Patriot-rakétákra

Pénteken gyásznapot tartanak Kijevben a csütörtöki, rendkívül súlyos orosz rakéta- és dróntámadás áldozatainak emlékére, ezt Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere hirdette meg. A településen félárbócra eresztik a zászlókat, és minden szórakoztató rendezvényt lemondtak – írja a Pravda, hozzátéve, a csapás következményeként legalább több mint egy tucat ember meghalt, és sokan megsérültek, a mentési munkálatok pedig még folytatódnak.

A Magyar Távirati Iroda közben már arról számolt be, hogy a legfrissebb adatok alapján az áldozatok száma legalább 27-re emelkedett és a sebesülteké meg több mint 90-re.